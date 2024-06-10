Профессиональные ноутбуки HP массово превращаются в «кирпичи» после принудительного обновления BIOS

Апдейт BIOS превращает ноутбуки HP в «кирпич»

Владельцы ноутбуков HP профессиональной линейки ProBook столкнулись с серьезными проблеме в работе принадлежащих им устройств после обновления прошивки BIOS (UEFI).

По информации издания Tom’s Hardware, апдейт устанавливался через «Центр обновления Windows» или приложение HP Support Assistance автоматически, в принудительном порядке. В результате девайсы утратили работоспособность: после применения патча и последующей перезагрузки компьютера пользователи наблюдают лишь черный экран, а машина не реагирует на нажатие распространенных комбинаций клавиш, при этом вентиляторы системы охлаждения системы работают на полную мощность.

Судя по оставленным пользователями записям, проблема преимущественно затрагивает модель HP ProBook 455 G7, представленную на рынке с 2020 г. Однако несколько владельцев настольных ПК утверждают, что также столкнулись с аналогичными последствиями обновления.

Первые жалобы пользователей на проблему появились на форуме поддержки HP еще 26 мая. На момент публикации данного материала соответствующее обсуждение насчитывает несколько десятков сообщений, отправленных владельцами портативных компьютеров американского производителя.

Когда техподдержка оказывается бесполезной

Некоторые из отписавшихся, по собственному заявлению, представляют бизнес-сектор и испытывают сложности с восстановлением работы сразу нескольких переносных ПК. Многие из пострадавших в результате инцидента приобрели негативный опыт общения с техподдержкой HP. Предложенные сотрудниками службы способы решения в ряде случаев оказались нерабочими и справляться с неполадками «жертвам» обновления пришлось самостоятельно, во всяком случае на первых порах.

Так, осознав тщетность взаимодействия с персоналом HP, компания одного из отметившихся на форуме пользователей просто заказала партию новых материнских плат для выведенных из строя устройств для проведения их ремонта своими силами.

Пользователь под псевдонимом Dioxaz решился на перепрошивку BIOS при помощи программатора CH341A, что потребовало предварительного демонтажа микросхемы с системной платы ноутбука. Первая попытка оказалась успешной – ноутбук удалось таким образом вернуть к жизни. В случае со вторым портативным ПК удача была не на стороне специалиста – машина так и осталась неработоспособной, однако теперь к перечню симптомов добавились мигающие индикаторы статуса клавиш Caps Lock и Num Lock, а также работа подсветки матрицы экрана на полную мощность.

Устройства без гарантии

Ни HP, ни Lenovo пока никак публично не прокомментировали информацию о проблеме. Тем не менее можно предположить, что компании о ней осведомлены, поскольку через непродолжительный промежуток времени после появления первых жалоб на практике оказавшееся вредным обновление прошивки BIOS версии 1.17 исчезло из «Центра обновления» Windows и с портала поддержки HP.

Как отмечает Tom’s Hardware, проблему, с которой столкнулись владельцы HP ProBook, усугубляет тот факт, что 455 G7 – сравнительно старая модель, на которую больше не распространяется гарантия производителя. Таким образом, пострадавшие от обновления прошивки BIOS не смогут воспользоваться правом на бесплатный ремонт устройства, если, конечно, HP не решит пойти на уступки клиентам и не согласится безвозмездно устранить неисправность, возникновению которой сама же изрядно поспособствовала.

Обновление BIOS – опасная затея

Микросхема BIOS располагается на материнской плате компьютера и содержит набор системных программ, которые служат для инициализации и тестирования оборудования с дальнейшей передачей управления операционной системе. В последние годы BIOS вытесняется UEFI (Unified Extensible Firmware Interface, унифицированный интерфейс расширяемой прошивки), однако многие производители и пользователи продолжают по старинке называть UEFI BIOS.

Перепрошивка или замена ПО BIOS выполняется при помощи специализированных программных или аппаратных инструментов, например, утилиты, поставляющейся производителем материнской платы.

Обновление прошивки может потребоваться, в частности, для расширения спектра поддерживаемых материнской платой процессоров, которые механически и электрически с ней совместимы, улучшения совместимости с различными модулями оперативной памяти, устранения крайне опасных уязвимостей. В апреле 2022 г., как ранее писал CNews, в прошивке BIOS сотен моделей ноутбуков Lenovo были выявлены бреши, связанные с драйверами устройств. Затронутые проблемой безопасности лаптопы исчислялись миллионами.

Обновление микропрограммы материнской платы – рискованная процедура, особенно при выполнении новичком. В некоторых случаях она может сделать устройство неработоспособным, как это и произошло в случае с ноутбуками линейки HP ProBook. Даже при наличии прошивки BIOS надлежащего качества существует риск превращения устройства в «кирпич», если не соблюдать необходимые меры предосторожности. В частности, перед тем, как приступать к применению обновления BIOS, следует убедиться в том, что обслуживаемое устройство не окажется обесточенным в процессе.

Выбранный американским производителем подход к распространению апдейтов BIOS можно назвать спорным, как минимум. Некоторые из пользователей утверждают, что софт HP, обеспечивающий автоообновление BIOS порой проявляет пугающие настойчивость и самостоятельность, форсируя апдейт прошивки немедленно после загрузки и не принимая во внимание даже низкий уровень заряда батареи устройства, что потенциально способно привести к печальным последствиям.

Все еще топовый производитель компьютеров

Согласно данным аналитической компании IDC, по итогам I квартала 2024 г. HP поставила на мировой рынок 12 млн компьютеров, благодаря чему сохранила за собой вторую строчку в рейтинге крупнейших вендоров ПК с долей в 20,1% (-0,3 процентных пункта к аналогичному периоду годом ранее).

Вновь возглавил рейтинг китайский поставщик Lenovo, сумевший укрепить свое преимущество, доведя долю на рынке до 23% с 21,6% в I квартале 2023 г. Также в первую пятерку вошли Dell Technologies (15,5%), Apple (8,1%). Acer Group и Asus поделили между собой пятую строчку списка IDC с долями в 6,2% и 6,1% соответственно.

Lenovo, к слову, также отметилась выпуском «бракованной» прошивки BIOS для ноутбуков в мае 2022 г. Как писал CNews, обновление, которое распространялось через фирменное приложение Vantage, приводило к появлению критической ошибки и «синему экрану смерти» Windows. Проблема тогда затронула портативные ПК серий Legion 5 и 7, ориентированные на любителей интерактивных развлечений.