Разработчики «Байкалов» получили 9,4 млрд руб. Будет создан процессор, сопоставимый с еще не вышедшим чипом AMD

Разработчики линейки российских процессоров «Байкал» получили от Минпромторга две многомиллиардные субсидии на разработку новых чипов. Один из них будет ориентирован на ноутбуки, другой — на мощные серверы. В ходе второго из перечисленных проектов планируется выпустить процессор, чьи характеристики сопоставимы с чипом AMD, который увидит свет лишь в 2022 г.

Госсубсидии на новые «Байкалы»

Как стало известно CNews, компания «Байкал электроникс» получила от Минпромторга госсубсидии на создание двух новых процессоров из линейки «Байкал». Сумма полученных средств составляет 9,44 млрд руб. Об этом редакции рассказали представители компании.

Деньги были выделены министерством по итогам состоявшегося в сентябре 2021 г. тематического конкурсного отбора проектов создания электронной компонентной базы и модулей для возмещения государством части затрат на их реализацию.

В предыдущие годы субсидирование процессорных проектов преимущественно происходило по схеме «50 на 50» — разработчик должен был вложить в проект не меньше государства. В данном случае речь идет о новой пропорции бюджетного обеспечения «90 на 10» — государство готово возмещать разработчикам до 90% расходов на проект. Такая схема была утверждена постановлением Правительства № 1252 от 24 июля 2021 г.

«Мы выиграли конкурс по двум лотам на разработку новых современных процессоров и заинтересованы в том, чтобы продукты поступили в рынок, как можно быстрее», — сообщил CNews совладелец группы «Вартон», акционер входящей в нее «Байкал электроникс» и гендиректор группы Astra Linux (также является частью «Вартона») Илья Сивцев.

Baikal-L для ноутбуков и планшетов

По словам гендиректора «Байкал электроникс» Андрея Евдокимова, размер первой из субсидий составляет порядка 3,8 млрд руб. На эти деньги будет создан процессор 12-нанометровый Baikal-L для мобильных устройств.

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«Предполагается разработать современный процессор, в первую очередь предназначенный для создания современных ноутбуков, — говорит топ-менеджер. — Процессор будет базироваться на четырех новейших ядрах архитектуры ARM — Cortex A710, имея на борту всю необходимую современную периферию. Безопасность будет обеспечена системой доверенной загрузки и менеджмента, построенной на российском ядре на архитектуре RISC-V».

В «Байкале» отмечают, что техзадание на чип формировалось совместно «с ведущими российскими разработчиками оборудования». «На данный момент уже проработаны концепты устройств, включая набор вторичных микросхем и периферии», — отмечают представители компании.

По их словам, на основе Baikal-L, в частности, планируется создание высокопроизводительного ноутбука корпоративного класса. Из того, что сейчас представлено на рынке, аналогом назван LenovoThinkPadL13 на IntelCorei7. Также на новом Baikal планируется создать ноутбук для повседневного использования рядовым персоналом. В данном случае аналогом назван HPProBook 440 G7 на Intel Core i3.

Взаимодействие также ведется и с разработчиками ПО, добавляют в компании. Создатели ОС Astra Linux и Alt Linux уже разрабатывают пакеты инструментов для управления энергопотреблением устройств.

«Инженерные образцы нового процессора планируем получить в 2023 г., — говорит Илья Сивцев. — Стоимость чипа будет дешевле аналогов Intel. Целевая цена — в районе 100$».

Baikal-S2 для серверов в ЦОДах

Название второго поддержанного государством проекта: разработка российского процессора для облачных вычислений, конкурентоспособного на мировом уровне, сообщает Андрей Евдокимов. Новинка получит наименование Baikal-S2. Она будет разработана по технологии 6 нм. Размер субсидии на эту разработку составил 5,64 млрд руб.

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«Процессор будет состоять из четырех чипсетов, размещенных на едином интерпоузере, — отмечает Евдокимов. — В качестве вычислителей будут использованы самые современные серверные ядра ARM Neoverse N2. Безопасность будет обеспечена системой доверенной загрузки и менеджмента, построенной на российском ядре на архитектуре RISC-V».

Илья Сивцев целью этого проекта называет «создание суперчипа для дата-центров». «По своим характеристикам он может быть сопоставим только с двумя процессорами, — говорит он. — Один из них — Amazon Graviton 2, который поставляется в рынок (только для AWS). Второй — AMD Epyc 7763 (Milan), который еще только разрабатывается и будет выпущен в следующем году».

По мнению бизнесмена, Baikal-S2 — это амбициозный проект уровня самых передовых мировых технологий. При этом чип должен стать конкурентоспособным; его рыночная стоимость будет «не выше иностранных аналогов», уверен он.

«Мы планируем завершить разработку и получить инженерные образцы в 2025 г., — уточняет Сивцев. — Уже сейчас в проекте заинтересованы крупнейшие российские ИТ-компании. В рамках проекта мы обсуждаем с ними сотрудничество в части разработки оборудования на базе нового процессора, доработки ПО под него и дальнейшего применения решений в их инфраструктуре».

В новые «Байкалы» будет вложено больше

Названия двух рассматриваемых чипов ранее были прописаны в новой продуктовой стратегии «Байкал электроникс», утвержденной советом директоров компании в июне 2021 г., то есть еще до объявления конкурса Минпромторга.

В соответствии с этой стратегией, компания намерена инвестировать порядка 23 млрд руб. в расширение линейки выпускаемых ею отечественных процессоров, а также в период до 2025 г. нарастить объемы их производства до 600 тыс. штук.

Помимо госсубсидий компания рассчитывает на заемное финансирование и собственные средства.