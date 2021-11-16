Программист-энтузиаст вернул YouTube «дизлайки», которые Google без спроса отнял у пользователей

Google отключил на YouTube счетчик «дизлайков», лишив тем самым пользователей возможности бороться с контентом низкого качества и не смотреть ролики с плохими оценками. Это навлекло на Google гнев миллионов людей, и среди них оказался программист Asleep_Ad4989. Он создал плагин для браузеров, возвращающий пользователям столь нужную функцию.

Как сторонний программист починил YouTube

Разработчик под псевдонимом Asleep_Ad4989 разработал расширение для популярных браузеров, возвращающее в YouTube функцию отображения количества «дизлайков» под видеороликами. Google отключил ее в первой половине ноября 2021 г., что вызвало гигантскую волну негодования пользователей со всего земного шара.

Детище Asleep_Ad4989, как пишет портал The Next Web, представляет собой миниплагин для браузеров Firefox и Chrome, а также других обозревателей на основе последнего. Редакция CNews убедилась в его работоспособности в Vivaldi.

О своем проекте Asleep_Ad4989 написал на Reddit. Его тема, созданная 15 ноября 2021 г., менее чем за сутки собрала почти 200 комментариев и свыше 3500 положительных оценок, что свидетельствует о недовольстве пользователей поступком Google.

Результат работы расширения

Творение Asleep_Ad4989 распространяется с открытым исходным кодом, который автор опубликовал на GitHub (с 2018 г. принадлежит Microsoft). Расширение использует специальный API Google для подсчета «дизлайков». На момент публикации материала плагин был доступен в ранней альфа-версии, работающей, по большей части, стабильно. Лишь под некоторыми роликами счетчик отрицательных оценок отображается некорректно.

Зачем нужны «дизлайки»

«Дизлайки» – это, в некотором роде, отличительная особенность YouTube. Их нет на других современных платформах, к примеру, в TikTok или Instagram. Функция, существовавшая годами, позволяла одним пользователям выразить свое мнение о качестве ролика, а другим понять, стоит ли вообще тратить свое время на просмотр видео. Например, если число «дизлайков» под роликом превышает количество «лайков», то имеет смысл обойти его стороной и не знакомиться с его содержимым.

Без «дизлайков» YouTube стал походить на TikTok

Скрыв счетчик отрицательных оценок, Google лишил пользователей возможности экономить собственное время и не смотреть ролики низкого качества – с плохим контентом или содержимым, несоответствующим тому, что изображено на превью-картинке. Это открывает дорогу блогерам, не желающим утруждать себя созданием качественного материала, поскольку теперь никто (почти), не узнает о содержимом видео, пока не посмотрит его.

Счетчик «дизлайков» по-прежнему могут увидеть сами авторы видеороликов. Но пока неясно, как этот параметр, раньше очень сильно влиявший на работу алгоритмов рекомендации, будет использоваться YouTube после непопулярных нововведений.

Максимальное недовольство

YouTube объявил о закрытии счетчика «дизлайков» 10 ноября 2021 г. Об этом говорилось в видео, опубликованном на канале YouTube Creators. Ролик совершенно ожидаемо набрал гигантское, хотя и пока что не рекордное число отрицательных отметок.

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Основным мотивом отказа от нужной пользователям функции послужил, по словам разработчиков, тот факт, что «дизлайки» нередко использовались в качестве орудия для «уничтожения» того или иного видеоролика. О том, что новая политика может повлечь за собой лавину низкосортного контента, разработчики ничего не сказали.

Пользователи решили обойти новый запрет самостоятельно. Под многими видеороликами стали появляться комментарии с фразой «Используй этот комментарий как “дизлайк”». Число «лайков» под такими постами теперь принято приравнивать к количеству отрицательных отметок, поставленных непосредственно видеоролику.

Против сомнительной пользы новшества высказался даже Джавед Карим (Jawed Karim), один из создателей YouTube. В знак протеста он изменил описание самого первого видео, загруженного на YouTube.

Описание к самому первому видео на YouTube

Ролик опубликовал сам Карим в апреле 2005 г.