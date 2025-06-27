Microsoft крушит Windows. Будет уничтожен древний компонент ОС, которому 40 лет, и который знаком каждому

«Синий экран смерти» в Windows, ставший едва ли не визитной карточкой системы во времена Windows 95 и существующий около 40 лет, уйдет в прошлое. От самой концепции Microsoft не откажется, но синим этот экран быть перестанет – его перекрасят в черный.

Никаких красок

Корпорация Microsoft официально откажется от «Синего экрана смерти» (Blue Screen Of Death, BSOD), классического компонента ОС Windows, пишет Neowin. Пользователи видели этот экран, когда система аварийно завершала свою работу, например, при сбое работы драйверов видеокарты.

Ничего хорошего появление BSOD на дисплее не предвещает, однако сам по себе это классический компонент Windows, поскольку существует около 40 лет. Полностью отказываться от экрана с сообщением об ошибке Microsoft, разумеется, не стала – система Windows далека от идеала стабильности и регулярно глючит. Однако синим он больше не будет – его решено перекрасить в черный.

Microsoft, The Verge Новый лаконичный вариант BSOD

Microsoft заявляет, что выпустит этот новый дизайн BSOD в обновлении Windows 11 «позже этим летом» (later this summer), то есть до конца лета 2025 г.

Хитрость Microsoft

Перекрасив «Синий экран смерти» в черный, Microsoft, таким образом, смогла усидеть на двух стульях. Во-первых, она, наконец, избавилась от символа Windows, который воспринимают исключительно как часть этой системы ввиду того, как сильно и часто сбоили Windows 95 и Windows 98, и как часто пользователям этих ОС приходилось наблюдать этот экран. В Windows 2000 и XP он появлялся заметно реже, но, тем не менее, пользователи этих ОС тоже не понаслышке знакомы с ним.

Во-вторых, выбрав черный цвет, Microsoft смогла сохранить классическую аббревиатуру BSOD. Только теперь она будет расшифровываться как Black Screen of Death.

Изменение дизайна

Помимо цвета, новый BSOD получит и новое оформление. Microsoft регулярно экспериментирует с ним, и едва ли не в каждой версии Windows BSOD выглядит по-разному.

К примеру, в Windows 95 техническая информация на этом экране занимала лишь несколько строчек по центру дисплея, как и в Windows 98. С выходом Windows XP в конце 2001 г. BSOD стал выводить строки информации на весь экран, и иногда они даже не помещались на дисплее.

Microsoft Нынешний дизайн BSOD

В дальнейшем Microsoft стала сокращать объемы выводимых на BSOD сведений и в итоге пришла обратно к стилю Windows 95 – в нынешней Windows 11 пользователь вновь видит лишь пару строк информации, дополненных гигантским грустным смайликом ( :( ) и QR-кодом, ведущим на страницу техподдержки.

В новой версии BSOD не останется ни кода, ни смайлика, а информации будет еще меньше.

«Это действительно попытка внести ясность и предоставить более подробную информацию, а также позволить нам и клиентам действительно добраться до сути проблемы, чтобы мы могли быстрее ее исправить, – сказал порталу The Verge Дэвид Уэстон (David Weston), вице-президент по безопасности предприятий и ОС в Microsoft. – Частично это просто более четкая информация о том, что именно пошло не так».

Однако такое решение не обошлось без потенциальных негативных последствий. Не исключено, что многие пользователи начнут путать BSOD с экраном обновления Windows 11, который выглядит почти так же. Сходство с ним видят и специалисты The Verge.

Эксперименты Microsoft

Экран с сообщением о критической ошибке пользователи Windows видели с момента релиза Windows 1.0 в 1985 г. Однако на тот момент это был еще не классический BSOD, а лишь его предшественник – на нем выводилось сообщение о несовпадении найденной на ПК версии ОС DOS с той, которая нужна Windows.

Microsoft Перекраска BSOD не сделает Windows более стабильной

Привычный миллиардам пользователей BSOD дебютировал в 1993 г. представ на суд общественности в составе Windows NT 3.1. Иногда BSOD выходит на публику для одновременной демонстрации себя миллиардам людей по всей планете – например, он появился прямо во время официальной презентации Windows 98 при непосредственном присутствии основателя Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates).

Задокументировано и более позднее публичное появление BSOD. Как сообщал CNews, в июле 2024 г. из-за ИБ-компании CrowdStrike миллионы ПК под управлением Windows начали сбоить и показывать знаменитый синий экран. В BSOD уходили компьютеры в фастфуд-кафе, банках, аэропортах и пр., в результате чего многие могли наблюдать BSOD на гигантских экранах, в том числе и на терминалах.