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HP EliteDesk Workstation серия ПК

СОБЫТИЯ

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12.09.2022 Компьютеры HP переполнены «дырами». Создатели годами ленятся их устранять 1
10.06.2021 HP представляет настольные компьютеры для современного гибридного рабочего графика. Цены 4
18.05.2021 HP EliteOne 800 обеспечивает комфортную совместную работу в гибридных рабочих средах 7
16.09.2020 HP представила ПК и сервисы для гибридной рабочей среды 5
31.07.2020 Процессоры AMD — оптимальное решение для вашего компьютера НР 1
27.05.2020 HP Inc. представила новые устройства корпоративного сегмента 8
02.10.2019 AMD начала продажи процессоров AMD Ryzen PRO 3000 серии 7
29.05.2019 НР обновила линейку устройств премиального класса 2
12.10.2018 HP представила свою самую доступную рабочую станцию 4
04.10.2018 Компьютеры HP для профи поступили в Россию 1
28.09.2018 HP представила в России новые ПК и мониторы для бизнеса 1
23.07.2018 HP представила рабочие станции начального уровня для людей творческих профессий 4
25.09.2017 HP начала российские продажи мощного коммерческого VR-десктопа 6
26.04.2017 НР: Мы формируем рынок ультракомпактных компьютеров 1
31.03.2017 HP представила в Москве ПК и средства безопасности для «офиса будущего» 4
13.03.2017 HP представила новые настольные ПК и моноблоки для офисов. Фото 9
18.12.2015 HP представила в Москве новые коммерческие десктопы, моноблоки и мониторы 7
11.12.2015 НР: Минимизация ПК научит компании новому подходу к организации рабочих мест 2
05.10.2015 HP представила новые ПК для бизнеса серии Elite 12
02.10.2015 AMD представила линейку процессоров AMD Pro A-серии для мобильных и настольных систем 1
18.06.2015 HP представила в России новые модели ноутбуков, рабочих станций и десктопов для бизнеса 2
17.06.2015 Хорошая техника HP для серьёзной работы пришла в Россию 1

Публикаций - 23, упоминаний - 91

HP EliteDesk Workstation и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5901 21
AMD - Advanced Micro Devices 4675 10
Intel Corporation 12846 9
Nvidia Corp 4040 4
Microsoft Corporation 25807 3
Lenovo Group 2466 2
HP - Hewlett-Packard 3667 2
Firefly Systems 38 1
Первый мобильный 0 1
Cisco Systems 5372 1
Acer Group - Acer Inc 2806 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 553 1
Apacer Technology Inc 90 1
Bang&Olufsen - B&O 149 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2078 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 432 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2825 17
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22673 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15491 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13292 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17025 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14807 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7745 10
Моноблок - Monoblock PC 1142 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10620 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13099 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35263 7
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3203 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5886 7
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 485 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12900 7
USB Type-C - USB-C - USB 3 2396 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10404 6
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2733 6
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 770 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16372 5
Управляемость - Manageability 2303 5
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3965 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14324 5
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2499 5
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2516 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6428 4
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 254 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10771 4
Микрофон - Microphone 2826 4
Desktop computer - Системный блок - системник 475 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13527 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22964 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5043 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3800 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28376 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10241 4
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9340 4
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 872 4
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1642 3
HP EliteOne 21 10
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 647 9
Microsoft Windows 10 1946 8
Intel Core - Семейство процессоров 1254 8
HP EliteDisplay 29 7
HP ProDesk - серия ПК 12 7
HP EliteBook - серия ноутбуков 85 7
HP ZBook - HP ZBook Studio - HP ZBook Fury - HP ZBook Create - HP ZBook Firefly - HP ZBook Power - серия рабочих станций 43 7
HP Elite Dragonfly - Ноутбук 58 6
HP Sure Start 38 6
Microsoft Windows 16936 5
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 487 5
Nvidia Quadro GPU 279 5
HP Elite x - Серия смартфонов 41 5
HP Sure View 35 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1372 4
HP ProBook - серия ноутбуков-трансформеров 50 4
AMD Radeon Vega Graphics - Серия видеокарт 40 3
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 669 3
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 183 3
HP Elite Slice 9 3
HP ProOne - серия моноблоков 7 3
HP WorkWise 5 3
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 3
HP Z Tower-Mini-Small Form Factor - серия рабочих станций 21 3
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 155 2
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 86 2
HP Noise Cancellation 10 2
HP Thunderbolt Dock G - серия док-станций 4 2
HP Eye Ease 5 2
AMD Radeon 299 2
AMD Memory Group - AMD Memory Guard - AMD Smart Access Memory - AMD RAM 19 2
HP EliteBook Folio 18 2
HP DreamColor 23 2
HP ElitePad 12 2
HP BIOSphere 6 2
Nvidia GeForce GTX 525 2
Microsoft Windows 7 2008 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5767 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1448 2
Шмыков Николай 9 6
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 3
Кимельман Константин 10 3
Cho Alex - Чоу Алекс 7 2
Горшков Евгений 2 1
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
Притула Павел 33 1
Самойлов Алексей 2 1
Калугин Андрей 8 1
Bonnafy Benoit - Боннафи Бенуа 7 1
Lisa Su - Лиза Су 59 1
Moshkelani Saeid - Мошкелани Саид 8 1
Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 166934 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47727 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54850 2
Европа 24992 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19591 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3350 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12352 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33918 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4573 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16154 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53677 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7459 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5532 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7860 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3135 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1579 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3842 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2496 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27420 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5614 2
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 66 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3600 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11712 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3405 1
Ergonomics - Эргономика 1756 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7593 1
Энергетика - Energy - Energetically 5894 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3318 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1293 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11376 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1013 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2558 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1405 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1371 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10411 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 62 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5125 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6189 1
BleepingComputer - Издание 461 1
IDC - International Data Corporation 4994 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 855 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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