HPE Security - HPE Wolf Security

HP Wolf Security - портфель аппаратных средств защиты HP и сервисов безопасности, ориентированных на конечные устройства, призван помочь организациям защитить ПК, принтеры и сотрудников от сетевых злоумышленников. HP Wolf Security обеспечивает комплексную защиту конечных устройств и повышает отказоустойчивость, охватывая все уровни инфраструктуры, от оборудования до ПО и сервисов.

УПОМИНАНИЯ


29.08.2025 Первый троян-шифровальщик на основе ИИ оказался демонстрационным 1
25.09.2024 Найдены доказательства использования ИИ при создании вредоносного ПО для таргетированных атак 1
18.02.2022 К чему готовиться бизнесу в 2022 году: четыре главные угрозы кибербезопасности 1
16.02.2022 HP: киберпреступники все чаще используют зараженные файлы Excel 2
15.12.2021 Как автоматизировать контрразведку в ИБ 1
29.10.2021 Уязвимость дистанционного бизнеса: как защищают данные ноутбуки HP EliteBook 1
20.10.2021 HP опубликовала исследование об эксплуатации злоумышленниками уязвимости нулевого дня для атаки на компании 2
27.07.2021 Отчет HP об угрозах кибербезопасности: хакеры объединяются для усиления эффекта своих атак 1
28.06.2021 HP представила HP Inc. систему-трансформер Engage Go 10 и компактный ПК Engage Flex Mini. 1
10.06.2021 HP представляет настольные компьютеры для современного гибридного рабочего графика. Цены 1
12.05.2021 HP представляет интегрированное решение для информационной защиты HP Wolf Security 7

Публикаций - 11, упоминаний - 19

HPE Security и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5728 9
Intel Corporation 12410 1
AMD - Advanced Micro Devices 4384 1
GitHub 920 1
Atos Worldline 7 1
Bang&Olufsen - B&O 139 1
Ingenico Group - Инженико 46 1
Технологии Будущего 153 1
TA505 - Хакерские группировки 7 1
Kaseya 34 1
Microsoft Corporation 25021 1
Цифра ГК 2506 1
Falcongaze - Фалконгейз 72 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 656 1
ИИ-Технологии 166 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30222 9
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13295 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7269 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13172 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1633 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70334 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26514 5
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3207 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16512 4
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 227 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9551 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11043 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13147 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16252 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6736 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4184 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21457 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3075 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2777 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14178 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2195 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2857 3
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 692 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7641 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7303 2
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 126 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2730 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1245 2
Data monetization - Монетизация данных 1757 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14289 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14776 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9682 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22319 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12745 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11864 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 830 2
Оцифровка - Digitization 4797 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1091 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12529 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 1536 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4934 4
Microsoft Office 3877 3
JavaScript - JS - язык программирования 1284 3
Microsoft Windows 10 1840 2
Intel Core - Семейство процессоров 1224 2
Discord 136 2
HP Fast Charge 26 2
Microsoft Windows 16100 2
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 313 2
Google Android 14449 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 480 1
Microsoft Windows Hello 206 1
Oracle Java - язык программирования 3276 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 531 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 274 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1394 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 598 1
FalconGaze SecureTower 63 1
Microsoft WordPad 44 1
HP EliteBook - серия ноутбуков 81 1
HP Privacy Camera 7 1
HP Sure View 31 1
AMD Radeon Vega Graphics - Серия видеокарт 38 1
HP Engage POS - портфель решений для розничной торговли 3 1
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 53 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1288 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 784 1
NVision Барьер 696 1
HP Smart Dock 2 1
OpenAI ChatGPT 457 1
Linux OS 10591 1
Apple macOS 2173 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2289 1
Microsoft Equation Editor 11 1
HP EliteDesk Workstation - серия ПК 22 1
HP ProDesk - серия ПК 12 1
Microsoft Windows Registry - Microsoft Windows Реестр 53 1
Pratt Ian - Пратт Йэн 5 3
Holland Alex - Холланд Алекс 3 3
Анохин Павел 14 1
Hinshaw Skip - Хиншоу Скип 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52934 2
Италия - Итальянская Республика 4404 2
Россия - РФ - Российская федерация 152531 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13471 1
Япония 13425 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3368 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 697 1
Чили - Республика 479 1
Филиппины - Республика 576 1
Катар 172 1
Франция - Французская Республика 7938 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3735 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14574 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53729 3
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 528 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3626 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50145 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1032 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2658 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 218 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4224 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4841 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19769 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30965 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1372 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10409 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1801 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6660 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2322 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25310 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11485 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 395 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1791 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7734 1
Энергетика - Energy - Energetically 5372 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1299 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6201 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5842 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 947 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8091 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 868 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1023 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1161 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1588 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4642 1
Английский язык 6810 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2133 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2859 1
KuppingerCole Analysts AG 8 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380821, в очереди разбора - 737547.
Создано именных указателей - 181773.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

