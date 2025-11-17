Российский чип не вышел в серию. Штраф превысил сумму контракта

«Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» почти на три года просрочил освоение производства микросхем по госконтракту. Изделия должны были стать аналогами китайских и тайваньских решений. Компании выставили неустойку в размере суммы контракта.

Штраф на сумму контракта

Как выяснил CNews, АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» (НИИМЭ) почти на три года просрочил освоение серийного производства микросхем по заказу Минпромторга. Это следует из портала госзакупок.

Институт получил штрафы за срыв всех этапов разработки. Первый этап (разработка технического проекта) должен быть сдан еще 30 ноября 2020 г. Но фактически сдан 19 апреля 2021 г. Просрочка составила 140 дней и штраф за нее — 21,2 млн руб. Отчетные материалы ни по второму (изготовление опытных образцов), ни по третьему этапу (испытания и приемка) по состоянию на 30 октября 2025 г. так и не были сданы. Второй этап просрочен на 1430 дней (штраф 146,8 млн руб.). А третий — на 1065 дней, за что Минпромторг выставил НИИМЭ еще 109,3 млн руб.

Общий размер штрафов достиг 277,3 млн руб. при сумме контракта 275 млн руб. Однако согласно контракту, сумма штрафов не может превышать сумму контракта, поэтому неустойка была снижена до 275 млн руб., что равно сумме соглашения.

«Микрон» НИИМЭ не смог освоить производство чипов и опоздал на три года

Контракт был заключен в июле 2020 г. Исполнен он должен быть до 31 декабря 2022 г. То есть задержка сдачи контракта скоро достигнет трех лет.

В чем заключались работы

НИИМЭ должен был разработать и освоить серийное производство комплекта микросхем в составе ПЛИС емкостью не менее 24 тыс. вентилей на основе статического ОЗУ, однократно программируемой памяти объемом не менее 8 Мбит и схемы управления питанием, под шифром «Алмаз-19-Т».

Согласно технической документации, разрабатываемые НИИМЭ микросхемы должны были стать косвенными аналогами изделий XC6SLX16, XC3S700A (Xilinx, США), XCF08 (Xilinx, США) и PMICRT5028(Richtec, Taiwan). ОКР выполнялась с одновременным освоением производства.

Разрабатываемые микросхемы должны были производиться по топологическим нормам 90 нанометров, с использованием средств автоматизированного проектирования (САПР) отечественной разработки.

Работы проводились в рамках программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

В НИИМЭ отказались от комментариев. В Минпромторге не ответили на запрос CNews.

В чем могла быть сложность

«Перечисленные ПЛИС довольно старые, — говорит Александр Тимошенко, глава ООО «Троичные Технологии». — Сложности в их создании я никакой не вижу. При этом в России такие вещи уже могут производить». По его мнению, у НИИМЭ могли возникнуть проблемы с проектированием.

Загруженность предприятия может стать второй причиной возникших трудностей, говорит другой собеседник CNews среди производителей микроэлектроники.

Он пояснил, микросхемы ПЛИС — программируемые логические интегральные схемы, т.е. сам пользователь может сконфигурировать ее в различного рода микросхему, например может из нее сделать процессор или коммутатор или радиоприемник. «И это довольно полезные изделия», — говорит он.

Иначе считает автор Telegram-канала RUSMicro Алексей Бойко. «Задержка могла быть связана с высокой сложностью исполнения задания, — говорит он. — Сложной задачей была и разработка схемы управления питанием, что требует компетенций в аналоговых технологиях, и памяти сравнительно высокой емкости».

Такие микросхемы обычно используют для прототипирования, но также они могут находить применение в телекоме, в промышленной автоматизации, в медицине, говорит Бойко. На базе таких микросхем можно создавать управляющие или вычислительные платы для различных применений.

«В целом эта неудача может иллюстрировать, как сложно бывает "поженить" даже сильную школу проектирования и возможности серийного производства, — считает Бойко. — Это проблема не НИИМЭ как такового, она отражает проблематику отрасли в целом».

Некоторые факты о ГК «Элемент»

Группа компаний «Элемент», в состав которой входят НИИМЭ и «Микрон», была создана в 2019 г. путем объединения активов, принадлежавших «Ростеху» и «АФК Система». Она создавалась с целью организации единого национального центра компетенций в области микроэлектронной компонентной базы и в обеспечении технологического суверенитета России в этой области.

В конце мая 2024 г. ГК «Элемент», как и обещала, провела IPO на «СПБ Бирже». Объем размещения составил 15 млрд руб. Размещение прошло по нижней границе ценового диапазона — 223,6 руб. за 1 тыс. обыкновенных акций, капитализация компании составила 105 млрд руб.

По итогам первого полугодия 2024 г. ГК «Элемент» отчиталась о выручке в размере 19,8 млрд руб., увеличившейся на 29% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Рост доходов по основному направлению бизнеса – электронной компонентной базе – составил 32%. Чистый долг группы уменьшился на 74%, до 2,3 млрд руб.