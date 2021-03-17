Intel представила процессоры Core 11 поколения для настольных ПК

Intel представила семейство процессоров Intel Core S 11 поколения для настольных систем. Флагманская модель Intel Core i9-11900K, которая входит в новую серию процессоров с кодовым названием Rocket Lake-S, работает на тактовой частоте до 5,3 ГГц благодаря технологии Intel Thermal Velocity Boost и обеспечивает бóльшую производительность для геймеров и энтузиастов.

Новые процессоры семейства Intel Core 11 поколения серии S выполнены на базе новейшей микроархитектуры Cypress Cove. Они разработаны для обеспечения высокой эффективности программно-аппаратных решений и повышения производительности в современных играх. Новая архитектура позволяет до 19% увеличить количество выполненных инструкций за такт (по сравнению с предыдущим поколением) в исполнительных ядрах, работающих с рекордной частотой, и дополняет ее новая графика Intel UHD на базе архитектуры Intel Xe Graphics с расширенными мультимедийными и интеллектуальными графическими возможностями. Это особенно актуально для современных игр и большинства приложений, в которых высокая частота кадров и низкие задержки обеспечиваются благодаря высокой тактовой частоте вычислительных ядер.

С выходом новых процессоров 11 поколения Intel продолжает наращивать производительность настольных систем для наиболее полного погружения в игровой процесс.

Флагманский процессор Intel Core i9-11900K обеспечивает высокую производительность благодаря восьми ядрам с тактовой частотой до 5,3 ГГц и поддержке 16-поточных вычислений, а также 16 МБ оптимизированной кеш-памяти Intel Smart Cache. Процессор Intel Core 11 поколения для настольных ПК с разблокированным множителем поддерживает более скоростную оперативную память DDR4-3200, чтобы обеспечить плавный игровой процесс и эффективную многозадачность.

Список усовершенствований нового поколения включает: повышение производительности исполнения инструкций за такт до 19% по сравнению с предыдущим поколением; рост производительности интегрированной графики Intel UHD на базе архитектуры Intel Xe Graphics до 50%; поддержку технологии Intel Deep Learning Boost и набора инструкций Vector Neural Network для ускорения ИИ-вывода и значительного повышения производительности в задачах глубокого машинного обучения; усовершенствованные инструменты и опции для более гибкого разгона и настройки производительности.

Intel тесно сотрудничает с более чем 200 ведущими разработчиками игр и представляет пакет оптимизаций под игры, игровые движки, программные библиотеки и приложения для рендеринга, чтобы разработчики смогли раскрыть полный потенциал процессоров Intel Core серии S 11 поколения для достижения по-настоящему захватывающего игрового процесса.

Процессоры Intel Core 11 поколения для настольных ПК представлены с новыми инструментами и функциями разгона, с более гибкими настройками для достижения высокой производительности в играх. Для этого поколения процессоров доступен разгон памяти в реальном времени, который позволяет изменять тактовую частоту памяти DDR4, а также расширенная поддержка разгона памяти на системных платах с наборами логики H570 и B560, дополнительный контроль диапазона напряжений для векторных регистров AVX2 и AVX-512, а также созданный с нуля интегрированный контроллер памяти с поддержкой более широкого диапазона таймингов и режима Gear 2 в дополнение к режиму Gear 1.

Процессоры Intel Core 11 поколения для настольных ПК раскрывают весь потенциал мультимедийных возможностей в любых приложениях: от игр класса AAA до стриминга с высоким разрешением благодаря поддержке памяти DDR4-3200 МГц, 20 линий PCIe 4.0, технологии аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео Intel Quick Sync Video, расширенной поддержке мультимедийных форматов, включая декодирование 10-битного видео с кодеком AV1 и кодирование и декодирование 12-битного видео с кодеком HEVC и сквозное (E2E, End-to-End) ускорение обработки видео, расширенную поддержку дисплеев благодаря HDMI 2.0 и DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3), а также Thunderbolt 4± и Intel Wi-Fi 6E с помощью дискретных решений.