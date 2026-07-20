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Gigabyte AORUS Серия ноутбуков

Gigabyte AORUS - Серия ноутбуков

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.07.2026 Gigabyte запускает продажи Aorus GeForce RTX 5070 и RTX 5070 Ti Infinity эксклюзивно на «Яндекс Маркете» 7
26.06.2026 restore: запускает линейку кастомных игровых компьютеров для профессиональных геймеров 2
01.06.2026 Gigabyte представила игровые мониторы серии Aorus Elite на базе технологий OLED и Mini LED 4
22.05.2026 Gigabyte представляет игровой ноутбук Aorus Master 16 2026 для ресурсоемких ИИ-задач и полного погружения в игры 4
01.04.2026 Хакеры могут захватить ноутбук с помощью сверхпопулярной утилиты, которая предустановлена везде, где есть материнки Gigabyte 1
16.09.2025 Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег 1
03.02.2025 Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM 2
19.01.2024 Новейшие процессоры AMD тайно и радикально замедляют SSD и видеокарты. Решения нет 1
06.10.2021 Intel снимает с конвейера свой единственный процессор, пригодный для экстремального разгона 1
06.09.2021 Новые революционные процессоры Intel «прожигают дыру в кошельке». Цены очень высоки 2
17.05.2021 Новейшие процессоры Intel работают вдвое медленнее на дешевых материнских платах 1
02.04.2020 Intel выпустила процессоры, работающие на рекордной частоте. Но есть нюанс 1
25.01.2019 Графика в отдельной коробке 1
09.06.2015 Рекордная мощность на 15 дюймах 2
30.05.2014 Московские новинки GIGABYTE TECH TOUR 2014 4

Публикаций - 17, упоминаний - 37

Gigabyte AORUS и организации, системы, технологии, персоны:

Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 417 15
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 734 8
Intel Corporation 12795 7
Nvidia Corp 3975 6
AMD - Advanced Micro Devices 4628 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2169 4
Pegatron - ASRock 60 3
Acer Group - Acer Inc 2768 3
HP Inc. 5879 2
Tencent - Riot Games 21 1
Cisco Systems - Duo Security 9 1
Puget Systems 9 1
Bandai Namco Entertainment 118 1
Dell Alienware Corp 148 1
Klipsch Audio Technologies 20 1
ZIMAI Technology - Maibenben 26 1
Samsung Electronics 11025 1
Dell EMC 5172 1
Cisco Systems 5362 1
Yandex - Яндекс 9155 1
Microsoft Corporation 25739 1
Lenovo Group 2441 1
Apple Inc 13110 1
Dell Technologies - Dell Computer 2212 1
Razer Inc 86 1
Blender 52 1
Team Liquid - Мультигейминговая киберспортивная организация 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 1
TÜV Rheinland Group 179 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5623 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 418 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18276 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22489 11
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4576 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15401 8
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3036 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10274 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8723 6
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1644 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14730 5
DDR - Double data rate 3074 5
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1652 5
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3925 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3764 4
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1211 4
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 325 4
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1485 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13205 3
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 644 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5010 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16942 3
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 767 3
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27310 3
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1495 3
IHS - Integrated heat spreader - Интегрированный теплоотвод 185 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2477 2
DCI-P3 - Охват цветового пространства 337 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1505 2
Вентилятор - Fan 1073 2
Электроника - CPU overclocking - Central processing unit overclocking - разгон процессора, компьютера, оверклокинг 88 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13440 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22146 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3188 2
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 268 2
Dolby Vision 280 2
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 456 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1264 2
WQHD - Widescreen Quad High Definition - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 83 1
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 860 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8477 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 457 6
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 631 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1369 5
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 660 3
Intel Core i - Cерия процессоров 534 3
Intel Core - Семейство процессоров 1249 3
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1442 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 868 3
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 86 2
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 2
Nvidia SLI 164 2
AMD Radeon 295 2
Intel Core Ultra Series - Intel Arrow Lake - Intel Panther Lake - Intel Lunar Lake 113 2
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 63 2
Intel Turbo Boost Technology 216 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 973 1
Intel Foveros 3D 12 1
Asus ROG - Republic of Gamers 32 1
Asus ROG Strix - серия ноутбуков 24 1
Intel TVB - Intel Thermal Velocity Boost 6 1
Intel Golden Cove 14 1
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 63 1
Lenovo Legion - серия ноутбуков 61 1
Asus Strix SCAR 4 1
Nvidia DLSS - Nvidia Deep Learning Super Sampling 46 1
Intel Smart Cache 6 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 1
Intel Extreme Tuning Utility 3 1
Shadow of the Tomb Raider - компьютерная игра 28 1
Asus Aura Sync 18 1
AMD PBO - AMD Precision Boost Overdrive - технология оптимизации нагрузок в один клик 5 1
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 192 1
Nvidia 3D Vision - Nvidia 3D Stereo Driver 34 1
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 104 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 371 1
MSI Creator 8 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 110 1
Haier Thunderobot 44 1
Sprüngli David - Шпрюнгли Давид 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54613 6
Россия - РФ - Российская федерация 165371 3
Япония 13779 2
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 152 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19036 1
Европа 24927 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47436 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3653 1
Китай - Тайвань 4238 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 120 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2661 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6535 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 840 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3086 1
Металлы - Медь - Copper 858 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1374 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1510 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1349 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1578 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2411 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3786 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27154 1
TechSpot 185 3
PCWorld - PC World 47 1
VideoCardz 43 1
Tom’s Hardware 594 1
BleepingComputer - Издание 457 1
Cinebench 29 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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