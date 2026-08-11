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Пуликов Артем

СОБЫТИЯ


11.08.2026 Аналитика МТС AdTech: средний чек в ресейле вырос на 25%, а в масс-маркете — на 21% за первое полугодие 2026 года 1
26.09.2025 МТС AdTech: Число россиян, считающих жилье доступным, выросло в 1,5 раза 1
19.09.2025 Аналитика МТС AdTech: каждый пятый россиянин предпочитает частные клиники 1
26.08.2025 Аналитика «МТС AdTech»: названы поколения, считающие себя самыми модными 1
13.08.2025 Аналитика «МТС AdTech» и «МТС Банка»: поколение альфа впервые обошло зумеров по количеству покупок на маркетплейсах 1
05.08.2025 Аналитика «МТС AdTech»: россияне предпочитают путешествовать на поездах и автомобилях 1
28.07.2025 Аналитика «МТС AdTech»: ресейл-платформы замедляют темпы роста 1
16.07.2025 МТС AdTech: россияне стали больше следить за здоровьем 1
04.07.2025 70% жителей Бурятии покупают вещи на маркетплейсах 1
03.07.2025 Новосибирцы стали самыми активными покупателями одежды на маркетплейсах 1
30.06.2025 Жители Дальнего Востока меньше всех в России едят фастфуд 1
24.06.2025 Аналитика «МТС AdTech»: только 16% россиян не употребляют фастфуд 1
23.05.2025 МТС AdTech и «М.Видео-Эльдорадо» добавили возможность таргетинга на данных ритейлера в Telegram Ads 1
23.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» и МТС AdTech объявляют о технологическом партнерстве 1
12.05.2025 На Северо-Западе чаще всего покупают лекарства при появлении симптомов болезни 1
06.05.2025 «МТС AdTech»: каждый пятый татарстанец покупает лекарства по назначению врача 1
06.05.2025 МТС AdTech и KonnektU запустили таргетинг в Telegram Ads на данных КХЛ 1
05.05.2025 Аналитики МТС AdTech выяснили, как часто псковичи покупают лекарства онлайн 1
05.05.2025 Новосибирцы редко заказывают лекарства на маркетплейсах 1
22.04.2025 Нижегородцы отдают предпочтение двухкомнатным квартирам и загородным домам 1
22.04.2025 Красноярцы по-прежнему предпочитают японские автомобили 1
28.02.2025 В 2024 году количество рекламных кампаний клиентов «МТС AdTech» в Telegram выросло в 7 раз 1
19.12.2024 Как МТС сократила time-to-market сделок на 10% с помощью CRM на базе «Битрикс24» 1
30.09.2024 «МТС Ads» и X5 Group добавили возможность таргетинга на данных ритейлера в Telegram Ads 1
02.09.2024 «МТС Ads» открыла доступ к новым форматам Telegram Ads – премиальным постам с баннером и видео 1
11.07.2023 В МТС назначен коммерческий директор рекламного бизнеса 3
30.12.2020 Russ Outdoor и «Квант» запускают таргетинг рекламы на билбордах с помощью больших данных 1
11.10.2019 «Билайн» и «Квант» запускают проект по размещению цифровой рекламы на ТВ-панелях в сети магазинов «Пятерочка» 1
17.02.2015 WiFi-революция в метро: кто и как ее устроил 1

Публикаций - 29, упоминаний - 31

Пуликов Артем и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15767 26
Telegram Group 2944 6
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 4
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 4
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 152 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9511 2
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 36 2
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 2
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 37 1
Radwin 8 1
МТС Future Crew - Центр инноваций 18 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 287 1
ТИК - Телеинком - TIC - Teleincom - ТелеИнКом-ПК 13 1
Ростелеком 10951 1
МегаФон 10750 1
Cisco Systems 5371 1
Yandex - Яндекс 9225 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Segmento - Сегменто 18 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2951 2
Магнит Аптека 21 2
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 48 1
Constanta Advisory 1 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - МТС Рекламные технологии - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 22 1
Суточно АО - Суточно.ру 19 1
Chery Group - Omoda 30 1
Chery Group - Jaecoo 18 1
Adwire - Эдвайр 1 1
Газпром ПАО 1493 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1310 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2431 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1667 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1912 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
ЦИАН - CIAN 192 1
Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор 13 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 124 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 95 1
Снежная Королева - СК Трейд 62 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 50 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 738 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5666 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2857 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1059 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5368 28
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7876 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9476 9
Data monetization - Монетизация данных 1969 6
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Таргетированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 247 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6035 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13493 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8272 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8659 4
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных - CDI - Customer Data Integration 130 3
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 393 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13141 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9302 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29704 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13926 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22947 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5217 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 567 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22613 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5287 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26807 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12253 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26257 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13640 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3260 2
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 318 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8518 2
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной - ЭТОРГ12 - Электронные товарные накладные 160 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 2
Machine augmented intelligence - Intelligence amplification - Cognitive augmentation - Усиление машинного интеллекта - Augmented analytics - Дополненная аналитика - Расширенная аналитика 75 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6854 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4439 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 263 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 356 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6218 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9504 1
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 120 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2060 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 482 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 185 23
Telegram Ads 36 6
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 50 3
МТС Omni Retail Product 3 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 336 2
МТС - NUUM 37 2
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru - myTarget App Marketplace 167 2
МТС Big Data 325 2
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2420 1
МТС Premium 56 1
Avito - Авито недвижимость 30 1
Ozon Travel 20 1
X5 Group - Dialog.X5 - X5 Dialog Instore-платформа 11 1
Срм Солюшнс - KonnektU 4 1
Avito - Авито Путешествия 60 1
Google Android 15249 1
Apple iOS 8586 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1291 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 134 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 18 1
Скачек Андрей 3 2
Королев Игорь 65 1
Рычка Денис 17 1
Левашова Надежда 1 1
Иванюшкин Антон 1 1
Чеснавский Александр 34 1
Пащенко Валерий 4 1
Доброхвалов Сергей 1 1
Собянин Сергей 539 1
Матвеева Татьяна 110 1
Вольпе Борис 92 1
Асланян Сергей 104 1
Чуйкова Дарья 1 1
Пешняк Борис 3 1
Мусинов Артем 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166281 22
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3355 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3342 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3183 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1518 4
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 753 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47616 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19549 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3050 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 335 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19149 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54760 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1223 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3451 1
Земля - планета Солнечной системы 10867 1
Южная Корея - Республика 7053 1
Япония 13808 1
Сингапур - Республика 1953 1
Израиль 2857 1
Германия - Федеративная Республика 13222 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2855 1
Россия - СФО - Новосибирск 4877 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2297 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2834 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1684 1
Россия - СЗФО - Псковская область 697 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27309 13
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 336 6
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 178 6
Поколение бэби-бумеров - baby boomers - поколение людей, родившихся в период с 1946 по 1964 годы 40 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53494 4
Поколение X - Поколение "Икс" - поколение людей, родившихся с 1964 по 1980 год (с 1965 по 1979 год) 46 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5776 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4995 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8986 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6763 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1928 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11327 3
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1704 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12311 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3132 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10353 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21662 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5585 3
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 224 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10883 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6067 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18160 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5621 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3170 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2713 2
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 465 2
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 676 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3175 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6695 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 2
Пищевая промышленность - Фастфуд 65 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5781 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6174 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 839 1
OOH - Out-of-home - Наружная реклама 68 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1536 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11691 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
День молодёжи - 27 июня 1089 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
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