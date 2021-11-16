В Windows возвращается «культовая» особенность этой ОС почти с 30-летней скандальной историей

В Windows 11 вновь появится «синий экран смерти», сообщающий об ошибках в системе. Он являлся частью Windows вплоть до выхода Windows 11, где без видимых на то причин превратился в «черный экран смерти». Microsoft пока не уточняет, что подтолкнуло ее к изменению цвета фона BSOD на классический, использовавшийся даже не годами – десятилетиями.

Возвращение традиционного BSOD

Корпорация Microsoft вернула в Windows 11 так называемый «синий экран смерти» (Blue Screen of Death, BSOD). По данным портала TechSpot, отличительная особенность операционных систем семейства Windows появилась в сборке 22000.346, доступной пока только бета-тестерам и разработчикам.

Апдейт несет в себе обширное число изменений и исправлений, включая стабильность работы Bluetooth на некоторых устройствах, а также устранение неполадок с панелью задач и меню «Пуск». Возвращение BSOD тоже входит в список.

Сообщение о критическом сбое операционной системе, которое и называется «экраном смерти», в новой Windows 11 выводится на черном фоне. Пользователи расценили это как нарушение канонов, хотя масштабного недовольства, в отличие от ситуации с отключением счетчика «дизлайков» на YouTube, не выказывали.

Не каноничный «экран смерти» в Windows 11

Пока неясно, что именно заставило Microsoft поменять цвет «экрана смерти» с синего на черный. Корпорация не дает однозначного ответа на этот вопрос, как и не уточняет, что побудило ее отказаться от данного нововведения. Отметим, что аббревиатура «черного экрана смерти» на английском не изменилась – это все тот же BSOD или Black Screen of Death.

36 лет истории

«Синий экран смерти» как таковой является одной из старейших особенностей операционных систем Windows. Самая ранняя его модификация появилась еще в составе первых бета-версий Windows 1.0, вышедшей в ноябре 1985 г. На тот момент BSOD сообщал лишь об обнаружении на ПК некорректной версии MS-DOS, с которой Windows не могла работать.

BSOD в Windows 95

Первое появление «синего экрана смерти» в современном его представлении, демонстрирующем сообщение о критическом сбое системы, датировано 1993. Он дебютировал в составе Windows NT 3.1 и с тех пор стал неотъемлемой частью Windows. В некоторых версиях Windows, например, в Windows 95 или Windows Me он появляется особенно часто. А в Windows 98 «синий экран смерти» в своем классическом исполнении предстал перед публикой прямо во время презентации этой операционной системы, в которой принимал участие лично Билл Гейтс (Bill Gates), основатель Microsoft.

Система выдала критическую ошибку при подключении к ПК периферийного устройства.

Эволюция BSOD

«Синий экран смерти», годами являвшийся неотъемлемой частью Windows, получал новый облик с релизом каждой новой знаковой операционной системы. К примеру, если BSOD в Windows 95 и 98 были неотличимы, то в Windows XP он выглядел совсем по-другому.

Так «умирала» Windows XP

С выходом Windows 8 в 2012 г. пользователи вновь получили возможность увидеть на своем экране обновленный BSOD, на этот раз с гигантским грустным смайликом (:(). Почему Microsoft решила добавить его на и без того не самый радостный экран своей системы, остается загадкой.

Microsoft, видимо, решила, что смайлик на BSOD будет смотреться очень органично

В 2016 г. BSOD, уже в составе Windows 10, получил еще одно изменение. На нем стал отображаться QR-код со ссылкой на стандартный раздел справки на сайте Microsoft, связанный с «синим экраном смерти». Рядом с QR-кодом имеется и обычная гиперссылка, ведущая в тот же раздел.

Microsoft уничтожает классические «фишки» Windows

Синим «экран смерти» в Windows оставался вплоть до июля 2021 г., когда разработчики впервые обнаружили, что его цвет изменился на черный в очередной бета-версии Windows 11. Нововведение осталось и в составе первой стабильной сборки системы, получившей распространение 5 октября 2021 г. Таким образом, в своем классическом цветовом исполнении всем известный BSOD просуществовал немногим менее 36 лет.

BSOD в Windows 10 после «фейслифтинга» в 2016 году

Также в Windows 11 по умолчанию больше нет классического меню «Пуск». Оно претерпело серьезные изменения и переехало из левого нижнего угла экрана в самый центр панели задач. Решить эту проблему, как сообщал CNews, можно при помощи сторонних программ. Классическое стартовое меню впервые появилось в Windows 95.

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Также Microsoft собирается убрать из Windows «Панель управления», являющуюся частью Windows с 1985 г. Корпорация хочет полностью заменить ее на меню «Параметры», впервые появившееся еще в Windows 8 в 2012 г.