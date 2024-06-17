Intel никак не может починить свои флагманские процессоры, из-за которых вылетает ПО. Пользователи вынуждены отказаться от опции, за которую отдельно доплатили

Новейшие CPU Intel продолжают подводить владельцев

Владельцы ПК на базе новейших флагманских процессоров Intel Core i9-14900K & 13900K в течении нескольких месяцев вынуждены мириться с их нестабильной работой. Позиционируемые американским вендором как игровые высокопроизводительные CPU провоцируют «вылет» приложений, преимущественно развлекательных. Точная причина некорректной работы процессоров до сих пор не установлена.

Степень серьезности проблем, с которыми сталкивались пользователи, варьировалась в зависимости от используемого в момент их возникновения приложения. В одних случаях программа неожиданно завершалась с сообщением о нехватке памяти (“out of memory”), в других – прекращала свою работу без какой-либо дополнительной информации и отправляла пользователя на рабочий стол Windows. Наиболее серьезные сбои приводили к зависанию компьютера.

Примечательно также, что отдельные образцы CPU, если верить пользователям, в решении одних и тех же задач поначалу демонстрировали стабильную работу – на протяжении нескольких недель – после чего начинали вести себя в точности так же, как и менее удачные экземпляры.

Большая часть приложений, вызывавших соответствующие проблемы, была основана на кране популярном игровом движке Unreal Engine компании Epic Games. Данное обстоятельство породило домыслы по поводу возможных проблем несовместимости между компонентами Unreal Engine и новыми CPU Intel.

В Intel пользователей услышали и пообещали разобраться.

Первопричина установлена?

В середине июня 2024 г. портал Igor’s Blog, принадлежащий немецкому техноблогеру Игорю Валлосеку (Igor Wallosek), сообщил о том, что Intel удалось докопаться до истинных причин нестабильной работы процессоров Core i9-14900K и 13900K.

Валлосек якобы получил доступ к внутреннему документу корпорации, содержание которого не предназначено для широкой публики – ознакомившиеся с ним должны были подписать соглашение о неразглашении (Non-disclosure Agreement; NDA). Согласно этому документу, возникновению проблемы способствует ошибка (некорректное значение) в алгоритме микрокода CPU семейств Raptor Lake S и Raptor Lake Refresh S, связанном с функцией eTVB (Enhanced Thermal Velocity Boost).

Технология eTVB, используемая во флагманских процессорах Intel, позволяет микросхеме повышать тактовую частоту одного или нескольких ядер с учетом температуры ее работы. Эта функция позволяет «выжимать максимум» из CPU в требовательных к ресурсам приложениях при его достаточном охлаждении.

В результате ошибки процессор мог «разгоняться» и работать на повышенной тактовой частоте даже при достижении высоких температур (70-90 градусов Цельсия), которое обусловлено обаятельным в таком случае повышением напряжения на CPU, тогда как в норме алгоритм предполагает снижение частоты и напряжения в подобном сценарии. Экстремальные температурные условия приводили к нестабильной работе процессора и якобы являлись основной причиной возникновения отказов ресурсоемких приложений, к каковым относятся видеоигры.

Однако, как отмечает Techspot, в Intel считают выводы профильных СМИ о причинах нестабильной работы флагманских десктопных процессоров некорректными. По прошествии почти что трех месяцев с момента появления первых сообщений о проблеме в компании до сих пор трудятся над поиском первопричин ее возникновения. Впрочем, крупнейшей поставщик процессоров архитектуры x86 в мире, признает, что ошибка в модуле eTVB микропрограмме CPU Raptor Lake S и Raptor Lake Refresh S действительно существует и может в определенной мере способствовать нестабильной работе микросхемы.

«Вопреки недавним сообщениям СМИ, Intel не подтвердила первопричину и продолжает вместе со своими партнерами расследовать сообщения пользователей о проблемах нестабильности в разблокированных процессорах Intel Core 13 и 14 поколений (K/KF/KS) для настольных ПК, – приводит издание заявление Intel. – Патч микрокода, упомянутый в материалах СМИ, исправляет ошибку eTVB, обнаруженную Intel при исследовании отчетов о нестабильности. Хотя эта проблема потенциально способствует нестабильности, она не является основной причиной».

Временное решение – отказ от «разгона»

В то время как Intel все еще пытается разобраться в причинах некорректной работы своих передовых процессоров, поставщики ПО уже успели выработать собственные подходы к решению данной проблемы. Все они так или иначе предполагают внесение изменений в настройки BIOS – достаточно рискованную процедуру.

Epic Games предлагает своим клиентам выставить изменить значение параметра SVID Behavior (управление питанием процессора) на безопасное “Intel Fail Safe”.

Создатель Vermintide 2 и Warhammer 40,000: Darktide компания Fatshark предлагает воспользоваться утилитой Intel Extreme Tuning Utility (XTU) для уменьшения коэффициента умножения производительных ядер процессора с 55 до 53.

Разработчики Outpost: Infinity Siege во избежание «падений» рекомендуют снизить тактовую частоту процессора с 5,5 ГГц до 5 ГГц.

Gearbox Software (серия Borlderlands) также настаивает на деактивации всех настраиваемых функций процессора, связанных с его разгоном.

Корпорация Intel начала продажи Core i9-14900K в середине октября 2023 г. Литера “K” в наименовании модели процессора обозначает наличие разблокированного множителя, то есть штатных возможностей «разгона» CPU.

Рекомендованная цена CPU на старте составляла $589 (около $52,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 июня 2024 г.). В одной из крупных российских федеральных торговых сетей процессор данной модели можно приобрести по цене в 66,8 тыс. руб.