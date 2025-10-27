Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184942
ИКТ 14356
Организации 11139
Ведомства 1491
Ассоциации 1067
Технологии 3521
Системы 26321
Персоны 79576
География 2973
Статьи 1567
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Шмыков Николай


СОБЫТИЯ


27.10.2025 Компания Maibenben выводит на рынок бизнес ноутбуки с предустановленной Astra Linux 1
28.09.2018 HP представила в России новые ПК и мониторы для бизнеса 1
21.12.2017 HP представила в России устройства и решения нового поколения. Фото, цены 1
25.09.2017 HP начала российские продажи мощного коммерческого VR-десктопа 1
26.04.2017 НР: Мы формируем рынок ультракомпактных компьютеров 1
31.03.2017 HP представила в Москве ПК и средства безопасности для «офиса будущего» 3
13.02.2017 «Революционный ПК» HP начал продаваться в России. Цена 1
18.12.2015 HP представила в Москве новые коммерческие десктопы, моноблоки и мониторы 1
11.12.2015 НР: Минимизация ПК научит компании новому подходу к организации рабочих мест 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Шмыков Николай и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5753 8
Intel Corporation 12499 4
Nvidia Corp 3695 2
Bang&Olufsen - B&O 140 2
Microsoft Corporation 25177 2
AMD - Advanced Micro Devices 4445 1
Моноблок - Monoblock PC 1034 6
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2691 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12827 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21676 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12234 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14281 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10263 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 2121 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16617 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14918 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12649 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6949 4
Desktop computer - Системный блок - системник 459 4
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 703 4
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 759 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2336 4
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2439 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6222 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14636 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10490 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71957 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12883 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3994 3
DDR - Double data rate 2878 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3081 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25426 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8779 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26933 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31079 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12105 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5601 2
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1549 2
PS/2 - компьютерный порт 111 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3675 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6276 2
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 332 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3487 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1601 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1998 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5641 2
HP EliteDesk Workstation - серия ПК 22 6
Microsoft Windows 10 1862 5
HP Elite Slice 9 4
HP EliteOne 21 4
Intel Core - Семейство процессоров 1232 4
HP Elite Dragonfly - Ноутбук 57 4
HP Noise Cancellation 10 3
HP EliteDisplay 28 3
HP Sure View 35 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1318 3
HP Sure Start 38 3
Microsoft Windows 16226 3
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 152 2
HP Wireless Charging Cover 4 2
HP EliteBook - серия ноутбуков 81 2
HP ZBook - HP ZBook Studio - HP ZBook Fury - HP ZBook Create - HP ZBook Firefly - HP ZBook Power - серия рабочих станций 40 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 2
Microsoft Skype for Business 182 2
Intel Unite 7 1
HP Thunderbolt Dock G - серия док-станций 4 1
Intel HD Graphics - графический процессор 233 1
HP DreamColor 23 1
HP ProOne - серия моноблоков 7 1
HP ProDesk - серия ПК 12 1
HP Client Security 15 1
Nvidia GeForce GTX 523 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 332 1
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 1
Apple iOS 8177 1
Google Android 14572 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1404 1
Microsoft Windows 7 1991 1
Intel Turbo Boost Technology 215 1
HP DaaS - HP Device as a Service - HP DaaS Proactive Security Service 10 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 426 1
HP ProBook - серия ноутбуков-трансформеров 47 1
HP Z Tower-Mini-Small Form Factor - серия рабочих станций 21 1
HP Sure Click Enterprise 9 1
HP Audio Boost 17 1
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 142 1
Притула Павел 33 1
Кимельман Константин 10 1
Самойлов Алексей 2 1
Калугин Андрей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 155001 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45352 5
Европа 24577 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53252 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18408 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3141 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11627 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7276 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50791 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25692 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3341 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6269 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2728 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14883 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31468 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10585 1
Металлы - Медь - Copper 827 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1212 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9514 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2279 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 59 1
IDC - International Data Corporation 4941 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395739, в очереди разбора - 732101.
Создано именных указателей - 184942.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/