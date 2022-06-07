Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190541
ИКТ 14703
Организации 11386
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26594
Персоны 82822
География 3028
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 881

HP EliteBook серия ноутбуков

HP EliteBook - серия ноутбуков

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.06.2022 Обзор ноутбука для бизнеса HP EliteBook 845 G8: мощное решение на платформе AMD

Начнем с самого интересного – аппаратной составляющей HP EliteBook 845 G8. Ноутбук построен на базе платформы от AMD. И это, пожалуй, лучшее решени
29.10.2021 Уязвимость дистанционного бизнеса: как защищают данные ноутбуки HP EliteBook

программные средства, но и новейшие программно-аппаратные технологии, такие как в бизнес-ноутбуках HP EliteBook с портфелем решений для безопасности HP Wolf Security. Комплект решений безопасн
18.05.2021 Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео)

Модель HP EliteBook 835 G7 относится к премиальной линейке ноутбуков HP и удачно сочетает в себе мощ
29.01.2021 Обзор ноутбука HP EliteBook 840 G7: все, что нужно на рабочем месте, и даже больше

у повседневных запросов и заинтересовать максимальный спектр пользователей. Давайте разберемся, чем HP EliteBook 840 G7 способен привлечь тех, кто стремится подобрать идеальный рабочий компьюте
29.01.2021 Обзор ноутбука HP EliteBook x360 830 G7: бизнес-класс для динамичных

ейки и, конечно, получила более мощную начинку. Рассмотрим всё по порядку.Конструкция и эргономика  HP EliteBook x360 830 G7 стал выглядеть гораздо элегантнее предшественников. Это достигается

19.06.2019 HP выпустила линейку бизнес-ноутбуков, в которой нет ни одного процессора Intel. Фото

утбуков Компания Hewlett Packard Inc. (HP Inc.) провела показ новых ноутбуков бизнес-класса линейки HP EliteBook 700 G6. Все мобильные ПК серии построены на 12-нанометровых процессорах AMD Ryze
30.05.2019 HP представила деревянный ноутбук и компьтер-рюкзак для VR

Компания HP представила сразу несколько моделей новых ноутбуков в сериях HP ENVY Wood, HP EliteBook 1000, HP EliteBook x360 и HP ZBook, а также мобильную рабочую станцию для
29.05.2019 НР обновила линейку устройств премиального класса

буков HP ENVY Wood Series с утонченным и детально продуманным дизайном. Новые модели бизнес-линейки HP EliteBook 1000 серии, в том числе HP EliteBook x360 1040 G6, дают 24 часа автономно
28.09.2018 HP представила в России новые ПК и мониторы для бизнеса

работающих с табличными документами. Один широкий экран позволяет работать в нескольких программах. HP EliteBook x360 1030 G3 – решение для мобильной работы, которое обеспечивает надежность, вы
12.03.2018 HP заявила о выходе на рынок защищенных моноблоков и ноутбуков для медицинских учреждений

ровать рабочие процессы и надежно защищать данные клиентов клиник. Среди новых устройств – ноутбуки HP EliteBook 840 G5 Healthcare Edition, моноблоки HP EliteOne 800 G4 23.8 Healthcare Edition

16.02.2018 HP представила новые ПК и ноутбуки для бизнеса

представила новые ПК, мониторы и аксессуары для бизнес-заказчиков. В числе новинок – ноутбуки серии HP EliteBook 800, четыре новых 4К монитора, мобильные рабочие станции HP ZBook 14u/15u, док-с
22.12.2017 Корпорациям нужен PC 2.0

HP Inc. представила в Москве коммерческие ПК нового поколения: ноутбуки HP EliteBook x360 1020 G2 и HP EliteBook 1040 G4, моноблок HP EliteOne 1000 и мощнейшу
21.12.2017 HP представила в России устройства и решения нового поколения. Фото, цены

HP Inc. представила в Москве коммерческие ПК нового поколения: ноутбуки HP EliteBook x360 1020 G2 и HP EliteBook 1040 G4, моноблок HP EliteOne 1000 и мощную р
30.08.2016 HP представила персональные компьютеры со встроенной защитой от подглядывания

т подглядывания. Технология HP Sure View (опциональная особенность ноутбуков HP EliteBook 1040 и HP EliteBook 840) позволяет одним нажатием клавиши скрыть изображение от посторонних, сообщили C
27.05.2016 HP представила новый премиальный ноутбук HP EliteBook 1030

Компания HP Inc. представила новый стильный ноутбук HP EliteBook 1030. В линейке премиум-моделей бизнес-класса он занимает место между EliteBook

18.04.2016 HP представила в Москве новые премиальные ноутбуки и рабочие станции

е коммерческие ПК и рабочие станции. Так, впервые в России были продемонстрированы стильный ноутбук HP EliteBook Folio, универсальный портативный компьютер HP Elite x2 2012, четырехъядерная раб
18.04.2016 Лучшие ноутбуки HP дебютируют в России

На российском рынке дебютируют ноутбук HP EliteBook Folio, универсальный планшетный компьютер HP Elite x2 2012 и первая в мире четырехъядерная рабочая станция в формате ультрабука HP ZBook Studio. Ноутбук EliteBook Folio – это самый
11.01.2016 HP представила свой самый тонкий и легкий ноутбук EliteBook Folio

Компания HP Inc. представила HP EliteBook Folio — самый тонкий и легкий ноутбук, когда-либо созданный HP. Новинка сочетает
05.10.2015 HP представила новые ПК для бизнеса серии Elite

в линейке Elite. Как сообщили CNews в HP, компания выводит на рынок: тонкие и легкие ноутбуки серии HP EliteBook 705 G3, которые отличаются элегантным стилем и высокой производительностью; ПК «
24.04.2015 HP EliteBook 1020 - тонкое решение для профи

Самые тонкие и лёгкие ноутбуки бизнес-класса представила компания HP. HP EliteBook 1020 и HP EliteBook 1020 Special Edition отличаются изящным дизайном и в

02.12.2014 HP представил самые тонкие и легкие в мире бизнес-ноутбуки

Hewlett-Packard представила две новые модели бизнес-ноутбуков HP EliteBook Folio 1020 и HP EliteBook 1020 Special Edition (SE) с диагональю экрана 1
21.08.2014 Тест ультрабука HP EliteBook Folio 1040 G1: безопасность — это легко

й. В нашем обзоре речь пойдёт о средней по мощности модели с индексом F4X88AW. Как и положено серии EliteBook, Folio 1040 G1 ориентирована в основном на бизнес аудиторию, которая очень приверед
06.05.2014 Обзор корпоративного ноутбука HP Elitebook 840 G1: ничего личного, просто бизнес

Впрочем, разница между различными моделями Elitebook есть, и она довольно заметная. Варьируются объёмы памяти, типы процессора, а также

27.08.2013 Ноутбук для терминатора: обзор рабочей станции со сверхточным экраном HP EliteBook 8770w

у ноутбука от 42 до 37 мм, что в целом совсем немного для девайса с экраном 17 дюймов по диагонали. HP EliteBook 8770 w Конструкция корпуса позволила ему пройти тестирование по стандарту MIL-ST
22.08.2013 Обзор ультрабука HP Elitebook Folio 9470m: кандидат в парижскую палату мер и весов?

ление обманчиво. Однако иной раз эта, казалось бы, аксиома дает слабину. Взять, например, ультрабук HP Elitebook Folio 9470m, о котором сегодня пойдет речь. Такое чувство, что при его разработк
01.02.2013 HP представила новые решения для корпоративного сектора
20.12.2012 ZOOM.CNews рекомендует: тест ультрабука года Acer Aspire S7-391

го доподлинно не известно), но это были дорогие и редкие экземпляры вроде мобильной рабочей станции HP EliteBook 8760w DreamColor. Acer Aspire S7-391: ультрабук года Конечно, матрицы TN тоже бы
03.12.2012 НР анонсировала новые рабочие станции серии Z и ноутбуки Elitebook

для индустрии компьютерной графики — новые рабочие станции серии Z и обновленную линейку продуктов Elitebook. Как сообщили CNews представители компании, среди анонсированных рабочих станций се
01.02.2012 Обзор ноутбука HP EliteBook 8760w DreamColor: мечта перфекциониста с дисплеем IPS

налога. Но если главные аргументы «за» ноутбук просты и прозрачны, то каковы аргументы «против»? HP EliteBook 8760w DreamColor II Недостаточная мощность? Нет: среди современных лэптопов есть мо
25.05.2011 HP начала продажи новой линейки ноутбуков Elitebook

Компания HP выпустила на рынок три новые модели ноутбуков Elitebook. Новые мобильные рабочие станции имеют экраны с разрешением от 14 дюймов. В списке

14.04.2011 HP показала два топовых ноутбука в линейке Elitebook

Компания HP расширила линейку производительных мобильных рабочих станций компьютерами HP Elitebook 8760w и 8560w. Они оснащаются шарнирами из алюминиевого сплава, а также крышкой

24.02.2011 HP показала новые ноутбуки в сериях EliteBook и ProBook

также процессорами от Intel. HP показала новые ноутбуки в сериях EliteBook и ProBook Новые ноутбуки HP EliteBook будут стоить от 1000 долларов, а Probook от 800 и 600 долларов, соответственно
24.01.2011 HP EliteBook 2740p: тест ноутбука-трансформера

рабочих машин для узкого круга задач и об одном из таких ноутбуков мы и расскажем в этом материале. HP EliteBook 2740p принадлежит к классу трансформеров HP EliteBook 2740p оборудован эк
17.08.2010 Профессиональный ноутбук HP EliteBook 8740w: быть как настольный ПК

Кому нужны мобильные рабочие станции? HP EliteBook 8740w - мобильная рабочая станция Сколько существуют ноутбуки, столько идет конк
29.07.2010 Выпущен первый ноутбук с видеокартой Nvidia Fermi

Компания HP выпустила первый в мире ноутбук с видеокартой Nvidia Fermi. Устройство EliteBook 8740W оснащено видеоадаптером Quadro FX 5000M, который поддерживает 320 ядер и 2 Гб
26.03.2010 Новые настольные и мобильные ПК Hewlett-Packard для российского бизнеса

во настольных систем пополнилось моделью HP Elite 7100, портативных– трансформируемым планшетным ПК HP EliteBook 2740p с диагональю экрана 12,1 дюйма и ноутбуком HP EliteBook 2540p. Наст
30.11.2009 Краш-тест ноутбука HP Elitebook 6930P: уникальное видео ZOOM.CNews

. И, наконец, залили ноутбук горячим кофе с сахаром. Чем же закончился тест и что стало с ноутбуком HP EliteBook 6930P? Смотрите видео! 09.09.2008

 Ноутбук заставили работать 24 часа

ия дополнительных источников электроэнергии в течение суток. Речь идет о 14-дюймовом бизнес-лэптопе HP EliteBook 6930p в прочном корпусе из магниевого сплава с влагозащищенной клавиатурой, анон
15.08.2008 Обзор HP EliteBook 8460p: что такое хорошо и что такое плохо

ффективной, расширить круг задач, сэкономить время пользователю благодаря повышению удобства и т.д. HP EliteBook 8460p HP EliteBook 8460p – это корпоративный лэптоп нового поколения. Для
24.06.2008 HP ProBook vs HP EliteBook: сравниваем две популярные линейки корпоративных лэптопов

медийный функционал, по возможностям они ближе к потребительским моделям, чем к корпоративной серии HP EliteBook. За счет этого удалось добиться, пожалуй, самого главного – цена HP ProBook лишь

Публикаций - 82, упоминаний - 307

HP EliteBook и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5772 78
Intel Corporation 12579 45
Nvidia Corp 3780 30
AMD - Advanced Micro Devices 4494 22
Bang&Olufsen - B&O 140 16
Lenovo Group 2374 13
Microsoft Corporation 25338 10
HP - Hewlett-Packard 3645 10
Dell EMC 5106 9
Apple Inc 12755 9
Acer Group - Acer Inc 2673 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2111 7
VAIO 475 5
Samsung Electronics 10715 5
Sony 6641 5
AMD Graphics Product Group - ATI 964 4
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 3
Huawei 4293 3
Qualcomm Technologies 1918 3
Dell Technologies - Dell Computer 2162 3
IBM - International Business Machines Corp 9566 3
Toshiba Corporation 2957 3
Fujitsu 2069 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 3
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 256 2
Первый мобильный 0 2
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 2
Maxon - Maxon Computer - Maxon Telecom 14 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3158 2
МегаФон 10102 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14641 2
Hitachi - Хитачи 1481 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9247 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1545 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 198 2
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 131 2
Ponemon Institute 86 1
AMT Group - АМТ-Груп 353 1
Synaptics 25 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 60 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1400 2
Совкомбанк Совесть 277 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8308 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 998 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1689 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 625 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3122 2
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13044 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3154 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5328 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1868 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 368 2
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15001 80
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 53
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21811 53
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9873 40
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10364 37
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6259 35
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14379 31
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3569 29
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10244 28
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26107 25
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 25
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6332 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 25
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12731 24
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1034 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13064 24
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3736 24
USB Type-C - USB-C - USB 3 2206 24
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3008 23
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 339 23
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4068 23
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1561 22
DDR - Double data rate 2946 22
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1914 21
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16678 21
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8395 19
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 19
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 722 19
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7715 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32026 18
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 18
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4237 17
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2389 17
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2414 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57464 16
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 799 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14904 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9457 15
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 15
Intel Core - Семейство процессоров 1240 34
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1362 31
HP Sure View 35 22
Microsoft Windows 16437 22
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1431 21
Nvidia Quadro GPU 277 18
HP Sure Start 38 18
Microsoft Windows 10 1903 16
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 560 14
HP ZBook - HP ZBook Studio - HP ZBook Fury - HP ZBook Create - HP ZBook Firefly - HP ZBook Power - серия рабочих станций 40 13
HP Elite Dragonfly - Ноутбук 58 13
HP EliteOne 21 12
HP EliteDisplay 28 12
HP EliteBook Folio 18 11
HP DreamColor 23 11
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 484 11
Microsoft Windows Hello 207 11
HP ProBook - серия ноутбуков-трансформеров 48 10
Intel Core i - Cерия процессоров 530 10
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1433 10
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 10
HP Envy - серия ноутбуков 109 9
Nvidia GeForce GTX 523 9
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 393 9
Apple MacBook Air - Ноутбук 481 9
Apple MacBook - серия ноутбуков 1016 9
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 146 8
HP Elite x - Серия смартфонов 41 8
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 153 8
Microsoft Windows 7 1999 8
HP Sure Sense 12 7
HP Sure Click Enterprise 9 7
HP EliteDesk Workstation - серия ПК 22 7
HP Noise Cancellation 10 7
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 7
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 762 7
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 857 7
HP Omen - Omen by HP 56 6
AMD Radeon Vega Graphics - Серия видеокарт 40 6
Bonnafy Benoit - Боннафи Бенуа 7 5
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 2
Шмыков Николай 9 2
Cho Alex - Чоу Алекс 7 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 2
Хэдберг Анна-Софи 4 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 626 1
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
Wong Arthur - Артур Вонг 4 1
Филимонов Сергей 46 1
Cutler Achim - Катлер Ачим 1 1
Parker Nick - Паркер Ник 3 1
Lisa Su - Лиза Су 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 158436 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53592 16
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 13
Солнце - звезда Солнечной системы 5356 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18368 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46121 4
Европа 24684 3
Земля - планета Солнечной системы 10695 3
Япония 13569 3
Китай - Тайвань 4147 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 2
Германия - Берлин 729 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 351 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 307 1
Сатурн - Титан (спутник) 505 1
Евросоюз - EEA - European Economic Area - Европейская экономическая зона - Европейское экономическое пространство 13 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4119 1
Южная Корея - Республика 6880 1
Сингапур - Республика 1916 1
Африка - Африканский регион 3580 1
Ближний Восток 3053 1
Америка Латинская 1892 1
США - Нью-Джерси 304 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1442 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 903 1
Новая Зеландия 732 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 457 1
Греция - Греческая Республика 999 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 490 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15251 12
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6955 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5302 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8912 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51320 6
Ergonomics - Эргономика 1690 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11782 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11451 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26011 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5974 3
Паспорт - Паспортные данные 2736 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6261 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 2
Английский язык 6890 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Металлы - Медь - Copper 828 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1438 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6290 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7806 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3747 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5912 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 59 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 51 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2501 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 11
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
Ars Technica 438 1
Inquirer 463 1
Planet3DNow 2 1
Tom’s Hardware 536 1
Engadget - Блог о технологиях 425 1
DigiTimes - Издание 1327 1
Cinebench 29 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
NPD DisplaySearch 284 1
DigiTimes Research 23 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
Gartner - Гартнер 3622 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 225 1
Intel Developer Forum - IDF 277 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419275, в очереди разбора - 726231.
Создано именных указателей - 190541.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще