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Dynamic Yield
УПОМИНАНИЯ
Dynamic Yield и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 749 3
|Apple Pay 493 1
|Samsung Pay 292 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7183 1
|McDonald’s - Макавто 2 1
|Орловский Виктор 390 3
|Нахманович Яков 2 2
|de Nanclas Maxime - де Нанклас Максим 1 1
|Буров Глеб 2 1
|Gunay Kaan - Гунай Каан 1 1
|Kardeşler Onur - Кардешлер Онур 1 1
|Kempczinski Chris - Кемпчински Крис 1 1
|Гвоздев Дмитрий 136 1
|Crunchbase 74 2
|VentureBeat 90 1
|Bloomberg 1324 1
|Restaurant Dive 1 1
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