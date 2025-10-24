Intel пригрозила миру дефицитом своих процессоров и свалила вину на Windows 11. AMD замерла в ожидании. Опрос

Intel сообщила, что производит меньше процессоров, чем того требуется рынку, что может грозить дефицитом как пользовательских, так и серверных CPU. В высоком спросе она винит Microsoft, которая прекратила техподдержку Windows 10 и вынуждает всех покупать новые ПК с Windows 11. AMD со своей стороны о дефиците не заявляет – Intel сама выпускает процессоры, а за AMD это делает гигантский контрактный производитель TSMC.

Core на всех не хватит

Компания Intel сообщила о вероятном дефиците ее современных процессоров, которые она выпускает по техпроцессам Intel 7 и Intel 10, пишет портал Seeking Alpha. Эти топологии обе 10-нанометровые, несмотря на маркетинговые названия – более актуальных в распоряжении Intel пока нет. Имеется еще 1,8-нанометровый Intel 18A, но брака там больше, чем пригодных к использованию чипов.

Intel не может угнаться за возросшим спросом на компьютеры. Она столкнулась с нехваткой кремниевых подложек, что и привело к сокращению объемов выпуска ее процессоров. Проблема касается не только чипов Core из потребительского сегмента, но и серверных Xeon.

При этом света в конце этого тоннеля Intel пока не видит. В компании прогнозируют, что нынешний дефицит – это еще цветочки, а настоящий пик проблемы ожидается в первой четверти 2026 г. (1 января – 31 марта). В дальнейшем Intel рассчитывает на наращивание объемов выпуска процессоров, но поэтапное, то есть на борьбу с дефицитом ей могут потребоваться долгие месяцы.

Негативное влияние Microsoft

В числе причин, по которым процессоры Core и Xeon в ближайшем будущем могут стать большой редкостью, Intel называет нынешнюю очень бурную деятельность корпорации Microsoft. Софтверный гигант на протяжении четырех с половиной лет готовил весь мир к прекращению поддержки Windows 10, но тот все равно оказался не готов.

Intel Примерно так, по мнению Intel, выглядит дефицитный товар

В итоге 14 октября 2025 г. эта ОС лишилась бесплатных обновлений, которые получала с июля 2015 г. Теперь нужно платить деньги, чтобы Microsoft и дальше присылала патчи безопасности для нее и только их – функциональные апдейты Windows 10 не положены с весны 2023 г.

К концу срока поддержки Windows 10 пользователи начали массово переходить на Windows 11 и для этого скупать новые ноутбуки и апгрейдить настольные ПК (или тоже покупать новые). CNews писал о стремительном взлете их продаж в период с июля по сентябрь 2025 г. А поскольку Windows 11 по-настоящему стабильно работает только с чипами на архитектуре х86, которую и использует Intel, то и спрос на такие чипы резко возрос со стороны как конечных потребителей, так производителей компьютеров.

Спасение Intel – в древних ПК

Microsoft всячески мешает устанавливать Windows 11 на устаревшие, по ее мнению, компьютеры, то есть те, которые вышли до 2018 г. Для этого она встраивает в меню установки системы самые разные ограничители, чтобы не давать пользователям ставить эту ОС на древние конфигурации.

Опытные пользователи постоянно находили способы обхода этих ограничений, и в декабре 2024 г. Microsoft, наконец, сдалась. Теперь Windows 11 можно ставить на старые ПК, но Microsoft снимает с себя всю ответственность за стабильность работы системы на таких компьютерах. Это прописано в отдельном соглашении, которое пользователю предлагается принять перед установкой.

В теории, это могло бы помочь с дефицитом процессоров Intel, ведь если новая система устанавливается на старый ПК, но и апгрейд не нужен.

Надежда на завтра

Не уточняя, как именно она собирается бороться с проблемами на производстве по топологиям 7 и 10, Intel делает большую ставку на свой новый техпроцесс 18А, премьера которого состоялась в августе 2024 г. Еще не поборов напасть с гигантским количеством брака, Intel собирается наладить сравнительно массовое производство процессоров по этой норме до конца 2025 г.

В течение ближайших недель Intel покажет первый чип серии Panther Lake, который и получит новый техпроцесс. Его спецификации пока неизвестны, но напомним, что Intel очень любит выпускать устаревшие процессоры под новыми названиями.

В 2026 г. планируется расширение семейства Panther Lake – по-видимому, если не все, то многие процессоры этой серии получат техпроцесс 18А, от которого, к слову, нынешний гендиректор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) в начале лета 2025 г. мечтал отказаться как можно скорее, несмотря на огромные инвестиции в него.