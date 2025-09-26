МТС AdTech: Число россиян, считающих жилье доступным, выросло в 1,5 раза

По данным МТС AdTech, в сентябре доля опрошенных россиян, планирующих покупку недвижимости в ближайшие два года достигло 33%. На фоне снижения ставок и продления семейной ипотеки число считающих жилье доступным выросло в 1,5 раза — до 36% c 25% в апреле. В сентябре 2025 г. каждый третий планирует инвестировать в жилье, накопив средства на фоне высоких ставок. В апреле этого года из собственных накопленных средств планировали покупать лишь 48%, а уже в сентябре их количество значительно возросло и достигло 64%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сентябрьского опроса для 27% респондентов доступность жилья не изменилась. Каждый десятый по-прежнему считает, что жилье в России стало менее доступным.

Доступней, чем год назад, жилье стало для участников опроса в Южном (12%), Приволжском (9%) и Центральном (8%) федеральных округах. Доступность жилья не изменилась преимущественно для респондентов Центрального (33%), Уральского (31%) и Приволжского (27%) федеральных округов. Менее доступной, чем год назад, недвижимость стала в большей степени для Дальневосточного (81%), Северо-Кавказского (77%) и Северо-Западного (67%) федеральных округов.

В апреле этого года количество опрошенных, которые покупали недвижимость из собственных накопленных средств, было равно 48%, на текущий период их количество значительно возросло — 64%. Выросло и количество респондентов, готовых купить жилье в ипотеку: до 34% с 27%. При незначительном недостатке средств на покупку недвижимости 15% россиян берут банковские кредиты.

По результатам опроса только у 26% есть желание инвестировать в недвижимость. В этой группе опрошенных 8% считают себя начинающими инвесторами и 2% — опытными. Однако большая часть респондентов — 64% — пока не заинтересовано в инвестированиях в этот актив.

«Снижение ключевой ставки и, как следствие, ставки по ипотеке, способствует росту инвестиций в недвижимость. Продление также получила семейная ипотека. Однако по данным опроса, 68% россиян считают, что рынок недвижимости сейчас переоценен. Каждый пятый — 20% — отметил, что рынок недвижимости находится в равновесии и только 12% считают, что он недооценен. Можно предположить, что низкие ставки по вкладам приведут к росту инвестиций в недвижимость в качестве пассивного дохода у высокодоходной аудитории. Для рекламного рынка это сигнал о том, что в коммуникациях стоит делать акцент на аудиторию покупателей жилья бизнес-класса и выгодные предложения именно в этом сегменте», — сказал коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.