AMD представила мобильные процессоры Ryzen PRO 4000

AMD объявила о глобальной доступности процессоров с архитектурой x86 на базе техпроцесса 7 нм для коммерческих ноутбуков. Это мобильные процессоры серии AMD Ryzen PRO 4000 с максимальным числом ядер и потоков, используемые в ультратонких бизнес-ноутбуках.

Надежные корпоративные решения от HP и Lenovo на базе мобильных процессоров серии AMD Ryzen PRO 4000 должны появиться в продаже на мировом рынке в первой половине 2020 года.

«С запуском мобильных процессоров серии AMD Ryzen PRO 4000 компания AMD задает новый стандарт производительности ПК: от мощных настольных компьютеров до ультратонких и игровых ноутбуков. Теперь настала очередь и современных бизнес-ноутбуков, — сказал Саид Мошкелани, старший вице-президент и генеральный директор подразделения по работе с бизнес-клиентами компании AMD. — Созданная на основе революционной архитектуры Zen 2 и техпроцесса 7 нм линейка процессоров AMD Ryzen для бизнес-ноутбуков обеспечивает высокую производительность, имеет надежные функции безопасности, впечатляющее время автономной работы и расширенные возможности управления, что позволяет значительно повысить потенциал ультратонких ноутбуков в любой рабочей среде».

Благодаря повышению производительности и расширенным возможностям по сравнению с процессорами предыдущих поколений, мобильные процессоры серии AMD Ryzen PRO 4000 обеспечивают новый стандарт эффективности и безопасности ультратонких ноутбуков. AMD Ryzen 7 PRO 4750U является быстрым процессором для ультратонких бизнес-ноутбуков: благодаря наличию 8 ядер и поддержке 16 потоков его производительность при многопоточной обработке данных на 33% выше, чем у конкурентов.

Процессор AMD Ryzen 7 PRO 4750U представляет собой энергоэффективное решение с малым временем отклика, общая производительность которого в приложениях Microsoft Office на 37 % выше, чем у микропроцессоров предыдущего поколения.

Улучшенная энергоэффективность: благодаря нацеленности на производительность, передовому техпроцессу 7 нм и архитектуре вычислительных ядер Zen 2. Новый процессор AMD Ryzen 7 PRO 4750U имеет в 2 раза большую производительность на Вт мощности по сравнению с микропроцессорами предыдущего поколения. Процессор AMD Ryzen 7 PRO 4750U способен обеспечить более 20 часов автономной работы от аккумулятора на первоклассной вычислительной платформе.

Мобильные процессоры серии AMD Ryzen PRO 4000 обеспечивают защиту данных, упрощают управление системой и имеют длительный срок службы благодаря использованию эксклюзивных возможностей технологий PRO.

Многоуровневый подход к обеспечению безопасности с использованием встроенных средств защиты на каждом уровне — от кремниевого кристалла до операционной системы и функций безопасности системного уровня. Функция AMD Memory Guard (эксклюзивная для процессоров AMD Ryzen PRO) позволяет обеспечить защиту данных и идентификационной информации.

Управляемость AMD PRO: поддержка полнофункционального набора возможностей управляемости для обеспечения упрощенного развертывания, визуализации и управления, совместимых с современными вариантами ИТ инфраструктуры. Процессоры AMD Ryzen PRO обеспечивают полную поддержку Microsoft Endpoint Manager, благодаря чему вы можете использовать универсальное и интегрированное решение для управления облачной системой.

Бизнес-функции AMD PRO: вычислительное решение корпоративного класса обеспечивает превосходное качество и надежность работы в дополнение к длительному сроку службы платформы. Планируемый срок стабильной работы ПО на процессорах AMD Ryzen PRO составляет 18 месяцев, планируемая доступность — 24 месяца.

AMD предлагает своим клиентам широкий набор бизнес-решений, позволяющих выбрать нужные опции с учетом имеющихся требований к мобильности, производительности, управляемости и безопасности. Предприятия малого и среднего бизнеса могут использовать мобильные процессоры серии AMD Ryzen 4000U, обеспечивающие превосходный уровень производительности и передовые функции защиты в формате коммерческих ноутбуков.

Благодаря такому гибкому подходу компания HP расширила линейку предлагаемой продукции для растущих предприятий и удаленных сотрудников ноутбуками HP ProBook 445 G7 и HP ProBook 455 G7 на базе мобильных процессоров серии AMD Ryzen 4000. Эти модели были выпущены в дополнение к HP ProBook x360 435 G7 — трансформируемому бизнес-ноутбуку, который был представлен ранее в этом году.

«Более 90 % офисных сотрудников работают сегодня из дома, поэтому простые и безопасные ПК, обеспечивающие совместную работу и требуемый уровень производительности, в настоящее время важны как никогда, — отметил Энди Роудс, руководитель глобального подразделения по коммерческим ПК и персональным вычислительным системам компании HP Inc. — Компания HP гордится возможностью предложить продукцию на основе всеобъемлющего портфолио решений AMD с великолепной производительностью, универсальной функциональностью и функциями защиты корпоративного уровня коммерческим пользователям в любой точке планеты».

Предприятия крупного бизнеса, которым необходима управляемость корпоративного уровня и бизнес-решения, могут воспользоваться продуктами на базе мобильных процессоров серии AMD Ryzen PRO 4000, обеспечивающих великолепный уровень производительности и эксклюзивные PRO-функции для обеспечения безопасности и управляемости, которые отвечают потребностям современных организаций. Компания Lenovo обновляет последнюю линейку ThinkPad, ориентируясь на предоставление клиентам более широкого набора опций и возможностей для работы персонала. Новые ноутбуки компании комплектуются мобильными процессорами серии AMD Ryzen PRO 4000.

«Более 25 лет ноутбуки Lenovo ThinkPad олицетворяют собой инновации, функциональность и качество — и мы рады продолжить свое сотрудничество с AMD, позволяющее предложить нашим корпоративным клиентам передовой уровень производительности и безопасности, — сказал Джерри Пэрэдайз, вице-президент подразделения по коммерческим решениям компании Lenovo. — Последние модели ноутбуков ThinkPad на базе мобильных процессоров AMD Ryzen PRO продолжат обеспечивать для наших корпоративных пользователей превосходный уровень производительности».

«Совместно с такими партнерами, как AMD, корпорация Microsoft разработала новый класс устройств (так называемые компьютеры с защищенным ядром), которые предназначены для обеспечения дополнительной безопасности на уровне микропрограммного обеспечения и операционной системы. Такие устройства позволяют клиентам осуществлять безопасную загрузку за счет защиты микропрограммного обеспечения от целевых атак, а также обеспечить сохранность идентификационных данных и доменных учетных записей, — сказал Дэвид Вестон, руководитель подразделения по корпоративным решениям и безопасности операционных систем корпорации Microsoft. — Совместно с компанией AMD мы предлагаем нашим клиентам возможность работы с производительными и защищенными ПК. Компьютеры с защищенным ядром на базе новейших мобильных процессоров Ryzen PRO и операционной системы Windows 10 обеспечивают необходимый уровень производительности и превосходные визуальные ощущения от работы, идеально подходящие для пользователей современных коммерческих рабочих сред».