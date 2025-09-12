Раскрыт обман века. Intel впаривает покупателям древний процессор под новым названием и по очень высокой цене

Intel перевыпустила процессор Core i5-10400 пятилетней давности под новым названием и намерена продавать его как совершенно новый чип, да еще и дороже оригинала. Даже в России он стоит ощутимо дешевле. Спецификации не претерпели никаких изменений – только новая коробка и новое название. Даже техпроцесс прежний – давным-давно устаревший 14 нм.

Не прокатило

Компанию Intel поймали на попытке продать клиентам процессор пятилетней давности под видом нового. Как пишет WCCFTech, на ее официальном сайте появился процессор Core i5-110, который производится с III квартала 2025 г. (1 июля – 30 сентября).

Редакция CNews убедилась, что такой процессор действительно есть на сайте корпорации. Рекомендуемая розничная цена – $200 или 16,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 сентября 2025 г.

Но если присмотреться, то можно понять, что это совершенно не новый процессор, а даже наоборот – абсолютно старый. Из нового у него только две характеристики – название и цена.

Страница процессора на сайте Intel

Неизвестно, кого Intel рассчитывала обмануть, выпуская этот чип – вероятно, тех, кто не отличит поколение Comet Lake 2020 г. от Meteor Lake 2024 г., и кто не знает, велика ли разница между техпроцессами 10 и 14 нм.

Гнусный секрет Intel

На странице, посвященной Core i5-110, указано, что его выпускают по 14-нанометровой топологии, и это при том факте, что Intel еще в августе 2019 г. перешла на 10 нм (а AMD уже давно делает чипы 4 нм). Также на ней упомянуто поколение Comet Lake, дебютировавшее в 2020 г. и даже не имеющее гибридной компоновки ядер (высокопроизводительные плюс энергоэффективные), как в современных чипах компании. Они появились в конце 2021 г. с релизом поколения Alder Lake.

Найдите 10 отличий

WCCFTech пишет, что по своим спецификациям Core i5-110 является точной копией процессора Core i5-10400, который вышел в 2020 г. Между ними нет буквально ни одного различия в техническом плане – одинаковое все, от сокета (LGA 1200) до количества ядер и их тактовой частоты (шесть, 2,9-4,3 ГГц). Даже объемы кэша – и те идентичны и равны 12 МБ, а тепловыделение (TDP) у обоих находится на уровне 65 Вт.

Новое имя, высокая цена

Таким образом, из нового у Core i5-110 – только его название, потому что теперь у Intel абсолютно новая схема нейминга, как сообщал CNews, намного более запутанная и нелогичная, нежели предыдущая.

По всей видимости, Intel решила «поиграть» не только с названием но со стоимостью своего «нового» процессора. С одной стороны, на ее сайте написано, что Core i5-10400 стоит те же $200, что и новый Core i5-110, но к реальности эта цена отношения уже не имеет.

Даже в российской рознице, с учетом санкций, курсов валют и высокой ключевой ставки Центробанка, новый Core i5-10400 стоит дешевле рекомендуемой Intel цены Core i5-110. В каталоге ритейлера DNS редакция CNews обнаружила этот чип за 10,9 тыс. руб. или $130 по текущему курсу.

Если нет разницы, зачем платить больше?

И это при том факте, что Intel повернулась спиной к России и россиянам еще весной 2022 г., прекратив всю свою деятельность в стране, уничтожив свой центр НИОКР в Нижнем Новгороде и попытавшись тайно вывезти наиболее ценных сотрудников за рубеж. Сейчас ее процессоры едут в Россию по параллельному импорту, который негативно влияет на конечную стоимость любой техники.

На кого расчет

Пока совершенно непонятно, кому, с учетом всех вводных, Intel собирается продавать свой псевдоновый процессор. Даже если не брать в расчет, что поменялось в нем только название, стоит заострить внимание на сокете.

Для Core i5-110 нужен сокет LGA1200 и материнская плата чипсетами Intel серии 400 или 500. Однако после LGA1200 Intel представила два новых процессорных разъема, поэтому остается загадкой, сколько пользователей до сих работают на настольных ПК на базе платы с LGA 1200. Также непонятно, зачем им покупать процессор пятилетней давности, пусть и в новой упаковке.

Intel Кручу, верчу, заработать хочу

Эксперты портала Tom’s Hardware высмеяли попытку Intel продавать Core i5-110 за $200.

«Это безумная цена, учитывая, что производство 14-нм чипов сейчас должно быть невероятно дешевым, – написали они. – Предполагается, что Core i5-110 по цене в $200 долларов станет недорогим процессором, но сложно увидеть в нем какую-либо ценность».