МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - МТС Рекламные технологии - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии

Buzzoola является одной из AdTech компаний в России и СНГ со спектром собственных рекламных технологий – DSP, AdExchange, SSP. Среди клиентов платформы - российские и международные бренды. Сеть Buzzoola объединяет все основные площадки рунета, а также трафик ключевых российских SSP. Охват сети составляет более 70 млн уникальных пользователей в месяц, объем месячного трафика - 450 млрд. запросов за рекламой (2023 год). Для закупки в Buzzoola SSP доступны как стандартные медийные форматы, так и уникальные infeed инструменты.

