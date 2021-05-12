HP представляет интегрированное решение для информационной защиты HP Wolf Security

HP Inc. представляет интегрированное решение HP Wolf Security, включающее портфолио защищенных ПК и принтеров, программно-аппаратный комплекс для защиты конечных устройств и сервисы для обеспечения безопасности, призванные защитить клиентов в эпоху роста кибер угроз.

В опубликованном отчёте HP Wolf Security Blurred Lines & Blindspots подчёркивается, что во время пандемии COVID-19 число кибератак во всём мире увеличилось на 238%, при этом самой распространенной мишенью для хакеров становятся сотрудники, работающие удаленно за пределами офиса. Новая платформа HP Wolf Security, построенная на базе более чем 20-летних исследований и инноваций в области безопасности, предлагает клиентам унифицированный набор инструментов, ориентированных на комплексную защиту конечных устройств и повышение их устойчивости к атакам.

«В будущем всё шире будет распространяться модель распределенной организации рабочих процессов, — отметила директор по информационной безопасности (CISO) HP Inc. Джоанна Берки (Joanna Burkey). — Со временем всё больше сотрудников будут работать за пределами офисов и пользоваться удалённым доступом к корпоративным ресурсам, что приведёт к появлению новых уязвимостей».

Согласно глобальной статистике KuppingerCole, в 2020 году клиентские устройства, подключённые к Интернету, подвергались атакам с частотой полтора раза в минуту. В то же время 91% опрошенных ИТ-специалистов заявили, что сегодня они тратят на обеспечение безопасности конечных устройств больше времени, чем два года назад, кроме того, 91% сообщили, что защита конечных устройств стала задачей не менее важной, чем обеспечение безопасности сети.

В свою очередь, HP уже многие годы занимает лидирующие позиции в сфере безопасности ПК и принтеров. Объединив фирменные решения для обеспечения безопасности в единую платформу, HP удовлетворяет растущие потребности клиентов в комплексной и устойчивой инфраструктуре клиентских устройств и их защите от кибернетических угроз.

«Наблюдая за ростом потребности в безопасности конечных устройств, мы увидели возможность для создания интегрированного решения, способного упростить задачу обеспечения защиты и предотвращать будущие угрозы, — отметил Павел Анохин, генеральный директор HP Inc. в России. — Передовые технологии будущего будут иметь встроенные по умолчанию инструменты безопасности, достаточно интеллектуальные, чтобы не просто обнаруживать угрозы, но и предотвращать или смягчать их влияние, а в случае успешной атаки — быстро восстанавливать работоспособность системы. HP Wolf Security — это новое поколение средств защиты конечных устройств, созданное для рабочих реалий будущего».

Решение HP Wolf Security основано на принципах ZeroTrust и использует самые современные технологии для снижения нагрузки на ИТ-персонал. Комплексная защита обеспечивается за счёт самовосстанавливающихся микропрограмм, функции обнаружения утечек памяти и сдерживания угроз с помощью виртуализации и облачных интеллектуальных технологий. Решение сокращает зону, уязвимую для атак, и предоставляет возможность удалённого восстановления после атак на микропрограммное обеспечение, улучшает сбор данных об угрозах и обеспечивает точные и своевременные предупреждения об опасности.

Интегрированное портфолио решений HP Wolf Security подразделяется на следующие категории: HP Wolf Security for Home4 включает набор встроенных функций безопасности для потребительских устройств, а также программное обеспечение и сервисы HP Wolf Essential Security, которые продаются отдельно. HP Wolf Security for Business5 включает в себя набор аппаратных функций безопасности, которые входят в комплект поставки каждого корпоративного ПК и предназначены как для крупных, так и для малых предприятий. Программное обеспечение, устройства и сервисы6 HP Wolf Pro Security для малого и среднего бизнеса. Программное обеспечение, устройства и сервисы HP Wolf Enterprise Security для крупных предприятий и государственных органов.

Также HP Wolf Enterprise Security получила функцию Sure Access Enterprise, основанную на уникальной технологии изоляции HP, которая обеспечивает полную защиту критически важных приложений от любых вредоносных программ, скрывающихся на пользовательских ПК. HP Sure Access создаёт микро-виртуальные машины с использованием аппаратных средств (ВМ), которые способны защищать ключевые приложения, создавая виртуальный барьер между приложением и компьютером. Таким образом, приложения и данные надёжно изолированы от ОС и от любых злоумышленников. Этот уникальный аппаратный подход помогает: обеспечивать безопасность выполнения ключевых задач, таких как, например, удалённый доступ системного администратора к критически важным системам.

Предоставлять пользователям возможности безопасно работать на нескольких виртуальных рабочих станциях с привилегированным доступом (PAW) с одного устройства. Предоставлять доступ к критически важным приложениям через браузер.

Компания HP переопределяет защиту ПК для малого и среднего бизнеса, представляя платформу HP Wolf Pro Security. Платформа объединяет Threat Containment (Сдерживание угроз) на основе микровиртуализации, Malware Prevention (Проактивную защиту от вредоносных программ) на основе Антивируса нового поколения и Identity Protection (Защиту личных данных) с аппаратными возможностями защиты для построения, развёртывания и эксплуатации комплексной системы безопасности.

Threat Containment поднимает защиту конечных устройств на новый уровень, обеспечивая защиту вне зависимости от времени обнаружения опасности. Аппаратная микровиртуализация обеспечивает полную изоляцию угроз, проникающих по всем распространённым направлениям, не влияя на взаимодействие с пользователем.

Malware Prevention — полноценное антивирусное ПО нового поколения, использующее комбинацию методов на основе искусственного интеллекта, среди которых глубокое обучение и поведенческий анализ, которые обеспечивают расширенную защиту от вредоносных программ за счёт предиктивного обнаружения. Identity Protection отвечает за защиту учётных данных от фишинговых атак во всех популярных браузерах. Интеграция со встроенными аппаратными средствами безопасности HP, такими как: Application Persistence (Стабильность приложений), OS Resiliency (Отказоустойчивость ОС) и Physical Tamper Protection (Защита от физических изменений).

Также в рамках HP Wolf Security компания представила новое решение Flexworker. Технология повышает эффективность работы ИТ-отделов, помогая им обеспечивать безопасность корпоративных сетей и данных.

Это новое расширение сервиса управления печатью (MPS) позволяет ИТ-отделам предоставлять мобильным сотрудникам безопасные, утвержденные компанией сервисы и функции для печати, которые можно отслеживать и автоматически исправлять при нарушении корпоративных политик безопасности.

В рамках поддержки запуска HP Wolf Security компания HP создала серию креативных видеороликов, демонстрирующих распространённые сценарии угроз безопасности, возникающие в связи с переходом на дистанционный режим работы во время пандемии. Среди них такие сценарии, как: ребёнок, нажимает на фишинговую ссылку на рабочем ноутбуке родителей, взломанный принтер используется для рассылки вредоносного спама по контактам сотрудников компании и ИТ-команда борется с последствиями кибератаки. Главную роль в роликах сыграл Кристиан Слейтер (Christian Slater). Его герой проявляет хакерское мышление, демонстрируя возможности, которые появляются у злоумышленников, когда сотрудники компаний вынуждены работать из дома и совершают необдуманные действия, приводящие к негативным последствиям для безопасности данных компании и клиентов.