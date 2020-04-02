Intel выпустила процессоры, работающие на рекордной частоте. Но есть нюанс

Новые процессоры Intel

Корпорация Intel представила десятое поколение мобильных процессоров семейства Comet Lake-H для высокопроизводительных ноутбуков.

В состав новой линейки вошли шесть чипов, которые имеют от четырех до восьми ядер с поддержкой технологии Hyper-Threading и базовым термопакетом (TDP) 45 Вт. Все они построены на архитектуре Skylake и производятся по 14-нанометровому техпроцессу. Три наиболее «продвинутых» процессора из линейки способны работать на рекордной для своего класса тактовой частоте, которая превышает 5 ГГц. Однако для ее достижения есть несколько существенных условий.

Достижение столь высоких частот обеспечивается применением технологии Intel Thermal Velocity Boost (TVB). Это сравнительно новая функция, поддержкой которой оснащаются наиболее мощные CPU Intel, начиная с восьмого поколения. Она позволяет автоматически на непродолжительное время повышать тактовую частоту одного или нескольких ядер больше, чем просто при использовании технологии Intel Turbo Boost.

Новая линейка мобильных процессоров Intel Comet Lake-H

Прирост тактовой частоты зависит от разницы между текущей температурой чипа и максимальной, которая установлена производителем. По достижении порогового значения температуры частота процессора будет постепенно снижаться. К примеру, чипы семейства Comet Lake-H позволяют «выжать» дополнительные 200 МГц при температуре ниже 65 градусов Цельсия. Таким образом, продолжительность работы процессора в режиме TVB напрямую зависит от эффективности работы системы охлаждения ПК.

Характеристики чипов

Флагманом линейки выступает восьмиядерный Core i9-10980HK с базовой тактовой частотой в 2,3 ГГц и функцией автоматического «разгона» до 5,3 ГГц при помощи TVB. Также он обладает разблокированным множителем, что позволит владельцу поэкспериментировать с «разгоном» вручную. Новинку в своем пресс-релизе Intel охарактеризовала как «самый быстрый мобильный процессор».

Следующим по уровню производительности идет чип Core i7-10875H, который также оснащен восемью ядрами, но работает на более низких частотах – 2,3 ГГц и 5,1 ГГц соответственно, а его множитель заблокирован. Еще два Core i7 процессора – 10850H и Core i7-10750H – имеют по шесть ядер, а также предлагают частоты в 2,7/5,0 ГГц и 2,6/5,1 ГГц. Причем множитель первого из них частично разблокирован. Все чипы Core i7 семейства Comet Lake-H поддерживают технологию TVB.

Intel считает Core i9-10980HK самым быстрым мобильным процессором

Замыкают линейку процессоры Core i5-10300H и Core i5-10400H с наиболее скромными характеристиками: четыре ядра, заблокированный множитель и тактовые частоты 2,6/4,6 ГГц и 2,5/4,5 ГГц. Поддержка TVB отсутствует.

Все процессоры семейства поддерживают до 128 ГБ оперативной памяти DDR4-2933, до 40 линий PCI Express, стандарты Thunderbolt 3 и Wi-Fi 6, а также фирменную память Intel Optane.

Производительность

Говоря о производительности процессоров Comet Lake-H, Intel сравнивает их с собственными чипами 2017 г. выпуска.

Сравнение производительности флагманского чипа в линейке

Так, по данным компании, новый Core i9-10980HK обеспечивает прирост частоты кадров в играх в диапазоне 23-54%, вдвое более высокую скорость 4К-рендеринга и до 44% большую общую производительность по сравнению с Core i7-7820HK.

Новый же Intel Core i7-10750H, согласно результатам тестирования, проведенного Intel, обеспечивает до 70% большую скорость обработки видео в разрешении 4K, до 44% более высокую частоту кадров в играх в сравнении с i7-7700HQ. Общий прирост производительности может достигать 33%.

Продукты на базе Comet-Lake H

Согласно заявлению Intel, в 2020 г. выйдет более 100 новых моделей ноутбуков на базе чипов семейства Comet Lake-H. Среди них 30 устройств с ультратонким корпусом.

В частности, ранее были анонсированы ноутбуки компании MSI – GS66 Stealth, GE66 Rider и Creator 17, старт продаж которых запланирован на 17 апреля. Ближе к концу апреля также ожидается появление в продаже лэптопов Gigabyte Aorus 15G, 17G и 17X с процессорами Comet Lake-H.