HP EliteBook - серия ноутбуков

|07.06.2022
|
Обзор ноутбука для бизнеса HP EliteBook 845 G8: мощное решение на платформе AMD
Начнем с самого интересного – аппаратной составляющей HP EliteBook 845 G8. Ноутбук построен на базе платформы от AMD. И это, пожалуй, лучшее решени
|29.10.2021
|
Уязвимость дистанционного бизнеса: как защищают данные ноутбуки HP EliteBook
программные средства, но и новейшие программно-аппаратные технологии, такие как в бизнес-ноутбуках HP EliteBook с портфелем решений для безопасности HP Wolf Security. Комплект решений безопасн
|18.05.2021
|
Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео)
Модель HP EliteBook 835 G7 относится к премиальной линейке ноутбуков HP и удачно сочетает в себе мощ
|29.01.2021
|
Обзор ноутбука HP EliteBook 840 G7: все, что нужно на рабочем месте, и даже больше
у повседневных запросов и заинтересовать максимальный спектр пользователей. Давайте разберемся, чем HP EliteBook 840 G7 способен привлечь тех, кто стремится подобрать идеальный рабочий компьюте
|29.01.2021
|
Обзор ноутбука HP EliteBook x360 830 G7: бизнес-класс для динамичных
ейки и, конечно, получила более мощную начинку. Рассмотрим всё по порядку.Конструкция и эргономика HP EliteBook x360 830 G7 стал выглядеть гораздо элегантнее предшественников. Это достигается
|19.06.2019
|
HP выпустила линейку бизнес-ноутбуков, в которой нет ни одного процессора Intel. Фото
утбуков Компания Hewlett Packard Inc. (HP Inc.) провела показ новых ноутбуков бизнес-класса линейки HP EliteBook 700 G6. Все мобильные ПК серии построены на 12-нанометровых процессорах AMD Ryze
|30.05.2019
|
HP представила деревянный ноутбук и компьтер-рюкзак для VR
Компания HP представила сразу несколько моделей новых ноутбуков в сериях HP ENVY Wood, HP EliteBook 1000, HP EliteBook x360 и HP ZBook, а также мобильную рабочую станцию для
|29.05.2019
|
НР обновила линейку устройств премиального класса
буков HP ENVY Wood Series с утонченным и детально продуманным дизайном. Новые модели бизнес-линейки HP EliteBook 1000 серии, в том числе HP EliteBook x360 1040 G6, дают 24 часа автономно
|28.09.2018
|
HP представила в России новые ПК и мониторы для бизнеса
работающих с табличными документами. Один широкий экран позволяет работать в нескольких программах. HP EliteBook x360 1030 G3 – решение для мобильной работы, которое обеспечивает надежность, вы
|12.03.2018
|
HP заявила о выходе на рынок защищенных моноблоков и ноутбуков для медицинских учреждений
ровать рабочие процессы и надежно защищать данные клиентов клиник. Среди новых устройств – ноутбуки HP EliteBook 840 G5 Healthcare Edition, моноблоки HP EliteOne 800 G4 23.8 Healthcare Edition
|16.02.2018
|
HP представила новые ПК и ноутбуки для бизнеса
представила новые ПК, мониторы и аксессуары для бизнес-заказчиков. В числе новинок – ноутбуки серии HP EliteBook 800, четыре новых 4К монитора, мобильные рабочие станции HP ZBook 14u/15u, док-с
|22.12.2017
|
Корпорациям нужен PC 2.0
HP Inc. представила в Москве коммерческие ПК нового поколения: ноутбуки HP EliteBook x360 1020 G2 и HP EliteBook 1040 G4, моноблок HP EliteOne 1000 и мощнейшу
|21.12.2017
|
HP представила в России устройства и решения нового поколения. Фото, цены
HP Inc. представила в Москве коммерческие ПК нового поколения: ноутбуки HP EliteBook x360 1020 G2 и HP EliteBook 1040 G4, моноблок HP EliteOne 1000 и мощную р
|30.08.2016
|
HP представила персональные компьютеры со встроенной защитой от подглядывания
т подглядывания. Технология HP Sure View (опциональная особенность ноутбуков HP EliteBook 1040 и HP EliteBook 840) позволяет одним нажатием клавиши скрыть изображение от посторонних, сообщили C
|27.05.2016
|
HP представила новый премиальный ноутбук HP EliteBook 1030
Компания HP Inc. представила новый стильный ноутбук HP EliteBook 1030. В линейке премиум-моделей бизнес-класса он занимает место между EliteBook
|18.04.2016
|
HP представила в Москве новые премиальные ноутбуки и рабочие станции
е коммерческие ПК и рабочие станции. Так, впервые в России были продемонстрированы стильный ноутбук HP EliteBook Folio, универсальный портативный компьютер HP Elite x2 2012, четырехъядерная раб
|18.04.2016
|
Лучшие ноутбуки HP дебютируют в России
На российском рынке дебютируют ноутбук HP EliteBook Folio, универсальный планшетный компьютер HP Elite x2 2012 и первая в мире четырехъядерная рабочая станция в формате ультрабука HP ZBook Studio. Ноутбук EliteBook Folio – это самый
|11.01.2016
|
HP представила свой самый тонкий и легкий ноутбук EliteBook Folio
Компания HP Inc. представила HP EliteBook Folio — самый тонкий и легкий ноутбук, когда-либо созданный HP. Новинка сочетает
|05.10.2015
|
HP представила новые ПК для бизнеса серии Elite
в линейке Elite. Как сообщили CNews в HP, компания выводит на рынок: тонкие и легкие ноутбуки серии HP EliteBook 705 G3, которые отличаются элегантным стилем и высокой производительностью; ПК «
|24.04.2015
|
HP EliteBook 1020 - тонкое решение для профи
Самые тонкие и лёгкие ноутбуки бизнес-класса представила компания HP. HP EliteBook 1020 и HP EliteBook 1020 Special Edition отличаются изящным дизайном и в
|02.12.2014
|
HP представил самые тонкие и легкие в мире бизнес-ноутбуки
Hewlett-Packard представила две новые модели бизнес-ноутбуков HP EliteBook Folio 1020 и HP EliteBook 1020 Special Edition (SE) с диагональю экрана 1
|21.08.2014
|
Тест ультрабука HP EliteBook Folio 1040 G1: безопасность — это легко
й. В нашем обзоре речь пойдёт о средней по мощности модели с индексом F4X88AW. Как и положено серии EliteBook, Folio 1040 G1 ориентирована в основном на бизнес аудиторию, которая очень приверед
|06.05.2014
|
Обзор корпоративного ноутбука HP Elitebook 840 G1: ничего личного, просто бизнес
Впрочем, разница между различными моделями Elitebook есть, и она довольно заметная. Варьируются объёмы памяти, типы процессора, а также
|27.08.2013
|
Ноутбук для терминатора: обзор рабочей станции со сверхточным экраном HP EliteBook 8770w
у ноутбука от 42 до 37 мм, что в целом совсем немного для девайса с экраном 17 дюймов по диагонали. HP EliteBook 8770 w Конструкция корпуса позволила ему пройти тестирование по стандарту MIL-ST
|22.08.2013
|
Обзор ультрабука HP Elitebook Folio 9470m: кандидат в парижскую палату мер и весов?
ление обманчиво. Однако иной раз эта, казалось бы, аксиома дает слабину. Взять, например, ультрабук HP Elitebook Folio 9470m, о котором сегодня пойдет речь. Такое чувство, что при его разработк
|01.02.2013
|HP представила новые решения для корпоративного сектора
|20.12.2012
|
ZOOM.CNews рекомендует: тест ультрабука года Acer Aspire S7-391
го доподлинно не известно), но это были дорогие и редкие экземпляры вроде мобильной рабочей станции HP EliteBook 8760w DreamColor. Acer Aspire S7-391: ультрабук года Конечно, матрицы TN тоже бы
|03.12.2012
|
НР анонсировала новые рабочие станции серии Z и ноутбуки Elitebook
для индустрии компьютерной графики — новые рабочие станции серии Z и обновленную линейку продуктов Elitebook. Как сообщили CNews представители компании, среди анонсированных рабочих станций се
|01.02.2012
|
Обзор ноутбука HP EliteBook 8760w DreamColor: мечта перфекциониста с дисплеем IPS
налога. Но если главные аргументы «за» ноутбук просты и прозрачны, то каковы аргументы «против»? HP EliteBook 8760w DreamColor II Недостаточная мощность? Нет: среди современных лэптопов есть мо
|25.05.2011
|
HP начала продажи новой линейки ноутбуков Elitebook
Компания HP выпустила на рынок три новые модели ноутбуков Elitebook. Новые мобильные рабочие станции имеют экраны с разрешением от 14 дюймов. В списке
|14.04.2011
|
HP показала два топовых ноутбука в линейке Elitebook
Компания HP расширила линейку производительных мобильных рабочих станций компьютерами HP Elitebook 8760w и 8560w. Они оснащаются шарнирами из алюминиевого сплава, а также крышкой
|24.02.2011
|
HP показала новые ноутбуки в сериях EliteBook и ProBook
также процессорами от Intel. HP показала новые ноутбуки в сериях EliteBook и ProBook Новые ноутбуки HP EliteBook будут стоить от 1000 долларов, а Probook от 800 и 600 долларов, соответственно
|24.01.2011
|
HP EliteBook 2740p: тест ноутбука-трансформера
рабочих машин для узкого круга задач и об одном из таких ноутбуков мы и расскажем в этом материале. HP EliteBook 2740p принадлежит к классу трансформеров HP EliteBook 2740p оборудован эк
|17.08.2010
|
Профессиональный ноутбук HP EliteBook 8740w: быть как настольный ПК
Кому нужны мобильные рабочие станции? HP EliteBook 8740w - мобильная рабочая станция Сколько существуют ноутбуки, столько идет конк
|29.07.2010
|
Выпущен первый ноутбук с видеокартой Nvidia Fermi
Компания HP выпустила первый в мире ноутбук с видеокартой Nvidia Fermi. Устройство EliteBook 8740W оснащено видеоадаптером Quadro FX 5000M, который поддерживает 320 ядер и 2 Гб
|26.03.2010
|
Новые настольные и мобильные ПК Hewlett-Packard для российского бизнеса
во настольных систем пополнилось моделью HP Elite 7100, портативных– трансформируемым планшетным ПК HP EliteBook 2740p с диагональю экрана 12,1 дюйма и ноутбуком HP EliteBook 2540p. Наст
|30.11.2009
|
Краш-тест ноутбука HP Elitebook 6930P: уникальное видео ZOOM.CNews
. И, наконец, залили ноутбук горячим кофе с сахаром. Чем же закончился тест и что стало с ноутбуком HP EliteBook 6930P? Смотрите видео!
|
Ноутбук заставили работать 24 часа
ия дополнительных источников электроэнергии в течение суток. Речь идет о 14-дюймовом бизнес-лэптопе HP EliteBook 6930p в прочном корпусе из магниевого сплава с влагозащищенной клавиатурой, анон
|15.08.2008
|
Обзор HP EliteBook 8460p: что такое хорошо и что такое плохо
ффективной, расширить круг задач, сэкономить время пользователю благодаря повышению удобства и т.д. HP EliteBook 8460p HP EliteBook 8460p – это корпоративный лэптоп нового поколения. Для
|24.06.2008
|
HP ProBook vs HP EliteBook: сравниваем две популярные линейки корпоративных лэптопов
медийный функционал, по возможностям они ближе к потребительским моделям, чем к корпоративной серии HP EliteBook. За счет этого удалось добиться, пожалуй, самого главного – цена HP ProBook лишь
