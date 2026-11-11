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Магнит Омни Magnit Omni

Магнит Омни - Magnit Omni

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.11.2026 «Магнит» представил платформы для поставщиков и трудоустройства 1
16.12.2025 «Магнит» запустил «Мэджик» в мобильном приложении 1
17.11.2025 «Магнит» запустил сервис «Касса в телефоне» 1
16.10.2025 «Магнит» объявляет об изменениях в руководстве бизнес-группы «Магнит Омни» и формата «Заряд от Магнита» 1
10.06.2025 «Магнит» объявляет о назначении директора по информационным технологиям бизнес-формата AdTech 1
03.03.2025 «Магнит» объявил о назначении директора бизнес-формата AdTech 1
25.02.2025 «Магнит» представил обновленное мультиформатное приложение 1
13.11.2024 «Магнит» объявляет о назначении директора бизнес-формата «Фудтех» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Магнит Омни и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5144 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 224 1
Yandex - Яндекс 9472 1
Dynamic Yield 5 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1104 7
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 67 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1429 1
Магнит Косметик - М.Косметик 51 1
GFG - Lamoda - Купишуз 228 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 268 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9182 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4971 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6180 3
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 125 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6518 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55397 2
Data monetization - Монетизация данных 2024 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8852 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13245 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5473 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8486 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13906 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26753 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2356 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1683 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 282 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7655 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3456 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24674 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1337 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2346 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5395 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5597 1
Магнит Доставка - Магнит Пост - Магнит ПВЗ 37 2
NativeRoll - Технологическая платформа 3 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 225 1
Корыстин Андрей 3 3
Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 22 3
Марлье Людмила 7 2
Случевский Евгений 5 1
Юркевич Егор 2 1
Ардаширов Денис 6 1
Герц Никита 3 1
Зубов Антон 15 1
Михайлов Георгий 10 1
Буров Глеб 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 169780 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48386 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27863 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54503 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 59 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6746 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18540 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9368 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1733 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1174 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22233 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3182 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5898 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2810 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485251, в очереди разбора - 721773.
Создано именных указателей - 204316.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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