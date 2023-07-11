В МТС назначен коммерческий директор рекламного бизнеса

МТС объявила о назначении коммерческим директором рекламного бизнеса МТС Артёма Пуликова, который будет отвечать за разработку и реализацию коммерческой стратегии, а также участвовать в создании и развитии новых продуктов для рынка на базе активов AdTech-вертикали.

В обязанности Артёма будет входить монетизация всего пула AdTech-решений группы МТС, в числе которых собственные DSP, SSP и DMP платформы, на базе как внешнего рекламного инвентаря, так и собственного инвентаря экосистемы МТС. Помимо этого, одно из направлений его работы – объединение и бандлирование рекламных продуктов МТС по всей воронке продаж. В частности, будет прорабатываться возможность бандлов, в которых реклама в SMS и мессенджерах будет запускаться в связке с цифровой рекламой. Артём также будет отвечать за выстраивание отношений с новыми и текущими клиентами и партнерами, а также за продуктовые и технологические коллаборации, которые позволят увеличить рекламную выручку МТС.

«На мой взгляд, МТС – самая перспективная компания на российском AdTech-рынке с огромным потенциалом. Её абонентская база – около 80 млн абонентов – это колоссальный объем больших данных, на базе которых можно строить прорывные рекламные продукты взамен тех, которые ушли с рынка в прошлом году. Благодаря последним технологическим разработкам и приобретениям МТС – Buzzoola и Segmento – мы сможем предложить нашим клиентам максимально эффективные решения. Помимо этого, рекламный бизнес МТС – это отличная команда профессионалов, которые близки мне по духу. И для меня большая честь стать её частью», – отметил Артём Пуликов, коммерческий директор рекламного бизнеса МТС.

До перехода в МТС Артём Пуликов был заместителем генерального директора по развитию и монетизации цифровых активов сейлз-хауса «Газпром-медиа». Карьеру в индустрии рекламы Артём начал в 2008 г., когда стал руководителем группы продаж в Rutube. В 2011–2014 гг. занимал должность директора по продажам Gazprom-Media Digital. В 2014 г. стал главой интернет-бизнеса компании «Максимателеком», где отвечал за монетизацию данных сети Wi-Fi и цифровые рекламные продукты. В 2019 г. стал генеральным директором «Кванта» — совместного предприятия «Максимателекома» и холдинга «Газпром-медиа» в сфере AdTech, больших данных и цифровой рекламы.