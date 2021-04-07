Спецпроекты

«Билайн» определил, как изменился уровень мобильности москвичей за год с начала самоизоляции

Телеком Интернет

Компания «Билайн» представила результаты исследования «Уровень мобильности москвичей», который показывает, как изменились привычки и потребительское поведение жителей столицы за 2020 г. Уровень мобильности показатель, который отражает активность жителей столицы в различных категориях: традиционных и цифровых.

В 2020 г. уровень мобильности составил 118 пунктов, что в 3 раза больше, чем в 2019 г. Такая динамика обсуловлена, в первую очередь, «взрывным» ростом спроса на цифровые сервисы в повседневной жизни. Женщины опередили мужчин по росту активности, наиболее мобильной ожидаемо стала молодая аудитория (25-34 года), также существенно возросла активность в семьях с детьми.

Для того, чтобы определить уровень мобильности, «Билайн» изучил использование сервисов и интенсивность действий в следующих категориях: коммуникации, здоровье, досуг и развлечения, забота о близких, путешествия, образование, покупки, перемещения по городу.

Офлайн vs онлайн

Пандемия ограничила возможность жителей столицы в перемещениях и личном общении. На 56% снизилась частота личных встреч, а также посещение культурно-досуговых мероприятий и заведений. Зато частота просмотров фильмов дома увеличилась на 46%, а на 24% стали чаще смотреть выставки и концерты онлайн. На фоне снижения на 31% посещений спортзалов, увеличился спрос на сервисы для тренировок и онлайн марафоны на 150%. Самоизоляция и переход на удаленную работу вызвали настоящий «бум» онлайн-коммуникаций, наибольший прирост интенсивности использования видеоконференций (+277%). Что касается покупок, то в онлайне большинство предпочитают заказывать книги, мелкую бытовую технику и электронику. А вот повседневные покупки (продукты, средства гигиены и лекарства) по-прежнему удобнее делать в магазинах.

Рутина vs развитие

Карантин ограничил офлайн-мобильность, при этом у москвичей появилось свободное время, которое они посвятили как отдыху, так и своим интересам, саморазвитию. Москвичи стали на 27% больше спать, но при этом они на 20% больше времени уделяют хобби.

В результате исследования выяснилось, что 40% москвичей нашли в 2020 году время на самообразование, в основном, онлайн. В онлайне чаще выбирали обучение для личного интереса, а в офлайне для повышения квалификации. Также значительно выросло как использование, так и интенсивность сервисов для здоровья. Наибольший спрос произошел на онлайн-консультации врачей (+214%) и сервисы для медитаций (+114%).

Дом vs путешествия

В силу ограничений в 2020 г. только 19% москвичей выезжали за границу против 47% в 2019 г. Топ-5 популярных направлений для путешествий Турция (47%), ОАЭ (9%), Египет (8%), Черногория (8%), Мальдивы (7%).

Интенсивность путешествий значительно упала. В наименьшей степени это отразилось на автоперемещениях – в силу большей безопасности этого вида транспорта.

Новые старые привычки

В 2020 г. жители столицы стали меньше гулять на свежем воздухе и есть фастфуд (-10% и -18% соответственно). Самоизоляция и переход на удаленную работу и обучение ускорили процесс цифровизации населения столицы. В ходе исследования выяснилось, что москвичи ценят стабильную работу мобильного интернета за возможность быть на связи с близкими, работать удаленно, следить за здоровьем, совершать покупки онлайн и решать повседневные задачи в дороге. «На ходу» жители столицы чаще всего используют смартфон для прослушивания музыки (особенно молодые люди, 18-34 года), общения (особенно молодые девушки), чтения новостей и книг (главным образом, москвичи среднего и старшего возраста). Опыт локдауна показывает, что взаимодействие практически во всех исследованных категориях может перейти в онлайн. Категории, в которых замещение офлайна онлайном прошло в наименьшей степени, неразрывно связаны с личным взаимодействием: общение с близкими, путешествия, здоровье.

«2020 год во много был непростым и трансформационным, но, несмотря на все сложности, нам удалось реализовать масштабную программу по развитию сети в Москве. Мы утроили темпы строительства сети и построили более 10 тыс. новых базовых станций как над землей, так и под ней, чтобы еще больше москвичей смогли в хорошем качестве пользоваться мобильным интернетом и оставались на связи. Общий объем инвестиций в развитие сети составил рекордные для компании ₽15,5 млрд и в 2021 году мы продолжим активное строительство в сопоставимом объеме с фокусом на Московскую область», — сказал Дмитрий Машин, директор Московского региона «ВымпелКом».

Подробнее о результатах исследования можно прочитать в официальном telegram-канале Билайн.Now*.

Уровень мобильности москвичей основан на данных репрезентативного онлайн-опроса, проведенного в феврале 2021 г. В опросе принимали участие 3000 москвичей, абоненты мобильной связи в возрасте 18-64 лет.

Другие материалы рубрики

CNews приглашает на работу журналистов, редакторов и дизайнеров

Для прицельного заражения ПК хакеры развернули колл-центр с инструкторами

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля

Сбербанк и «Ростелеком» создают совместную компанию для форсированного сбора биометрии россиян

Хозяева «Билайна» полностью выкупили свою «дочку»

Премия «Инновация года 2021»: начат отбор номинантов

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие стационарные блендеры 2021 года: выбор ZOOM

Да будет свет: обзор источников бесперебойного питания Eaton 3S Gen2

Техноблог

Вторая жизнь — как еще можно использовать старый роутер

Увлажнитель, мойка и очиститель воздуха: в чем разница и что выбрать?

Показать еще

Наука

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна

Дроны против голодных бабочек: высокие технологии защищают урожай

Ученые обнаружили над Землей следы космического урагана: почему это важно?

Первый космический отель: как это будет?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий