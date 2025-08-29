HPE Security - HPE Wolf Security

HP Wolf Security - портфель аппаратных средств защиты HP и сервисов безопасности, ориентированных на конечные устройства, призван помочь организациям защитить ПК, принтеры и сотрудников от сетевых злоумышленников. HP Wolf Security обеспечивает комплексную защиту конечных устройств и повышает отказоустойчивость, охватывая все уровни инфраструктуры, от оборудования до ПО и сервисов.