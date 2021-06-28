HP представила HP Inc. систему-трансформер Engage Go 10 и компактный ПК Engage Flex Mini.

HP Inc. объявила о расширении продуктового портфолио Engage, представив новую систему-трансформер HP Engage Go 10 и новый мощный компактный компьютер HP Engage Flex Mini. Последний призван помочь решить задачи заказчиков в различных вертикалях, а первое решение поможет ритейлерам стать еще мобильнее и обслуживать покупателей в любой точке торгового зала.

За последнее десятилетие предприятия самых разных отраслей были вынуждены адаптироваться и стать более гибкими. Согласно результатам проведенного недавно исследования, 76% руководителей предприятий, занятых в сфере производства и продажи одежды в США, заявили, что планируют улучшить омниканальную интеграцию в магазинах, чтобы адаптироваться к меняющимся условиям на рынке и потребительскому поведению. Для многих ритейлеров пандемия стала катализатором инициатив по увеличению взаимодействия между клиентом и брендом. Например, создание на базе магазинов точек самовывоза и развитие сервисов доставки.

В период пандемии у покупателей сформировались новые поведенческие привычки, и многие из них сохранятся. HP разрабатывает технологии, ориентированные на потребителей, помогая компаниям из сферы розничных продаж повышать качество обслуживания, а также продуктивность и гибкость предприятий. Сегодня ритейл делает выбор в пользу таких комплексных решений, не разделяя онлайн-магазины и точки розничной торговли, а сочетая различные каналы продаж для удовлетворения потребностей клиентов.





«По мере того, как поведение потребителей и покупательские привычки продолжают трансформироваться, предприятиям сегодня как никогда требуется выстраивать взаимодействие с клиентами, используя новые подходы, – говорит Кори МакЭлрой (Cory McElroy), вице-президент и генеральный менеджер подразделения Retail Solutions, HP Inc. – Наши новые системы HP Engage Go 10 и HP Engage Flex Mini отражают стремление HP предлагать предприятиям розничной торговли и сферы услуг технологичные решения, которые сочетают в себе элегантный дизайн и расширенные возможности, а также отличаются высокой надежностью и безопасностью, столь необходимые заказчикам для выполнения широкого спектра задач в рамках их бизнеса – как в стационарных, так и в мобильных условиях».

Портфолио стационарных и мобильных решений HP для ритейла, являющихся одними из самых защищенных в мире систем для точек продаж, а также расширяющие возможности коммуникации между продавцом и покупателем.

По данным Национальной федерации розничной торговли (National Retail Federation), удобство покупателей все чаще определяется возможностью совершения бесконтактных покупок, выполнением заказов по запросу и наличием складских запасов у розничных продавцов, что помогает улучшить покупательский опыт и способствуют максимальному росту рынка. Чтобы компании могли обеспечить удобное бесконтактное взаимодействие с потребителями, HP сотрудничает с Ingenico, брендом Worldline, мировым лидером в области платежей, и интегрирует их решения в свои продукты HP Engage.

«Чтобы соответствовать растущим ожиданиям потребителей, продавцам необходимо проявлять гибкость, в том числе помогать клиентам в выборе товаров или принимать платежи там, где это удобно покупателям – за прилавком, в проходе, на выходе из магазина или в любой другой точке взаимодействия с клиентом – именно таким образом они смогут обеспечить максимальное качество обслуживания, – говорит Скип Хиншоу (Skip Hinshaw), руководитель отдела взаимодействия с клиентами в Северной Америке, Ingenico, бренд Worldline. – Вместе с HP мы заботимся о том, чтобы заказчики могли обеспечить наилучшее качество обслуживания для своих клиентов, не только быстро и эффективно выполняя свою работу, но и увеличивая доходы компании и повышая лояльность покупателей».

«Построенные на базе процессоров Intel Core i5 11-го поколения, новые продукты HP Engage Go и Engage Flex Mini помогут предприятиям розничной торговли и сферы услуг удовлетворять быстро растущие потребности своих клиентов за счет новых возможностей для осуществления транзакций и выполнения заказов – возможностей, которые после пандемии COVID-19 превратились из нишевых предложений в основные каналы продаж», – сказал Джо Дженсен (Joe Jensen), вице-президент группы Интернета вещей и генеральный менеджер по решениям для розничной торговли, банковского сектора, сферы услуг и образовательного сегмента, Intel.

Планшетное решение-трансформер HP Engage Go 10” позволяет продавцам-консультантам обслуживать покупателей как за прилавком, так и в торговом зале. При весе в базовой конфигурации всего 726 грамм, это легкое мобильное устройство может быть оснащено встроенными сканерами штрих-кода и отпечатка пальцев. Возможность интеграции мобильного устройства Ingenico Moby 5500M непосредственно в планшет позволяет компаниям принимать различные виды оплаты независимо от того, находится ли клиент в магазине, или за его пределами. Кроме того, планшет HP Engage Go 10” оснащен новым программным обеспечением HP Engage Link, что позволяет удаленно подключаться к периферийным устройствам по всему магазину, помогая тем самым сэкономить время ожидания для клиентов и обеспечить им положительный покупательский опыт.

Высокая производительность, простота в эксплуатации: Планшет обеспечивает до 9 часов автономной работы благодаря процессорам вплоть до Intel Core i5 11-го поколения и поддерживает технологию быстрой зарядки HP Fast Charge. Одна из лучших в отрасли защита данных и оборудования. Использование технологии HP Wolf Security for Business обеспечивает непрерывную аппаратную защиту. Эти постоянно обновляемые решения, охватывающие все аспекты работы устройства, от BIOS до браузера, и работающие на всех уровнях, помогают защитить вашу систему от современных угроз и обеспечивают дополнительную уверенность за счет HP Smart Dock для настройки системы, ее разблокировки, а также отслеживания и управления уровнями доступа.

Компьютер HP Engage Flex Mini представляет собой следующее поколение модели HP MP9, и обеспечивает предприятиям возможность расширить свою деятельность за счет компактного устройства, которое можно устанавливать практически где угодно. Высокая мощность и производительность Engage Flex Mini, выполненного в столь компактном форм-факторе, обеспечивают невероятную гибкость и позволяют выполнять различные задачи в розничной торговле, в индустрии гостеприимства, в сфере здравоохранения, производства или на транспорте. Гибкий дизайн и увеличенная производительность по сравнению с решениями предыдущего поколения позволяют предприятиям достигать максимума от доступного пространства и от своей деятельности. Теперь компании могут одновременно управлять как front-, так и back-office приложениями, включая POS, Digital Signage, системы видеонаблюдения, а также другими периферийными устройствами.

Среди других функциональных возможностей решения HP Engage Flex Mini можно отметить высокую производительность и масштабируемость: Благодаря использованию мощных процессоров вплоть до Intel Core i9 10-го поколения и 64 ГБ оперативной памяти, а также 2 вариантам конфигурации портов, в том числе возможности установить в качестве второго порта вторую сетевую карту (2nd NIC flex port option), обеспечивается высокая скорость передачи данных и дополнительная надежность. Такое решение позволяет заказчикам подготовить свой парк оборудования к будущим задачам.

Решение призвано помочь независимым разработчикам программного обеспечения ускорить развертывание локальных решений, работающих на различных датчиках, которые разработаны для улучшения бизнес-показателей заказчиков из сферы розничной торговли и индустрии гостеприимства.

Кроме того, HP Engage One Pro, самая мощная в мире вычислительная система для точек продаж, теперь будет доступна под операционной системой Android или Windows, что предоставит клиентам еще большую гибкость в выборе подходящей конфигурации. Engage One Pro сочетает в себе элегантный дизайн с мощными вычислительными ресурсами и предлагает множество вариантов развертывания, позволяя клиентам адаптировать решение под свои потребности.

Планшет HP Engage Go 10 поступит в продажу в сентябре 2021 года. Компьютер HP Engage Flex Mini поступит в продажу в июле 2021 года.