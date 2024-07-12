Новейшие флагманские процессоры Intel Core аномально часто сбоят в составе серверов, хотя их даже не разгоняют

Флагманские CPU Intel Core

Процессоры Intel 13 и 14 поколений, построенные на основе архитектуры Raptor Lake, могут демонстрировать нестабильную работу не только в десктопных, но и серверных конфигурациях, пишет Tom’s Hardware.

Как показало исследование, проведенное YouTube-каналом Level1Techs, проблема актуальна для дата-центров, операторы которых, в отличие от домашних пользователей, обычно не прибегают к разгону CPU машин для повышения производительности системы в угоду надежности и стабильности работы оборудования. Игровые серверы с флагманскими CPU Intel Raptor Lake – Core i9-13900K и Core i9-14900K, а также материнскими платами на чипсете W680 сбоят гораздо чаще, чем флагманы прошлых лет и конкурирующие модели компании AMD.

Исследователям удалось получить доступ к данным о случаях отказа нескольких тысяч таких серверов, оборудованных чипами Raptor Lake Core i9 K. По результатам анализа телеметрии выяснилось, что около половины таких машин испытывали проблемы, обусловленные нестабильной работой системы в целом, несмотря на применение специализированных серверных материнских плат с сокетом LGA1700, выпущенных компаниями Asus и Supermicro.

Обслуживание серверов на «проблемных» процессорах влетает в копеечку

Проблемы со стабильностью серверов данного типа оказались столь значительными, что провайдеры услуг дата-центров начали брать существенное большие суммы за их аренду клиентами. Так, Level1Techs упоминает одну такую компанию, которая просит за пользование серверами на базе Core i9-14900K на целую $1 тыс. больше, чем за сдачу в аренду машин с AMD Ryzen 9 7950X – лишь чуть более дешевого в рознице процессора ($139 за 7950X против $1,28 тыс. 14900K). Такая колоссальная разница в расценках обусловлена повышенными затратами провайдера на дополнительные мероприятия по обслуживанию и ремонту «проблемных» машин на CPU Intel, которые закономерно ложатся на плечи клиента.

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Представитель все того же провайдера сообщил Level1Techs, что количество инцидентов, связанных со сбоями и нестабильностью в работе серверов на чипах Raptor Lake, является аномально высоким. Причем принимаемые специалистами меры вроде установки последней прошивки BIOS, отключения энергоэффективных (E) ядер и даже замена «проблемных» процессоров на другие образцы аналогичной модели не являются панацеей – системы совершенно не застрахованы от отказов в будущем.

«… Нам повезло с [Intel Core i9-] 12900KS и всегда везло с Xeon… С 13900K и 14900K же что-то не так. Мы уже заменили множество клиентских 13900K и 14900K, но не похоже, что проблемы полностью ушли… Склоняем клиентов к использованию систем на 7950X, которые к тому же почти всегда оказываются быстрее», – говорят в компании.

«Врожденный» дефект CPU?

Как отмечает Tom’s Hardware, нестабильная работа Core i9-13900K и -14900K в составе серверных систем, не подвергаемых «разгону» и использующих принципиально иное нежели десктопы ПО, в частности, ОС на базе ядра Linux, может указывать на наличие изъянов в самих CPU, которые либо непреднамеренно заложены в их архитектуру, либо имеют «врожденные» дефекты алгоритмов регулирования тактовой частоты, либо что-то еще.

Intel до сих пор не обнародовала сведения о причинах нестабильной работы CPU Raptor Lake и не предложила универсального исправления, хотя об этой проблеме компании известно достаточно давно – владельцы жалуются на нее по меньшей мере на протяжении последних трех месяцев. До сих пор американская корпорация ограничивалась релизом точечных фиксов. К примеру, ранее был выпущен обновленный микрокод CPU, в котором был устранен баг eTVB, вызывавший чрезмерный автоматический «разгон» процессора при высоких температурах.

Технология eTVB ((Enhanced Thermal Velocity Boost), используемая во флагманских процессорах Intel, позволяет микросхеме повышать тактовую частоту одного или нескольких ядер с учетом температуры ее работы. Эта функция позволяет «выжимать максимум» из CPU в требовательных к ресурсам приложениях при его достаточном охлаждении.

Нестабильность на десктопах

В июне 2024 г. CNews писал, что Intel Core i9-14900K и 13900K на десктопах провоцируют «вылет» приложений, в основном видеоигр, а также более серьезные проблемы. В одних случаях программа неожиданно завершалась с сообщением о нехватке памяти (“out of memory”), в других – просто прекращала свою работу без какой-либо дополнительной информации и отправляла пользователя на рабочий стол Windows. Наиболее серьезные сбои приводили к зависанию компьютера.

Значительная часть приложений, при работе которых возникали проблемы, была основана на популярном игровом движке Unreal Engine компании Epic Games. Данное обстоятельство породило домыслы по поводу возможных проблем несовместимости между компонентами Unreal Engine и новыми CPU Intel.

Примечательно также, что отдельные образцы CPU, если верить пользователям, в решении одних и тех же задач поначалу демонстрировали стабильную работу – на протяжении нескольких недель – после чего начинали вести себя в точности так же, как и менее удачные экземпляры.