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HP представила недорогой ноутбук-трансформер HP ProBook x360 11 G7 Education Edition. Цена

Техника
, Текст: Владимир Бахур

HP представила ноутбук-трансформер HP ProBook x360 11 G7 Education Edition, который может использоваться для обучения как дома, так и в классе. Благодаря корпусу с возможностью разворота на 360 градусов и опциональной 5-мегапиксельной фронтальной камере с автофокусировкой, студенты и учителя могут создавать презентации, записывать лекции и рисовать в удобном формате. Конфигурация позволяет работать с устройством в 5 режимах: ноутбука (многозадачный режим), планшета (запись), конференции (режим обмена данными), мультимедиа (режим просмотра) или «палатки» (презентационный режим). Опциональный активный стилус HP Pro Pen предоставляет новые возможности при выполнении задач с использованием интерактивного сенсорного экрана, а при использовании USB-C док станции можно переключаться между мобильным и стационарным использованием ноутбука.

HP ProBook x360 11 G7 EE обладает следующими отличительными особенностями. Прочная и надежная конструкция. Учитывая активность школьников, компьютер устойчив к падениям с высоты, попаданию жидкости и резкому выдергиванию шнура питания. Прочная клавиатура ноутбука имеет надежно зафиксированные клавиши (anchored keys), корпус укреплен металлическими углами, а сенсорный дисплей оснащен стеклом Corning Gorilla Glass 3 для дополнительной защиты. Кроме того, устройство успешно прошло 19 тестов MIL-STD 810H, а также расширенные испытания на надежность для использования в образовательных учреждениях.

Удобная дезинфекция клавиатуры и дисплея. В современной учебной среде и условиях пандемии санация устройства имеет первостепенное значение. Корпус, клавиатура и экран HP ProBook x360 11 G7 EE выдерживают обработку даже салфетками с повышенным содержанием спирта до 1000 раз. Также программное обеспечение HP Easy Clean 2.0 позволяет в одно касание клавиши отключить сенсорный экран, клавиатуру и тачпад для начала процесса обработки без выключения самого компьютера.

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Быстрое и надежное беспроводное подключение. Поддержка сетей Wi-Fi 6 и HP Extended Wireless LAN предоставляет возможность учиться где угодно, обеспечивая еще более высокую надежность подключения в местах с большой плотностью сетей – как внутри учебного учреждения, так и за его пределами.

Интуитивная и защищенная ИТ-система. HP предлагает своим пользователям максимальные возможности управления ноутбуком благодаря решению HP Manageability Integration Kit. Технология позволяет развертывать учебные устройства и управлять ими, а HP Sure Sense и HP BIOSphere помогают защитить студентов и преподавателей от внешних угроз.

Большой выбор программ для виртуального класса. HP School Pack 4.5 – пакет образовательного программного обеспечения и системных инструментов, которые поддерживают инновационное, совместное обучение с высоким уровнем вовлечения участников образовательных программ. HP Classroom Manager облегчает педагогам управление учебными устройствами, удаленно ограничивая использование интернета и приложений. Кроме того, для преподавателей предусмотрена возможность общения с учениками в закрытом чате и удобная проверка уровня успеваемости онлайн.

Ноутбук-трансформер HP ProBook x360 11 G7 EE поступит в продажу в России в марте 2021 года по цене от 23 990 рублей.

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