HP представляет настольные компьютеры для современного гибридного рабочего графика. Цены

HP Inc. представляет новые настольные компьютеры для современного гибридного рабочего графика. Сегодня примерно треть офисных сотрудников планирует продолжать работать из дома, а четверть намерена совмещать офисную и удаленную работу. В связи с этим, все большее значение приобретают технологии, которые соответствуют потребностям современных бизнес-пользователей и ИТ-подразделений.

В современных условиях сотрудники не могут позволить себе упускать время из-за медленной обработки данных или низкой эффективности вычислительных технологий. Пользователям нужна высокая скорость, гибкие возможности подключения и стабильная надежность для использования ресурсоемкой графики, выполнения сложных задач, а также рабочих процессов, подразумевающих работу с объемными файлами и приложениями. Несмотря на сохраняющийся рост спроса на ноутбуки в период пандемии, настольные компьютеры по-прежнему имеют решающее значение для устойчивой и бесперебойной работы бизнеса, поскольку далеко не все задачи могут выполняться на мобильных системах, и у пользователей существует потребность в мощных настольных ПК.

Сегодня компания HP расширяет свою линейку коммерческих решений и представляет новые модели настольных компьютеров Elite и Pro, призванные удовлетворить потребности современных сотрудников.





Модели серий HP EliteDesk 805 G8 и HP ProDesk 405 G8 обеспечивают необходимую производительность для выполнения повседневных задач, и в то же время с легкостью интегрируются в рабочее пространство дома или офиса. Построенные на базе процессоров AMD Ryzen PRO 5000 для настольных систем и работающие под управлением Windows 10 Pro , новые настольные компьютеры Elite и Pro оснащены высокопроизводительной графикой и поддерживают подключение нескольких мониторов. С помощью моделей EliteDesk 805 пользователи смогут полностью сосредоточиться на работе, благодаря тому, что компьютер с высокой точностью управляет вентиляторами, обеспечивая хорошее охлаждение и низкий уровень шума. Что касается безопасности, решение HP Wolf Security for Business обеспечивает постоянную, непрерывную и надежную защиту устройства и данных от любых угроз. Кроме того, настольные компьютеры Elite и Pro прошли сертификацию ENERGY STAR, в их конструкции используется переработанный океанический пластик, а сами они поставляются в упаковке, выполненной из экологически чистых материалов .

Компьютеры серии HP EliteDesk 805 G8 отличаются впечатляющей производительностью, безопасностью и удобством управления, и могут использоваться для выполнения современных рабочих задач как дома, так и в офисе.

Настольные мини-ПК HP EliteDesk 805 G8 помогают сэкономить ценное пространство на рабочем столе за счет возможности установки компьютера за монитором или внутри универсального монитора HP Mini-in-One 24. Это самый компактный и самый мощный в мире бизнес-ПК в сверхмалом форм-факторе (Ultra Small Form Factor), построенный на базе процессора AMD.

Компактная модель HP EliteDesk 805 G8 может использоваться для выполнения сложных рабочих процессов и с легкостью адаптируется к потребностям современных пользователей. Компьютер поддерживает широкие возможности для расширения и оснащен двумя отсеками для накопителей, двумя слотами половинной высоты, тремя слотами M.2, а также одиннадцатью портами USB.

Компьютеры серии HP ProDesk 405 G8 способны удовлетворить технические требования сотрудников и растущих предприятий и представляют собой высоконадежные и расширяемые настольные ПК за разумную цену.

Модель HP ProDesk 405 G8 Desktop Mini PC гарантирует мощную производительность и гибкость внедрения, а также подходит для компактных рабочих пространств.

Модель HP ProDesk 405 G8 Small Form Factor PC оснащена множеством портов ввода и вывода, что делает ее самым настраиваемым в мире настольным компьютером для бизнеса в малом форм-факторе на базе процессоров AMD.

Настольные мини-ПК HP EliteDesk 805 G8 поступят в продажу в сентябре 2021 года по цене от 59 990 рублей. Компактная модель HP EliteDesk 805 G8 поступит в продажу в августе 2021 года по цене 61 990 рублей. Настольные мини-компьютеры HP ProDesk 405 G8 поступят в продажу в сентябре 2021 года по цене от 49 990 рублей. Компактные компьютеры HP ProDesk 405 G8 поступят в продажу в августе 2021 года по цене 51 990 рублей.