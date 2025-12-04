Получите все материалы CNews по ключевому слову
Почему еда не бегу вредна?
Процесс пищеварения начинается ещё с ротовой полости. Если мы находимся в движении, то совершаем меньшее количество жевательных движений, ротовая полость не обрабатывается ферментами полноценно, желудочно-кишечный тракт не успевает подготовиться, не работает как нужно кровоснабжение, не готов желудок, в том числе его нижние отделы. Срабатывает система выработки кортизола – стрессового гормона, который не позволяет нам полноценно переваривать пищу.
К чему может привести еда на бегу?
Минимальные изменения, которые возможны при потреблении пищи на бегу, – это нарушения в желудочно-кишечном тракте. Если мы быстро поели, то ощущаем тяжесть в брюшной полости и пьём, растворяя не готовые к процессу пищеварения желудочно-кишечные ферменты. В итоге возникает масса нарушений, которые приводят к негативным изменениям микрофлоры кишечника, гастриту, колиту и синдрому раздражённого кишечника.
Как правильно есть?
Когда мы едим медленно с расстановкой, мы должны рассчитывать на жидкую и кашеобразную пищу минимум по 10 движений в области рта. Если речь идёт о мясе, то количество жевательных движений многократно увеличивается. Наш головной мозг посылает сигнал в желудочно-кишечный тракт, когда проходит 20 минут, и начинает выделяться основной гормон, отвечающий за пищеварение, – грелин.
