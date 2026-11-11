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Магнит Омни Magnit Omni
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 8, упоминаний - 8
Магнит Омни и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5144 2
|СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 224 1
|Yandex - Яндекс 9472 1
|Dynamic Yield 5 1
|Магнит Доставка - Магнит Пост - Магнит ПВЗ 37 2
|NativeRoll - Технологическая платформа 3 1
|Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 225 1
|Корыстин Андрей 3 3
|Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 22 3
|Марлье Людмила 7 2
|Случевский Евгений 5 1
|Юркевич Егор 2 1
|Ардаширов Денис 6 1
|Герц Никита 3 1
|Зубов Антон 15 1
|Михайлов Георгий 10 1
|Буров Глеб 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169780 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48386 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485251, в очереди разбора - 721773.
Создано именных указателей - 204316.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485251, в очереди разбора - 721773.
Создано именных указателей - 204316.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.