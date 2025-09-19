Аналитика МТС AdTech: каждый пятый россиянин предпочитает частные клиники

По данным опроса МТС AdTech медициной по ОМС пользуется 69% россиян, каждый пятый — 22% — предпочитает частные клиники. Бесплатное ДМС от работодателя доступно только 6% респондентов, еще 3% пользуются ДМС с частичной доплатой за медицинские услуги. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще остальных поколений ОМС пользуются беби-бумеры — 86%, и X — 75%. Среди поколения Y ОМС пользуются 66%, а среди зумеров — 62%. Платной медициной чаще других пользуются зумеры и Y — 29% и 24% соответственно. Практически в равной степени поколение зумеров, Y и X пользуются бесплатным ДМС, 5%, 6% и 5% соответственно.

«За последние пять лет объем рынка платных медицинских услуг вырос почти в два раза и достиг более 1,6 трлн руб., что повело за собой увеличение конкуренции в сегменте и рост затрат на маркетинг и рекламу. В условиях жесткой конкуренции частным клиникам сложно сформулировать уникальное предложение и они обращаются к data-driven-подходу, ориентируясь на сегменты целевой аудитории и их настоящие потребности. Так, мы видим, что клиенты частных клиник выбирают платную медицину, потому что готовы платить за комфорт и качество сервиса (17%), отсутствие очередей (17%), необходимое оборудование для более полных исследований (15%), быструю запись к специалистам (15%). Понимание потребностей клиентов позволяет выбрать правильные каналы коммуникации», — сказал коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

Четверть пользователей ОМС — 25% — чаще всего выбирают бесплатную медицину потому, что клиника удобно расположена, 16% отметили, что не нужно долго ждать записи к нужному врачу, 15% выбрали медицинское обслуживание по ОМС, потому что им рекомендовали специалиста или клинику.

Бесплатный ДМС от работодателя ценят за удобное расположение клиники (16%) и за быструю запись к врачам нужной специальности (15%). Доплачивать за ДМС готовы ради более квалифицированных специалистов (18%), комфорт и качество сервиса (18%) и рекомендации врачей в клинике или клиники (16%).

При этом расширенный пакет медицинских услуг, при наличии ДМС от работодателя, трети респондентов обходится в сумму от 10 тысяч до 30 тысяч рублей в полугодие, 25% — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей (25%) и каждый пятый — 22% — тратит дополнительно менее 5 тысяч рублей.

Медицинские услуги по ОМС тоже подразумевают некоторые расходы. Так, половина россиян — 52% — признаются, что тратят на услуги врачей меньше пять тыс. руб. в полугодие. Каждый третий — 27% — от пяти тыс. до 10 тыс. руб. и 15% — от 10 тыс. до 30 тыс. руб.

Платная медицина посетителям частных клиник обходится от пяти тысяч до 10 тыс. руб. и от 10 тыс. до 30 тыс. руб. за полгода, по 26% соответственно, еще 22% тратят менее пяти тыс. руб., 14% — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. и 12% — более 50 тыс. руб.