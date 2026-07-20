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Gigabyte AORUS Серия ноутбуков
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 17, упоминаний - 37
Gigabyte AORUS и организации, системы, технологии, персоны:
|Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 417 15
|MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 734 8
|Intel Corporation 12795 7
|Nvidia Corp 3975 6
|AMD - Advanced Micro Devices 4628 6
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2169 4
|Pegatron - ASRock 60 3
|Acer Group - Acer Inc 2768 3
|HP Inc. 5879 2
|Tencent - Riot Games 21 1
|Cisco Systems - Duo Security 9 1
|Puget Systems 9 1
|Bandai Namco Entertainment 118 1
|Dell Alienware Corp 148 1
|Klipsch Audio Technologies 20 1
|ZIMAI Technology - Maibenben 26 1
|Samsung Electronics 11025 1
|Dell EMC 5172 1
|Cisco Systems 5362 1
|Yandex - Яндекс 9155 1
|Microsoft Corporation 25739 1
|Lenovo Group 2441 1
|Apple Inc 13110 1
|Dell Technologies - Dell Computer 2212 1
|Razer Inc 86 1
|Blender 52 1
|Team Liquid - Мультигейминговая киберспортивная организация 4 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 1
|TÜV Rheinland Group 179 1
|TechSpot 185 3
|PCWorld - PC World 47 1
|VideoCardz 43 1
|Tom’s Hardware 594 1
|BleepingComputer - Издание 457 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.