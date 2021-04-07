«Билайн» определил, как изменился уровень мобильности москвичей за год с начала самоизоляции

Компания «Билайн» представила результаты исследования «Уровень мобильности москвичей», который показывает, как изменились привычки и потребительское поведение жителей столицы за 2020 г. Уровень мобильности — показатель, который отражает активность жителей столицы в различных категориях: традиционных и цифровых.

В 2020 г. уровень мобильности составил 118 пунктов, что в 3 раза больше, чем в 2019 г. Такая динамика обсуловлена, в первую очередь, «взрывным» ростом спроса на цифровые сервисы в повседневной жизни. Женщины опередили мужчин по росту активности, наиболее мобильной ожидаемо стала молодая аудитория (25-34 года), также существенно возросла активность в семьях с детьми.

Для того, чтобы определить уровень мобильности, «Билайн» изучил использование сервисов и интенсивность действий в следующих категориях: коммуникации, здоровье, досуг и развлечения, забота о близких, путешествия, образование, покупки, перемещения по городу.

Офлайн vs онлайн

Пандемия ограничила возможность жителей столицы в перемещениях и личном общении. На 56% снизилась частота личных встреч, а также посещение культурно-досуговых мероприятий и заведений. Зато частота просмотров фильмов дома увеличилась на 46%, а на 24% стали чаще смотреть выставки и концерты онлайн. На фоне снижения на 31% посещений спортзалов, увеличился спрос на сервисы для тренировок и онлайн марафоны на 150%. Самоизоляция и переход на удаленную работу вызвали настоящий «бум» онлайн-коммуникаций, наибольший прирост интенсивности использования видеоконференций (+277%). Что касается покупок, то в онлайне большинство предпочитают заказывать книги, мелкую бытовую технику и электронику. А вот повседневные покупки (продукты, средства гигиены и лекарства) по-прежнему удобнее делать в магазинах.

Рутина vs развитие

Карантин ограничил офлайн-мобильность, при этом у москвичей появилось свободное время, которое они посвятили как отдыху, так и своим интересам, саморазвитию. Москвичи стали на 27% больше спать, но при этом они на 20% больше времени уделяют хобби.

В результате исследования выяснилось, что 40% москвичей нашли в 2020 году время на самообразование, в основном, онлайн. В онлайне чаще выбирали обучение для личного интереса, а в офлайне — для повышения квалификации. Также значительно выросло как использование, так и интенсивность сервисов для здоровья. Наибольший спрос произошел на онлайн-консультации врачей (+214%) и сервисы для медитаций (+114%).

Дом vs путешествия

В силу ограничений в 2020 г. только 19% москвичей выезжали за границу — против 47% в 2019 г. Топ-5 популярных направлений для путешествий — Турция (47%), ОАЭ (9%), Египет (8%), Черногория (8%), Мальдивы (7%).

Интенсивность путешествий значительно упала. В наименьшей степени это отразилось на автоперемещениях – в силу большей безопасности этого вида транспорта.

Новые старые привычки

В 2020 г. жители столицы стали меньше гулять на свежем воздухе и есть фастфуд (-10% и -18% соответственно). Самоизоляция и переход на удаленную работу и обучение ускорили процесс цифровизации населения столицы. В ходе исследования выяснилось, что москвичи ценят стабильную работу мобильного интернета за возможность быть на связи с близкими, работать удаленно, следить за здоровьем, совершать покупки онлайн и решать повседневные задачи в дороге. «На ходу» жители столицы чаще всего используют смартфон для прослушивания музыки (особенно молодые люди, 18-34 года), общения (особенно молодые девушки), чтения новостей и книг (главным образом, москвичи среднего и старшего возраста). Опыт локдауна показывает, что взаимодействие практически во всех исследованных категориях может перейти в онлайн. Категории, в которых замещение офлайна онлайном прошло в наименьшей степени, неразрывно связаны с личным взаимодействием: общение с близкими, путешествия, здоровье.

«2020 год во много был непростым и трансформационным, но, несмотря на все сложности, нам удалось реализовать масштабную программу по развитию сети в Москве. Мы утроили темпы строительства сети и построили более 10 тыс. новых базовых станций как над землей, так и под ней, чтобы еще больше москвичей смогли в хорошем качестве пользоваться мобильным интернетом и оставались на связи. Общий объем инвестиций в развитие сети составил рекордные для компании ₽15,5 млрд и в 2021 году мы продолжим активное строительство в сопоставимом объеме с фокусом на Московскую область», — сказал Дмитрий Машин, директор Московского региона «ВымпелКом».

Подробнее о результатах исследования можно прочитать в официальном telegram-канале Билайн.Now*.

Уровень мобильности москвичей основан на данных репрезентативного онлайн-опроса, проведенного в феврале 2021 г. В опросе принимали участие 3000 москвичей, абоненты мобильной связи в возрасте 18-64 лет.