Аналитика «МТС AdTech»: только 16% россиян не употребляют фастфуд

Аналитики «МТС AdTech» выяснили, что рестораны быстрого питания – самый популярный общепит в России, а фастфуд употребляет 84% опрошенных россиян. По данным «МТС Банка», фастфуд в России гораздо популярнее других мест общественного питания, например, в мае 2025 г. в заведениях фастфуда было совершено транзакций в 5,8 раза больше, чем в ресторанах. Средний чек в заведениях фастфуда по России составил 450 руб. и не изменился по сравнению с маем 2024 г.. Для сравнения, в ресторанах средний чек в 3,3 раза выше, а рост составил 11%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Лишь 14% опрошенных сообщили, что в 2025 г. стали чаще употреблять фастфуд по сравнению с 2024 г. Половина респондентов указала, что их потребление осталось на прежнем уровне, а 37% россиян стали есть фастфуд реже за последний год. Среди тех, кто уменьшил посещение ресторанов быстрого питания, 48% отметили, что начали обращать внимание на качество питания, а 22% указали на отсутствие близлежащих точек.

«Рынок ресторанов быстрого питания, особенно в крупных городах, близок к насыщению. И рестораторы ищут разные способы привлечь аудиторию. Один из них – открытие точек в жилых комплексах, таким образом охватывается в том числе и та аудитория, которая по разным причинам больше времени проводит в локациях у дома. Из той части респондентов, которая отметила, что стала чаще потреблять фастфуд, 28% сообщили, что точка быстрого питания открылась возле дома, у 26% опрошенных причиной стало отсутствие времени на приготовление еды», – говорит коммерческий директор «МТС AdTech» Артем Пуликов.

ЦФО — лидер потребления фастфуда

На ежедневной основе больше всего потребляют фастфуд в Центральном федеральном округе. В Уральском и Северо-Западном федеральном округе самая частая причина употребления фастфуда – лень готовить, когда хочется есть. Отмечают значимое событие или балуют себя вкусной едой чаще всего в Северо-Кавказском федеральном округе. По причине стресса чаще всех остальных жителей России покупают фастфуд в Дальневосточном федеральном округе.

Меньше всего едят фастфуд в Дальневосточном, Сибирском и Южном федеральных округах. Так, в Дальневосточном федеральном округе в рестораны быстрого питания не заходит каждый третий респондент, Сибирском – 21% и в Южном – 19% опрошенных не едят фастфуд.

«Развитие в регионах – одна из точек роста для рынка ресторанов быстрого питания. Поэтому мы видим, как рекламодатели все внимательнее относятся к региональной специфике, запуская свои рекламные кампании, и все больше тратят на рекламные инструменты, позволяющие делать максимально точный геотаргетинг. По данным внутренней аналитики «МТС AdTech», количество рекламных кампаний с таргетом на регионы выросло в четыре раза с января по май 2025, относительно аналогичного периода в 2024 г.», – сказал Артем Пуликов.

Об опросе

Центр аналитики и исследований «MTS AdTech» опросил двух тыс. россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории России. Опрос был проведен в мае 2025 г.