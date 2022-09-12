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HP EliteDesk Workstation серия ПК
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 23, упоминаний - 91
HP EliteDesk Workstation и организации, системы, технологии, персоны:
|HP Inc. 5901 21
|AMD - Advanced Micro Devices 4675 10
|Intel Corporation 12846 9
|Nvidia Corp 4040 4
|Microsoft Corporation 25807 3
|Lenovo Group 2466 2
|HP - Hewlett-Packard 3667 2
|Firefly Systems 38 1
|Первый мобильный 0 1
|Cisco Systems 5372 1
|Acer Group - Acer Inc 2806 1
|OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 553 1
|Apacer Technology Inc 90 1
|Bang&Olufsen - B&O 149 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467835, в очереди разбора - 725300.
Создано именных указателей - 200060.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467835, в очереди разбора - 725300.
Создано именных указателей - 200060.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.