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Мобильное приложение «Пятерочки» завоевало серебро в конкурсе «Золотое приложение»

ПО Софт Ритейл Розница

Мобильное приложение торговой сети «Пятерочка» получило «серебро» конкурса «Золотое приложение» в номинации «Еда и напитки». Торжественная церемония награждения лауреатов конкурсов «Золотой сайт» и «Золотое приложение» прошла 12 февраля 2021 года в Москве. «Пятерочка» стала единственным ритейлером, вошедшим в тройку лучших в данной категории.

В 2020 году «Пятерочка» значительно усовершенствовала свое мобильное приложение и обновила его дизайн. Был переработан и улучшен каталог товаров и список покупок, добавлены новые функции – «Шпионский клуб» и «Обратная связь» для оценки товаров.

Конкурс проводится Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) уже на протяжении 23 лет и является одним из самых авторитетных в Рунете. Жюри, которое в разные годы возглавляли Артемий Лебедев, Антон Носик, Алекс Экслер, Сергей Плуготаренко и другие инфлюенсеры Рунета, высоко оценило технологичность и удобство приложения торговой сети.

Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка», отметил: «Прошедший год ознаменовался колоссальным ростом digital-канала. Еще в начале 2020 года мы ставили себе цель увеличить MAU мобильного приложения «Пятерочка», и по итогам года выросли вдвое, превысив 7 млн. Это было бы невозможно без системных работ по совершенствованию нашего мобильного приложения, которое вновь стало лауреатом столь престижной премии. Нам приятно признание профессионалов рынка, и мы будем и далее развивать цифровые сервисы и расширять возможности для наших гостей».

В этом году премии «Золотой сайт» и «Золотое приложение» были вручены в 17 «золотых» и 53 тематических номинациях. Специальными призами были также отмечены – лучший региональный проект, лидер народного голосования и «самое неожиданное решение».



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