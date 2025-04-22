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Красноярцы по-прежнему предпочитают японские автомобили

Центр аналитики и исследований МТС AdTech опросил красноярцев и жителей других регионов России о том, автомобили каких стран-производителей они хотели бы приобрести. Каждый третий респондент предпочел бы японский автомобиль. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Среди жителей Красноярского края и Сибирского федерального округа наибольшей популярностью пользуются японские автомобили: их хотели бы приобрести 52% опрошенных. Второе место заняли автомобили немецкого производства (17%), а третье — авто отечественного производства (16%). Южнокорейские марки привлекают 5% потенциальных покупателей. Китайские и американские автомобили получили поддержку 4% участников исследования.

Предпочтения стран-производителей автомобилей разнятся по федеральным округам: российские автомобили больше всего готовы покупать в Северо-Кавказском федеральном округе — 30% опрошенных. В Дальневосточном федеральном округе 95% респондентов предпочли бы купить японские автомобили. Немецкие автомобили предпочитают жители Северо-Западного федерального округа — 34% и Центрального — 32%

Самый популярный тип кузова — седан, его хотели бы приобрести 33% опрошенных, на втором месте кроссоверы — 25%, внедорожники и универсалы готовы купить по 12% респондентов.

«Результаты опроса показывают разницу между желаемым и действительным. Несмотря на то что каждый третий респондент мечтает о японском автомобиле, данные продаж на авторынке говорят, что в сегменте новых автомобилей россияне чаще всего покупают китайские и отечественные машины. Однако 80% опрошенных Центром аналитики и исследований МТС AdTech респондентов готовы купить автомобили с пробегом, из них 22% — по причине отсутствия на рынке новых машин ряда желаемых стран-производителей. Для продавцов автомобилей это сигнал о том, что аудитория все больше сегментируется, следовательно, нужен более четкий таргетинг, например, на базе Big Data, который позволит донести информацию и для тех, кто рассматривает покупки нового автомобиля, и для тех, кто присматривается к машинам с пробегом в разных федеральных округах», — сказал коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

Об опросе: центр аналитики и исследований MTS AdTech опросил две тыс. россиян старше 18 лет, в опросе приняли участие россияне, проживающие на территории России. Опрос был проведен в апреле 2025 г.

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