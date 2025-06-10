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Dynamic Yield


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 «Магнит» объявляет о назначении директора по информационным технологиям бизнес-формата AdTech 1
03.01.2022 McDonald’s избавляется от ИИ-компании. Ее покупает Mastercard 1
03.08.2020 Apple купила платежное приложение, приглянувшееся Сбербанку и его бывшему ИТ-директору 1
06.06.2019 Сбербанк вложился в сервис по размещению рекламы на такси 1
11.12.2018 Fort Ross Ventures поддержит Dynamic Yield на международном рынке 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Dynamic Yield и организации, системы, технологии, персоны:

Firefly Systems 34 2
GridGain Systems - Гридгаин Рус 29 2
ThetaRay 2 2
Технологии Будущего 151 1
Naver 20 1
Apple Inc 12287 1
Samsung Electronics 10386 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 85 1
Mobeewave 1 1
IBM - International Business Machines Corp 9474 1
Mastercard - Dynamic Yield 1 1
IBM - McD Tech Labs - Apprente 7 1
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 3
Сбер - Сбербанк Венчурный фонд - SBT Venture Fund - SberBank Venture Capital - Sberbank Digital Ventures 12 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7638 3
Uber 333 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1887 2
Venture Capital 40 1
Block - Square 198 1
Google Ventures - GV 37 1
UnionTech Ventures 1 1
Forestay Capital 1 1
McDonald’s - Макдоналдс 200 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 749 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15125 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7579 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21901 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5550 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11590 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5895 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 511 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12929 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16269 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24759 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1860 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32032 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3547 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1104 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4915 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5168 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3018 1
Apple Pay 493 1
Samsung Pay 292 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7183 1
McDonald’s - Макавто 2 1
Орловский Виктор 390 3
Нахманович Яков 2 2
de Nanclas Maxime - де Нанклас Максим 1 1
Буров Глеб 2 1
Gunay Kaan - Гунай Каан 1 1
Kardeşler Onur - Кардешлер Онур 1 1
Kempczinski Chris - Кемпчински Крис 1 1
Гвоздев Дмитрий 136 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52628 3
Канада 4925 2
Израиль 2754 2
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 60 2
Южная Корея - Республика 6738 2
Турция - Турецкая республика 2424 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17511 1
Канада - Монреаль 70 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1420 1
США - Калифорния 4681 1
США - Нью-Йорк 3106 1
Европа Восточная 3109 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3550 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16752 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5260 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2213 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49349 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5354 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24848 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5034 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 1
Crunchbase 74 2
VentureBeat 90 1
Bloomberg 1324 1
Restaurant Dive 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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