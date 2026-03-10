Разделы

Корюшкин Антон


СОБЫТИЯ


10.03.2026 VK и АНО «Цифровая экономика» запускают новый сезон «Цифрового ликбеза» о безопасности в мессенджерах 1
31.03.2025 VK расскажет школьникам о правилах защиты старшего поколения от кибермошенников 1
27.03.2024 VK расскажет школьникам о технологиях безопасного входа в цифровые сервисы 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Корюшкин Антон и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4647 2
VK - Mail.ru Group 3541 1
Fortnite 93 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 275 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13104 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 319 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58069 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6011 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23513 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32365 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14428 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7728 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3130 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17904 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12468 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8260 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11390 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 855 1
Цифровая экономика АНО - Экспертный совет по цифровой грамотности и кибергигиене - Цифровой ликбез 12 2
VK Клипы 64 1
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 80 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1917 1
Плуготаренко Сергей 88 2
Газизов Рустэм 7 1
Карпов Антон 14 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46285 1
Россия - РФ - Российская федерация 159338 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1227 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4284 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7008 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32182 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 467 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2282 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 638 2
