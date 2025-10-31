Разделы

МТС Экосистема МТС МТС Стрим МТС Рекламные технологии Buzzoola Баззула Интернет Технологии Баззула Рекламные Технологии

МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - МТС Рекламные технологии - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии

Buzzoola является одной из  AdTech компаний в России и СНГ со спектром собственных рекламных технологий – DSP, AdExchange, SSP. Среди клиентов платформы - российские и международные бренды. Сеть Buzzoola объединяет все основные площадки рунета, а также трафик ключевых российских SSP. Охват сети составляет более 70 млн уникальных пользователей в месяц, объем месячного трафика - 450 млрд. запросов за рекламой (2023 год). Для закупки в Buzzoola SSP доступны как стандартные медийные форматы, так и уникальные infeed инструменты.

СОБЫТИЯ

31.10.2025 Buzzoola: больше половины россиян игнорируют рекламу, женщины делают это чаще 1
01.09.2025 МТС и «Билайн» объединяют большие данные для охвата 60% аудитории Telegram 3
29.08.2023 Qiwi заплатила 2,2 миллиарда за агентство интернет-рекламы 1
11.07.2023 В МТС назначен коммерческий директор рекламного бизнеса 1
27.06.2023 МТС потратила 371 миллион на рекламную платформу на замену иностранным решениям 7
12.05.2023 МТС купила портал о путешествиях из-за его «эмоциональной заряженности» 1
21.04.2023 МТС вложит миллиард в модные рекламные технологии на замену тем, которые бежали из России 2
06.04.2023 МТС купила Segmento для увеличения доли на рекламном рынке 3
02.03.2023 МТС отказывается от 3G 1
27.02.2023 МТС купил российскую платформу интернет-рекламы 4
22.02.2023 МТС приобрела компанию Buzzoola для развития рекламных технологий 3
21.11.2019 Mail.ru Group запускает маркетплейс рекламных приложений 1
15.05.2019 Mail.ru Group запускает инструмент для прямых сделок между рекламодателями и издателями 1

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13996 7
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Segmento - Сегменто 16 5
Google LLC 12175 4
Criteo - Критео 16 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1834 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9148 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 798 3
VK - Mail.ru Group 3517 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 140 2
ZeptoLab 14 1
Outfit7 2 1
Yandex - Яндекс 8311 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4453 1
Telegram Group 2487 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3091 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 202 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 330 1
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 36 1
Garpun 4 1
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 28 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1532 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
RTB House 4 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - Медиаскаут 7 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 400 1
О2О Холдинг 59 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1602 1
Газпром ПАО 1403 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 264 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 161 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1230 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1360 1
NanduQ - Qiwi 1002 1
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2758 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2910 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5080 9
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 342 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72132 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7330 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2749 5
Data monetization - Монетизация данных 1801 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2381 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56421 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17338 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12878 3
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 297 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7995 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5788 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22783 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8592 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28824 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12120 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2392 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 801 1
Addressable TV 3 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6110 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16955 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 456 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7485 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5811 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2619 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1388 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 602 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17739 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12898 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8864 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 340 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5499 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8266 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4642 1
Бронирование - Booking 780 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12903 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5311 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11215 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 126 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1196 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 31 2
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 165 2
МТС Big Data 307 2
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 137 2
FreePik 1363 1
Rakuten Viber 643 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 699 1
VK - Mail.Ru myTarget App Marketplace 5 1
VK - Mail.ru Native Roll - платформа видео-рекламы 3 1
Ask.fm - Сеть вопросов и ответов 4 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 237 1
Booking.com 117 1
VK - Яндекс.Дзен 220 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 81 1
Яндекс.Бизнес 40 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 86 1
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 120 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 319 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ЕРИР - Единый реестр интернет-рекламы - ЕИС УРИ - Eдиная информационная система учета рекламы в интернете 23 1
Мельникова Елена 14 3
Солодухова Наталья 3 2
Зенин Максим 12 2
Мельниченко Ольга 2 1
Савелов Александр 1 1
Кабанова Елена 1 1
Россихин Антон 1 1
Лазука Василий 2 1
Чупахин Евгений 1 1
Баготова Елена 1 1
Добровольская Наталья 1 1
Барановская Вера 1 1
Худолей Александр 6 1
Новиков Владимир 36 1
Шишканов Дмитрий 4 1
Пуликов Артем 28 1
Горбунов Александр 55 1
Виноградов Максим 14 1
Желяпов Виталий 6 1
Ивченко Игорь 4 1
Аветисян Олеся 2 1
Хмелевской Иван 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 155245 10
Армения - Республика 2364 2
Украина 7765 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14449 1
Беларусь - Белоруссия 6003 1
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 60 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53282 1
Латвия - Латвийская Республика 822 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18424 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1643 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3632 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 796 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7747 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3673 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11644 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1519 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4653 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2926 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5344 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2455 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 735 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 602 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 437 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5964 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6890 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8287 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2572 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 263 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6615 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5218 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6318 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2242 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4722 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3139 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4887 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20157 1
Blacklist - Чёрный список 662 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 685 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6194 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 126 1
MarTech - Influence-маркетинг - Маркетинг влияния 10 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2325 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4909 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
