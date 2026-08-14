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Intel Smart Cache

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.08.2026 CHUWI представляет GTBook X: игровой ноутбук за $999 с полноразмерной RTX 3050, Intel Core 7 230H и дисплеем 144 Гц 1
06.10.2021 Intel снимает с конвейера свой единственный процессор, пригодный для экстремального разгона 1
17.03.2021 Intel представила процессоры Core 11 поколения для настольных ПК 1
21.10.2019 Выпущен ноутбук Xiaomi на новейших процессорах Intel по цене смартфона 1
01.02.2019 Через полгода поисков Intel нашла нового гендиректора 1
31.01.2019 Начались продажи самого дорогого в мире процессора для ПК 1
31.03.2010 Intel представила первые 8-ядерные процессоры Xeon 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Intel Smart Cache и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12817 6
AMD - Advanced Micro Devices 4647 3
Blender 52 2
Webvan Group 52 1
TRW 29 1
Quanta Computer 215 1
Puget Systems 9 1
Финансист 72 1
Dell EMC 5182 1
Cisco Systems 5371 1
Huawei 4677 1
Xiaomi - Сяоми 2238 1
Apple Inc 13168 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2179 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
HP Inc. 5885 1
Oracle Corporation 7080 1
HP EDS - Electronic Data Systems 239 1
HPE SGI - Silicon Graphics 390 1
Fujitsu 2105 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 743 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 86 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 424 1
Supermicro 135 1
Pegatron - ASRock 60 1
Nvidia Corp 4008 1
eBay Inc 1640 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5671 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22600 6
DDR - Double data rate 3086 4
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1657 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10379 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8790 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18345 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4628 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3063 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5031 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4209 2
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 328 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1653 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3150 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 359 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10711 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3642 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 935 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5921 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13260 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4791 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14777 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2012 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2317 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2537 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9935 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22695 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3903 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3944 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10605 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6465 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26834 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3791 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15444 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7222 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6587 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1219 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 4
Intel Core - Семейство процессоров 1252 3
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 75 3
Intel Turbo Boost Technology 216 3
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 3
Intel Xeon W 35 3
Intel Extreme Tuning Utility 3 2
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 2
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 188 2
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 25 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 2
Intel VT - Intel VT-x - Intel VT-d - Intel Virtualization Technology 39 1
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 28 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 86 1
AMD PBO - AMD Precision Boost Overdrive - технология оптимизации нагрузок в один клик 5 1
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 1
Intel Xeon X 14 1
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 1
Intel Quick Sync Video 4 1
Intel QPI - Intel QuickPath Interconnect 20 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 1
Intel Core i - Cерия процессоров 534 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 569 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 640 1
Apple iPhone 11 290 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 62 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1372 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 97 1
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 1
Xiaomi RedmiBook - Серия ноутбуков 16 1
MyDrivers 51 1
Xiaomi Mi Notebook - Серия ноутбуков 20 1
Intel Wi-Fi - Intel Wireless 63 1
Intel Deep Learning Boost - Intel DL Boost - Технология глубокого обучения 20 1
Intel Amber Lake 53 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 1
Gigabyte AORUS - Серия ноутбуков 17 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 2
Su Liza - Су Лиза 2 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайн 5 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 1
Lisa Su - Лиза Су 59 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54773 3
Россия - РФ - Российская федерация 166430 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19164 1
Китай - Тайвань 4248 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53538 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27327 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33800 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3107 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 888 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1366 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1772 1
PCWorld - PC World 47 2
Tom’s Hardware 602 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1311 1
DigiTimes - Издание 1331 1
Cinebench 30 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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