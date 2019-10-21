Выпущен ноутбук Xiaomi на новейших процессорах Intel по цене смартфона

Xiaomi выпустила улучшенную модификацию профессионального ноутбука Mi Notebook Pro с актуальными процессорами Intel Core десятого поколения. Лэптоп характеризуется рядом локальных изменений и улучшений и стоит на уровне флагманского смартфона Samsung Galaxy S9. Старт продаж назначен на 1 ноября 2019 г., и вместе с ним Xiaomi выпустит бюджетный ноутбук линейки Redmi на процессоре AMD Ryzen.



Pro-ноутбук Xiaomi

Компания Xiaomi разработала новый мобильный ПК Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition, собранный на базе модели Mi Notebook Pro 15.6. В новом ноутбуке Xiaomi увеличила производительность, улучшила отвод тепла, повысила качество изображения и внесла ряд дополнительных изменений.

Первой отличительной чертой нового лэптопа Xiaomi, по данным ресурса MyDrivers, стало наличие в списке характеристик центральных процессоров Core десятого поколения – это одни из новейших чипов Intel на момент публикации материала – они относятся к поколению Comet Lake, которое вышло буквально в августе 2019 г.

Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition заявлен пока лишь для китайской розницы, и известна стоимость только самой его дорогой конфигурации – она составляет $990 или 63,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 октября 2019 г. Для сравнения, рекомендуемая розничная стоимость смартфона Apple iPhone 11 Pro в США составляет $1000 (63,7 тыс. руб.), а в России за 61 тыс. руб. можно приобрести флагман 2018 г. Samsung Galaxy S9 в комплектации с 64 ГБ встроенной памяти. Стоимость более доступных комплектаций представители Xiaomi не раскрыли. В продажу на территории КНР ноутбук поступит 1 ноября 2019 г. вместе с другим мобильным ПК Xiaomi – RedmiBook 14 Ryzen Edition на базе процессора AMD Ryzen 5 3500U. Это ноутбук бюджетного сегмента, и потому в комплектации с 8 ГБ оперативной памяти, SSD на 512 ГБ и экраном Full HD на 14 дюймов он стоит $465 (29,7 тыс. руб.).

Основные отличия

В состав топовой конфигурации Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition вошли 16 ГБ оперативной памяти, полноценный твердотельный накопитель (SSD) вместимостью 1 ТБ и центральный процессор Intel Core i7-10510U, произведенный по нормам 14-нанометрового техпроцесса и содержащий четыре ядра с частотой до 4,9 ГГц. Уровень тепловыделения процессора не превышает 25 Вт.

Mi Notebook 15.6 Enhanced Edition с новым процессором и подсветкой клавиатуры

В более доступную комплектацию ноутбука Xiaomi установила процессор Core i5-10210U с идентичными количеством ядер и тепловыделением, но с частотой до 4,2 ГГц. Также в нем содержится 6 МБ кэш-памяти Intel Smart Cache против 8 МБ в старшей модели, но оба процессора обрабатывают до восьми потоков информации, по два потока на ядро (технология Hyper Threading). Для сравнения, в оригинальный Mi Notebook Pro 15.6, вышедший в марте 2019 г., Xiaomi устанавливает процессоры Intel Core восьмого поколения.

Экран ноутбука в сравнении с обычным Mi Notebook Pro 15.6 сохранил разрешение (Full HD), диагональ (15,6 дюйма) и матрицу (IPS, углы обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали). Отличие дисплея в Enhanced Edition от экрана базовой модели заключается в 100-процентном охвате цветового пространства sRGB, что в теории делает ноутбук пригодным для художников и дизайнеров.

Дополнительные нововведения

Список характеристик Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition пополнился улучшенной системой охлаждения – при том же количестве вентиляторов (их два) она содержит две тепловые трубки вместо одной. Xiaomi наделила лэптоп фирменной технологией мгновенного обмена данными со смартфоном без использования проводов, такой же, как в упомянутом RedmiBook 14 Ryzen Edition – эти ноутбуки станут первыми, оснащенными данной разработкой.

Дополнительно Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition оснастила подсветкой клавиатуры, а вот аккумулятор сохранил прежнюю емкость – 60 Втч, и он все так же поддерживает быструю зарядку – до 50% за 35 минут. При этом толщина корпуса ноутбука в закрытом состоянии не превышает 17 мм, а весит он около 2 кг.

Оригинальный Mi Notebook 15.6 2019 года

Изменений не претерпела и видеоподсистема ноутбука – она по-прежнему представлена дискретной графикой Nvidia GeForce MX250, дополненной собственной памятью GDDR5 объемом 2 гигабайта. Xiaomi не упомянула и различий в наборе интерфейсов – вероятно, Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition получил все те же два USB 3.0, один USB 2.0, слот под карты памяти, вход под наушники, Ethernet-порт и выход HDMI.

Другие ноутбуки Xiaomi

Модельный ряд ноутбуков Xiaomi делится на линейки Mi Notebook и RedmiBook – как и со смартфонами, в Mi-серию входят более дорогие модели, а Redmi состоит из бюджетных вариантов с оптимально подобранными компонентами. В 2019 г. она выпустила базовый RedmiBook 14 с процессорами Intel Core восьмого поколения, а также Mi Notebook Air – прямого конкурента Apple MacBook Air. Если RedmiBook 14 – это максимально утилитарное решение, то Mi Notebook Air – скорее, имиджевый утонченный мобильный ПК. Его масса вместе с аккумулятором не превышает 1,07 кг при максимальной толщине 13 мм. Mi Notebook Air 2019 поставляется в двух цветах корпуса – серебристом и золотистом. Классические черный и белый оттенки для данном модели не предусмотрены.