Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Интернет Интернет-реклама Техника
|

МТС потратила 371 миллион на рекламную платформу на замену иностранным решениям

МТС потратила 371 млн руб. на покупку контрольной доли в AdTech-платформе Buzzoola. Также МТС купила другую компанию из данной сферы – Segmento. МТС намерена вложить до 1 млрд руб. в развитие AdTech-сегмента, чтобы предложить продукты на смену решений ушедших из России иностранных компаний.

За сколько МТС купила Buzzoola

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) раскрыла подробности приобретения платформы интернет-рекламы Buzzoola. Сумма сделки по покупке 67% доли в компании составила 371 млн. Таким образом, вся компания была оценена в 553 млн руб. Сделка была осуществлена через «дочку» МТС – «Стрим». У МТС также есть опцион на выкуп оставшейся 33% доли.

О покупке Buzzola было объявлено в начале 2023 г. В группу компаний Buzola входят ООО «Баззула интернет технологии» (БИТ) и «Баззула рекламные технологии». Согласно данным базы «Контур.Фокус», «компания Баззула рекламные технологии» полностью принадлежит БИ). Этой компанией с 2012 г. полностью владела Bazzula Group c Каймановых островов.

mts7002.jpg
Фото: МТС
МТС потратила 371 млн руб. на покупку контрольной доли в AdTech-платформе Buzzoola

В конце 2012 г. собственником 80,7% доли в БИТ стала Наталья Солодухова, 19,3% - гендиректор БИТ Виталий Желяпов. В сделке с МТС участвовала Солодухова: по итогам продажи ее доля сократилась до 13,7%.

Чем известна Buzzoola

Buzzola разрабатывает продукты в сфере AdTech (технологии управления интерактивной рекламой). В их числе Buzzolla DSP (инструмент для рекламодателей, предназначен для настройки и размещения рекламных кампаний), Buzzola SSP(инструмент для паблишеров, предназначен для монетизации площадок и рекламных сетей) и AD Exchange (маркетплейс DSP, SSP, рекламные платформы и сети).

С помощью покупки Buzzoola в МТС надеются ускорить развитие собственного AdTech-направления и увеличить свою долю на рынке рекламы. А продукты Buzzoola AdExchange и Buzzoola SSP смогут дополнить DSP- и DMP (платформа управления данными для анализа сведений об аудитории) - решения, которые МТС развивает под брендом «МТС Маркетлог».

МТС и рынок AdTech

Позднее МТС купила 100% долю в еще одной AdTech-компании – Segmento (ООО «Сегменто»). Продавцом выступили фонд Sistema_VC, принадлежащий основному акционеру МТС - АФК «Система». Сумма сделки не разглашалась, она также была совершена через «Стрим».

Segmento является участником рынка programmatic-рекламы. В МТС заявляли, что в результате сделки «Стрим» и Segmento смогут объединить свою технологическую экспертизу, совместно развивать инструменты динамического ретаргентинга, увеличить выручку за счет дополняющих друг друга технологий обоих компаний: DSP и DMP-плафторм, собственной SSP и рекламного инвентаря.

Сергей Крамаренко, Альфа-Банк: Будущее — за использованием искусственного интеллекта в сфере ИБ
безопасность

Также в МТС заявляли, что намерены вложить до 1 млрд руб. в технологии динамического ретаргетинга до 2026 г. В рамках собственной Adtech вертикали оператор намерен создать аналог рекламных продуктов компаний, которые ушли из России в 2022 г. Речь идет о таких сервисах, как Google, Criteo и THB house.

«Вымпелком» и AdTech

Конкурент МТС оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») также инвестирует в рекламные технологии. В 2021 г. группа Veon, частью которой является «Вымпелком», приобрела группу компаний ОТМ («Онлайн технологии и медиа»). За 67% долю в компании было заплачено $16 млн.

В 2022 г. «Вымпелком» выкупил долю Veon в ОТМ и увеличил размер этой доли до 100%. Платформа ОТМ позволяет проводить автоматические закупки рекламы на мобильных устройствах и стационарных компьютерах. Также компания владеет собственной сетью мобильной видеорекламы VideoTarget и использует инструментарий больших данных, собираемых из различных источников.

Регулирование интернет-рекламы

Выручка топ-20 поставщиков ИТ в розницу сократилась на 9%
ритейл

В 2022 г. вступили в силу поправки в Закон «О рекламе», предполагающие создание Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), который ведет Роскомнадзор. В ЕРИР должна скапливаться вся информация о рекламных активностях в Рунете, которую должны передавать рекламодатели, рекламные системы и площадки, а также посредники (фрилансеры, рекламные агентства и т.д.).

Информация в ЕРИР направляется не напрямую, а через уполномоченные организации – операторов рекламных данных (ОРД) – которых отобрал Роскомнадзор. В их числе оказались «дочки «Вымпелкома» и МТС – «Первый Орд» и «МедиаСкаут» соответственно.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард

«Аквариус» купил производителя российского «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах»

В России «уничтожена» ГИС за 1,5 миллиарда. Эксперты прогнозируют уголовные дела

ИИ-стартап, создающий кино из предложенного текста, достиг капитализации в $1 млрд

Российский финтех-сервис привлечет через биржу 600 миллионов

В России запустили производство планшетов мощностью в сотни тысяч штук в год

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

TONK TN1200: в трех трендах одновременно

Почему отключают горячую воду в летний период

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы

Российские геологи опровергли миф про Тунгусский метеорит
Показать еще