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Intel TVB Intel Thermal Velocity Boost


03.03.2025 Polywell Computers представляет компактный ПК B860L2 1
17.07.2024 Новые процессоры Intel будут греться сильнее нынешних флагманов, которые аномально часто сбоят даже без «разгона» 1
12.07.2024 Новейшие флагманские процессоры Intel Core аномально часто сбоят в составе серверов, хотя их даже не разгоняют 1
17.03.2021 Intel представила процессоры Core 11 поколения для настольных ПК 1
02.04.2020 Intel выпустила процессоры, работающие на рекордной частоте. Но есть нюанс 2
24.04.2019 В новых процессорах Intel появился разгон турборежима 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Intel TVB и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12228 6
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 610 2
AMD - Advanced Micro Devices 4254 2
Supermicro 109 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 1
X Corp - Twitter 2850 1
Epic Games 155 1
Realtek Semiconductor 63 1
ASRock 49 1
Polywell Computers 22 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20908 6
DDR - Double data rate 2748 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1263 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7930 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12593 3
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 276 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2552 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14469 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17144 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3499 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10027 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1934 2
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 456 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3847 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16053 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9385 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12538 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 537 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2496 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2594 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29938 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1483 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 661 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25561 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2006 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3653 1
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 180 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 287 1
AV1 - AOMedia Video 1 - Открытый стандарт сжатия видео 27 1
Сетевое оборудование - Ethernet transceiver - Network Transceiver - Сетевой трансивер - Ethernet Controller 37 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1493 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5102 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1639 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1423 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10178 1
CPU - Central processing unit - Mobile processors - Мобильные процессоры 167 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5678 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8635 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 787 1
Notebook gaming - Игровой ноутбук 333 1
Intel Core - Семейство процессоров 1208 5
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 4
Intel Core i - Cерия процессоров 520 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 2
Intel Turbo Boost Technology 211 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1345 2
Intel Core - Intel Raptor Lake 58 2
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 23 2
Powercom Raptor - Серия ИБП 72 2
Intel Celeron - Серия процессоров 964 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 722 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 93 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 361 1
Intel Amber Lake 53 1
Gigabyte AORUS - Серия ноутбуков 8 1
Intel Core H 6 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 184 1
Intel Deep Learning Boost - Intel DL Boost - Технология глубокого обучения 20 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 1
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 25 1
MSI Creator 8 1
Intel Smart Cache 6 1
Intel Quick Sync Video 4 1
Linux OS 10040 1
Microsoft Windows 15749 1
Epic Games - Unreal Engine 309 1
Intel Meteor Lake 30 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 502 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1348 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 61 1
Intel Z Chipset 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52271 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24291 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 790 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1101 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1182 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8793 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 842 1
Аренда 2439 1
Tom’s Hardware 407 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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