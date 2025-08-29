Получите все материалы CNews по ключевому слову
HPE Security HPE Wolf Security
HP Wolf Security - портфель аппаратных средств защиты HP и сервисов безопасности, ориентированных на конечные устройства, призван помочь организациям защитить ПК, принтеры и сотрудников от сетевых злоумышленников. HP Wolf Security обеспечивает комплексную защиту конечных устройств и повышает отказоустойчивость, охватывая все уровни инфраструктуры, от оборудования до ПО и сервисов.
УПОМИНАНИЯ
HPE Security и организации, системы, технологии, персоны:
|HP Inc. 5728 9
|Intel Corporation 12410 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4384 1
|GitHub 920 1
|Atos Worldline 7 1
|Bang&Olufsen - B&O 139 1
|Ingenico Group - Инженико 46 1
|Технологии Будущего 153 1
|TA505 - Хакерские группировки 7 1
|Kaseya 34 1
|Microsoft Corporation 25021 1
|Цифра ГК 2506 1
|Falcongaze - Фалконгейз 72 1
|MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 656 1
|ИИ-Технологии 166 1
|NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
|Pratt Ian - Пратт Йэн 5 3
|Holland Alex - Холланд Алекс 3 3
|Анохин Павел 14 1
|Hinshaw Skip - Хиншоу Скип 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380821, в очереди разбора - 737547.
Создано именных указателей - 181773.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.