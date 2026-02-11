Разделы

HP ProBook серия ноутбуков-трансформеров

HP ProBook - серия ноутбуков-трансформеров

11.02.2026 Гигантский производитель ПК сдает ноутбуки в аренду с ежемесячной оплатой. Выкупить их невозможно даже при переплате, за отказ от договора – штраф 1
28.03.2025 Microsoft сломала ноутбуки крупнейшего производителя в мире. На них больше нельзя обновить BIOS 1
10.06.2024 Профессиональные ноутбуки HP массово превращаются в «кирпичи» после принудительного обновления BIOS 3
12.09.2022 Компьютеры HP переполнены «дырами». Создатели годами ленятся их устранять 1
16.11.2021 Разработчики «Байкалов» получили 9,4 млрд руб. Будет создан процессор, сопоставимый с еще не вышедшим чипом AMD 1
05.08.2021 Сокращение затрат времени на диагностику и устранение неполадок с жёсткими дисками при помощи Dell ProSupport Plus 2
18.01.2021 HP представила недорогой ноутбук-трансформер HP ProBook x360 11 G7 Education Edition. Цена 4
14.01.2021 HP представила ноутбуки для удаленных и офисных сотрудников. Цены 6
21.12.2020 Обзор ноутбука HP ProBook x360 435 G7: деловой трансформер 4
05.10.2020 Обзор HP ProBook 455 G7: бизнес-ноутбук на процессоре AMD Ryzen 5 4500U 6
16.09.2020 HP представила ПК и сервисы для гибридной рабочей среды 7
31.07.2020 Процессоры AMD — оптимальное решение для вашего компьютера НР 2
08.05.2020 AMD представила мобильные процессоры Ryzen PRO 4000 4
03.02.2020 Через «дыру» в ноутбуках Dell и HP можно захватить ядро ОС 1
27.01.2020 HP представила ноутбук-трансформер для образования и СМБ 4
13.12.2019 HP в партнерстве с Softline открывает первый образовательный класс в России 2
21.03.2019 HP представила новые ПК и сервисы 4
28.09.2018 HP представила в России новые ПК и мониторы для бизнеса 3
15.08.2018 Лучшие защищенные ноутбуки: суровые гаджеты для суровых условий 2
26.06.2018 HP представила новый ноутбук-трансформер ProBook x360 440 G1 3
06.12.2016 НР представила ноутбук-трансформер для образовательных учреждений. Фото 5
04.08.2016 HP устроила 1500-кратную скидку на премиальный ноутбук 1
27.07.2016 Пять аналогов MacBook Pro по версии ZOOM 2
18.04.2016 HP представила в Москве новые премиальные ноутбуки и рабочие станции 1
26.01.2016 HP представила новые решения для образовательных учреждений 2
25.01.2016 Хиты продаж: ультрабуки 2015 года 2
11.09.2015 HP предложила новые компьютеры, ноутбуки, принтеры и МФУ для СМБ 3
14.04.2015 Хиты продаж: популярные ноутбуки весны 2015 года 1
31.05.2013 HP представила новые бизнес-ноутбуки для СМБ 4
20.09.2012 HP выпустил новые ноутбуки и настольные системы для Windows 8. ФОТО 3
15.02.2012 Первый взгляд на ASUS B23E: самый ожидаемый субноутбук года 4
03.02.2012 Обзор игрового ноутбука MSI GT780DX: идеальная машина для виртуального убийства 2
25.01.2012 Фрик-парад от ZOOM.CNews: обзор нетбука под "Гжель" iRu Intro 104 1
23.01.2012 Обзор ноутбука HP ProBook 5330m: инструмент капиталиста 4
15.06.2011 HP разработала новые ноутбуки на базе процессоров AMD Llano 1
24.02.2011 HP показала новые ноутбуки в сериях EliteBook и ProBook 1
23.08.2010 Электронные ридеры PocketBook перейдут на Android OS 1
29.07.2010 Тонкий бизнес-ноутбук HP ProBook 5320m: первый тест в России 4
07.07.2010 Нетбуки и ноутбуки: хиты продаж июня 2010 3
05.05.2010 Платформа AMD получила распространение в бизнес-ноутбуках HP 2

HP Inc. 5771 42
Intel Corporation 12577 22
AMD - Advanced Micro Devices 4494 17
Nvidia Corp 3777 10
Dell EMC 5106 7
Lenovo Group 2373 7
Microsoft Corporation 25332 6
Apple Inc 12741 5
Dell Technologies - Dell Computer 2162 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2111 5
HP - Hewlett-Packard 3645 5
Acer Group - Acer Inc 2673 4
Rover - RoverComputers 418 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 684 2
Getac Technology 25 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 51 1
Бука - Buka Entertaiment 489 1
Movavi - Мовавика 35 1
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 109 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
Desten Computers - Дестен 50 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 53 1
Dell Alienware Corp 141 1
Defender 148 1
Absolute Software 13 1
Altec Lansing 22 1
HP EMEA 14 1
Samsung Electronics 10704 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1618 1
Broadcom - VMware 2510 1
МегаФон 10087 1
Cisco Systems 5237 1
X Corp - Twitter 2913 1
Huawei 4284 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14613 1
Qualcomm Technologies 1918 1
Softline - Софтлайн 3326 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2594 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 221 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
HotUKDeals 1 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 450 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1685 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 159 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3512 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3121 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1868 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 6 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15000 46
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 29
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6259 21
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10243 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 18
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10363 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9872 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12730 15
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 13
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3566 13
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13056 11
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4064 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 11
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4236 10
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1034 10
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 10
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2414 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32013 10
USB Type-C - USB-C - USB 3 2203 10
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 10
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1561 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 9
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 9
DDR - Double data rate 2945 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6330 9
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 339 9
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4389 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3008 8
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1099 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 8
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1914 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7714 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8393 8
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 720 7
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 799 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 7
Microsoft Windows 16435 16
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1361 14
Intel Core - Семейство процессоров 1240 10
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1430 10
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 761 10
HP EliteBook - серия ноутбуков 82 10
Microsoft Windows 10 1903 9
Microsoft Windows 7 1998 8
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 559 8
Linux OS 11019 6
Intel Core i - Cерия процессоров 530 6
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 315 6
Apple MacBook - серия ноутбуков 1016 6
HP ZBook - HP ZBook Studio - HP ZBook Fury - HP ZBook Create - HP ZBook Firefly - HP ZBook Power - серия рабочих станций 40 6
HP Sure View 35 6
Intel HD Graphics - графический процессор 233 5
AMD Mobility Radeon HD 88 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 5
HP EliteDesk Workstation - серия ПК 22 4
HP Mini PC 26 4
HP ProDesk - серия ПК 12 4
Nvidia GeForce GTX 523 4
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 484 4
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 700 4
Apple MacBook Air - Ноутбук 481 4
Intel Celeron - Серия процессоров 975 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1905 4
HP Envy AiO - HP Envy Pavilion AiO - HP Envy Pavilion All-in-One - серия моноблоков 101 4
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1007 3
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 135 3
Apple MacBook Pro 536 3
HP ProOne - серия моноблоков 7 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 968 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5199 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1433 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 857 3
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 3
HP Elite Dragonfly - Ноутбук 58 3
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 442 3
HP Envy - серия ноутбуков 109 3
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 2
Moshkelani Saeid - Мошкелани Саид 8 1
Шмыков Николай 9 1
Сивцев Илья 166 1
Брускина Татьяна 4 1
Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 1
Weston David - Вестон Дэвид - Уэстон Дэвид 7 1
Мельникова Анастасия 433 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Lisa Su - Лиза Су 57 1
Евдокимов Андрей 91 1
Макаров Валентин 243 1
Анохин Павел 14 1
Lores Enrique - Лорес Энрике 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 158348 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53583 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18357 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46097 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8225 2
Китай - Тайвань 4147 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13587 1
Южная Корея - Республика 6879 1
Азия - Азиатский регион 5764 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1875 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1790 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 8
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15247 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6954 4
Ergonomics - Эргономика 1690 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11450 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 877 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8912 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 270 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Латинский алфавит 193 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6990 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8544 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 141 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Экзамены 485 1
Зоология - наука о животных 2792 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 8
Wikipedia - Википедия 603 2
Мобильные системы 117 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Tom’s Hardware 536 1
BleepingComputer - Издание 426 1
IDC - International Data Corporation 4944 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8421 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 1
Cinebench 29 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
