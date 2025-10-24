Налогов еще нет, а цены уже растут. Российское ПО может подорожать на 40% в считанные месяцы из-за жадных программистов

В 2026 г. отечественное ПО может стать гораздо менее доступным. По прогнозам, оно подорожает на 10-40%. При этом разработчики ПО почти добились сохранения за ними нулевого НДС, тогда как по всей стране он вырастет с 20% до 22% с 1 января 2026 г. Причин для роста цен несколько, среди них – ключевая ставка Центробанка и рост расходов на персонал, то есть на зарплаты.

Нужно платить больше

Стоимость отечественного ПО может очень сильно вырасти в 2026 г. Как пишет «Коммерсант», разработчики повысят цены на 10-40%, ссылаясь на высокую ключевую ставку Центробанка, необходимость тратить больше денег на персонал и попутно на грядущий рост налоговой нагрузки.

С 1 января 2026 г. российские компании по разработке ПО могут столкнуться с необходимостью уплаты НДС, который для всей страны увеличится с 20% до 22%, то есть на десятую часть. Отрасль стремится не допустить этого, и судя по всему, цель почти достигнута. Как сообщал CNews, власти почти согласились не повышать НДС для разработчиков ПО – сейчас он составляет 0%.

Реакция на действия властей

Как пишет «Коммерсант», именно потенциальные изменения в налоговом законодательстве являются основным драйвером будущего удорожания российского ПО. На индексацию повлияет, в частности, возможное повышение ставки льготных страховых взносов для ИТ- компаний – сейчас она составляет 7,6%, но может вырасти до 15%. Отраслевые организации пытались добиться отмены этого нововведения, но, по-видимому, добились лишь сохранения нулевого НДС.

Кто в авангарде повышения

В числе тех, кто намеревается повысить цены на свое ПО, есть «Группа Астра». Среди ее разработок – самая известная российская ОС Astra Linux.

Компания намерена увеличить расценки вплоть до 40%. Как сообщили CNews представители «Группы Астра», всему виной не только новые налоги, но и повышение расходов на персонал.

Но и это еще не все – в компании рассказали CNews, что грядущий рост цен продиктован, в том числе, вложениями в разработку нового и развитие уже имеющегося в арсенале программного обеспечения.

Компания «Базальт СПО», разработчик операционных систем семейства «Альт», тоже перепишет цены, сообщил «Коммерсанту» председатель совета директоров компании Алексей Смирнов. По его словам, удорожание будет в любом случае, а вот насколько сильным оно окажется – зависит исключительно от действий российских властей.

Самый оптимистичный сценарий – это 10-процентный рост цен, он будет в случае, если налоговое бремя останется неизменным. Если же нагрузка вырастет, в частности, если отменят нулевой НДС, то удорожание составит 20-40%, сказал Смирнов.

«Если сейчас на налоги мы тратим 6% с оборота, то будем тратить 35%, в случае если налоговые льготы будут отменены», – подытожил он.

Среди тех, кто готов переписать цены, есть и компания BPMSoft. Ее генеральный директор Юрий Востриков сообщил изданию о планах по их увеличению примерно на 25%.

А как же хартия?

В начале лета 2023 г. целый ряд компаний подписали «Хартию о добровольном ограничении роста цен». Среди них есть те, кто сейчас готовятся к индексации – в частности, «Базальт СПО». В рамках этого документа подписанты согласились не повышать цены на свой софт более чем на уровень инфляции плюс 15% в год.

Впрочем, цены на российское ПО после подписания хартии росли неоднократно. Например, с 1 января 2025 г. налог на прибыль для ИТ-компаний вырос с 0% до 5%, а разработчики ПО подготовились к этому заранее, подняв цены на полгода раньше, летом 2024 г.

Нынешнее удорожание может иметь крайне негативные последствия для отрасли. Так директор по консалтингу и аналитике компании «СТРИМ Консалтинг» Петр Городецкий сообщил «Коммерсанту», что новые расценки на российское ПО угрожают развитию всей ИТ-сферы.

По его мнению, индексация цен вынудит многих продолжить пользоваться иностранным ПО, в том числе и пиратским. Также он считает, что рост цен на софт станет препятствием для инициатив по реализации крупных ИТ-проектов.