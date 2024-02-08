Получите все материалы CNews по ключевому слову
Firefly Systems
УПОМИНАНИЯ
Firefly Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|IMI - Israel Military Industries 5 2
|Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 2
|Crunchbase 74 2
|MobileMag - Mobile Magazine 49 2
|Bloomberg 1372 1
|VentureBeat 90 1
|CNews - ZOOM.CNews 1852 1
|Engadget - Блог о технологиях 423 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Liliputing 70 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 758 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387633, в очереди разбора - 729616.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.