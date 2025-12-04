Разделы

Пищевая промышленность Фастфуд


Почему еда не бегу вредна?
Процесс пищеварения начинается ещё с ротовой полости. Если мы находимся в движении, то совершаем меньшее количество жевательных движений, ротовая полость не обрабатывается ферментами полноценно, желудочно-кишечный тракт не успевает подготовиться, не работает как нужно кровоснабжение, не готов желудок, в том числе его нижние отделы. Срабатывает система выработки кортизола – стрессового гормона, который не позволяет нам полноценно переваривать пищу.

К чему может привести еда на бегу?
Минимальные изменения, которые возможны при потреблении пищи на бегу, – это нарушения в желудочно-кишечном тракте. Если мы быстро поели, то ощущаем тяжесть в брюшной полости и пьём, растворяя не готовые к процессу пищеварения желудочно-кишечные ферменты. В итоге возникает масса нарушений, которые приводят к негативным изменениям микрофлоры кишечника, гастриту, колиту и синдрому раздражённого кишечника.

Как правильно есть?
Когда мы едим медленно с расстановкой, мы должны рассчитывать на жидкую и кашеобразную пищу минимум по 10 движений в области рта. Если речь идёт о мясе, то количество жевательных движений многократно увеличивается. Наш головной мозг посылает сигнал в желудочно-кишечный тракт, когда проходит 20 минут, и начинает выделяться основной гормон, отвечающий за пищеварение, – грелин.

СОБЫТИЯ


04.12.2025 Аналитика «МТС Геоэффект»: более трети гостей столичных ТЦ в «Черную пятницу» приехали из других регионов 1
20.10.2025 Банк «Русский Стандарт»: до 29% выросла доля бесконтактных платежей в офлайне в III квартале 2025 года 1
12.09.2025 Россияне сэкономили более 210 млн с помощью технологий снижения стоимости доставки в «Яндекс Еде» 1
21.08.2025 Чудовищная «дыра» в приложении позволяла всем желающим заказывать бесплатную еду в McDonald's 1
01.07.2025 Банк «Русский Стандарт»: доля бесконтактных офлайн-платежей смартфонами минувшей весной выросла до 22% 1
30.06.2025 Жители Дальнего Востока меньше всех в России едят фастфуд 1
27.06.2025 Microsoft крушит Windows. Будет уничтожен древний компонент ОС, которому 40 лет, и который знаком каждому 1
24.06.2025 Аналитика «МТС AdTech»: только 16% россиян не употребляют фастфуд 1
14.04.2025 Банк «Русский Стандарт»: в два раза выросло число платежей через СБП в ресторанах 1
24.03.2025 Банк «Русский Стандарт»: доля бесконтактных платежей смартфонами минувшей зимой выросла до 21% 1
26.06.2024 Банк «Русский Стандарт»: доля офлайн-платежей через СБП выросла до 19% 1
30.05.2024 Лето на пороге: лучшие приложения для похудения и тренировок 1
11.04.2024 Банк «Русский Стандарт»: в первом квартале 2024 г. доля офлайн-покупок через СБП выросла до 29% 1
29.02.2024 Банк «Русский Стандарт»: доля офлайн-платежей смартфонами в 2023 году выросла до 52% 1
16.02.2024 За год количество показов в видеосети «Яндекса» выросло на 52% 1
19.01.2024 Банк «Русский Стандарт»: 89% покупок через СБП в 2023 году пришлось на онлайн 1
27.01.2023 Россиянам дадут госприложение для доносов на водителей в обмен на бонусы 1
14.03.2022 Из России уходит Asus, знаменитый производитель ПК и видеокарт 1
10.03.2022 «1С:Фастфуд. Фронт‑офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» 1
21.02.2022 «1С:Ресторан. Фронт-офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» 1
03.01.2022 McDonald’s избавляется от ИИ-компании. Ее покупает Mastercard 1
16.08.2021 Опыт TOUCHPLAT: интервью с техническим директором Русланом Передня 1
27.07.2021 10 интересных функций Google Карт 1
07.04.2021 «Билайн» определил, как изменился уровень мобильности москвичей за год с начала самоизоляции 1
27.10.2020 Почта Банк начал выпускать карты UnionPay 1
20.08.2020 Банк Русский Стандарт: набирает обороты оплата покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей 1
12.08.2020 Клиенты банка «Дом.рф» получили возможность оформить мультивалютную карту пакета услуг «Премиальный» дистанционно 1
19.12.2019 Foodplex обновила ПО для киосков самообслуживания «Киоск 2.0» 1
30.04.2019 Найден хитрый способ бесплатно заказывать еду в McDonald's через приложение 1
09.04.2019 Дмитрий Спиридонов -

Эквайринг-стартап за 5 лет превратился в успешную финтех-компанию

 1
26.03.2019 Алексей Макаров -

Мы даем малому бизнесу мощные инструменты и помогаем развиваться

 1
01.11.2018 «Яндекс.Деньги» начали брать комиссию за оплату мобильников и интернета 1
27.07.2017 Какими будут банки будущего 1
25.07.2017 «Тинькофф Банк» запускает дебетовую карту All Games для геймеров 1
23.12.2016 «Русский Стандарт» стал банком-эквайером бесконтактных карт UnionPay QuickPass в России 1
22.12.2016 «1С-Рарус» завершил автоматизацию бакинской сети ресторанов Anadolu 1
24.05.2016 «1С-Рарус» обновил «начинку» отраслевого решения «РестАрт 3.1» 1
20.01.2016 Новая редакция «РестАрт» позволит организовать работу call-центра и контролировать ассортимент «шведского стола» 1
18.12.2015 Qiwi составила портрет российского пользователя HCE-технологии 1
07.12.2015 Maps.me запустил поиск по эмодзи в картах 1

Пищевая промышленность и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Рарус 935 7
Yandex - Яндекс 8434 6
8983 6
Microsoft Corporation 25236 5
Samsung Electronics 10625 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 4
Apple Inc 12628 3
VK - Mail.ru Group 3532 3
Google LLC 12255 3
X Corp - Twitter 2907 2
Lenovo Group 2361 2
LG Electronics 3675 2
Intel Corporation 12541 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
Sony 6634 2
Сервис Плюс 185 2
МегаФон 9892 1
Ростелеком 10306 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 1
SAP SE 5426 1
Cisco Systems 5222 1
Huawei 4221 1
Xiaomi 1971 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
HP Inc. 5761 1
BBK OPPO Electronics 430 1
AMD - Advanced Micro Devices 4468 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 880 1
Oracle Corporation 6867 1
Acronis - Акронис 459 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 1
Xerox - The Haloid Company 1154 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 1
SAP CIS - САП СНГ 863 1
Vodafone Group 1394 1
TerraLink - ТерраЛинк 289 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 300 1
Русский стандарт Банк 472 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 4
McDonald’s - Макдоналдс 203 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 3
Visa International 1972 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 287 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 2
НСПК - Национальная система платежных карт 900 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 534 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 2
Яндекс.Доставка 95 2
Sony Pictures Entertainment - Columbia Pictures - Columbia Pictures Industries 18 1
Почта России ПАО 2245 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
Adidas - Адидас 166 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 1
NanduQ - Qiwi 1004 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 1
Северсталь ПАО - Severstal 560 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 587 1
ПСБ - Промсвязьбанк 901 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 140 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 285 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 1
Bank of America - Банк Америки 268 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 1
Barclays 121 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 223 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 107 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 210 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Правительство Тайваня 46 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 12
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1985 11
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3126 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5341 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2444 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 5
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3609 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6103 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 4
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 505 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 3
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1505 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4453 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 3
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 931 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 802 10
Google Android 14679 5
Microsoft Windows 2000 8662 4
1С-Рарус РестАрт 26 4
1С-Рарус Общепит 40 4
НСПК - СБПэй 48 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 3
UCS R-Keeper 70 3
Linux OS 10896 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 621 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 2
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 127 2
Apple iPhone 6 4862 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 426 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 138 2
Sony Playstation Store - PS Store 65 2
1С-Рарус Управление рестораном 12 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus Food Retail - Columbus RetailChain Manager 4 1
Apple - App Store 3008 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 1
HP Pavilion Notebook - HP Pavilion dv - HP Pavilion g - серия ноутбуков 119 1
Google YouTube - Видеохостинг 2885 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 1
Apple iPad 3936 1
Apple iOS 8242 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 1
Microsoft Windows 16327 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 881 1
Intel Core i - Cерия процессоров 531 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 1
Microsoft Windows XP 2419 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 398 1
Oracle Java - язык программирования 3328 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 1
Apple Pay 503 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 1
Путин Владимир 3349 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 2
Тиньков Олег 48 2
Пуликов Артем 28 2
Бабаджанян Григорий 9 1
Арлазаров Владимир 270 1
Дуров Павел 309 1
Греф Герман 465 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Макаров Алексей 67 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Меньшов Кирилл 129 1
Гришин Дмитрий 210 1
Гвоздев Дмитрий 137 1
Брюквин Юрий 299 1
Айвазов Александр 31 1
Глазачев Иван 27 1
Кусков Денис 221 1
Ян Константин 22 1
Новиков Дмитрий 41 1
Шершульский Владислав 22 1
Волков Максим 34 1
Федоров Михаил 27 1
Подобайло Николай 16 1
Курьянов Сергей 162 1
Меднов Сергей 124 1
Житинский Сергей 15 1
Гуревич Григорий 3 1
Coleman Brian - Коулман Брайан 2 1
O'Donnell Brett - О’Доннелл Бретт 1 1
Taylor Lauren - Тейлор Лорен 1 1
Duke Patty - Дьюк Патти 1 1
Soltys Douglas - Солтис Дуглас 1 1
Grachnik Adam - Грачник Адам 1 1
Нечаев Никита 3 1
Шитиков Евгений 10 1
O’Rourke Patrick - О’Рурк Патрик 1 1
Машин Дмитрий 21 1
Зильбер Роман 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 7
Европа 24634 6
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 3
Япония 13547 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 2
Канада 4985 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 2
Россия - СФО - Новосибирск 4650 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 1
Казахстан - Республика 5792 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1070 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Южная Корея - Республика 6858 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Швеция - Королевство 3715 1
Америка - Американский регион 2188 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 1
Израиль 2784 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1640 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 1
Китай - Тайвань 4136 1
Великобритания - Лондон 2407 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 10
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 7
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 7
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 439 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5827 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 4
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 620 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 4
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1122 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 4
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 158 4
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 996 4
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1168 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 3
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 208 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1405 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 3
Forbes - Форбс 910 2
The Verge - Издание 591 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
Bloomberg 1417 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 1
Fortune 210 1
Nature 821 1
Neowin 177 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
InformationWeek 241 1
Restaurant Dive 1 1
Psychological Science 8 1
CNews Техноблог 62 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Gartner - Гартнер 3608 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
Рустелеком ТК 304 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 1
Moody's Investors Service 136 1
Real Story Group 15 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
University of Oxford - Оксфордский университет 206 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
University of Las Palmas de Gran Canaria - ULPGC - Spanish Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - Университет Лас-Пальмас-де-Гран-Канария 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
