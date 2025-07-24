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Индексная книга (каталог) CNews*
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МТС Экосистема МТС МТС Стрим Stream МТС Маркетолог Медиаскаут


МедиаСкаут — оператор рекламных данных ЕРИР

УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 ОРД «МедиаСкаут» совместно с Ad-data.online запустил сервис автоматического сбора статистики 1
17.10.2023 МТС Ads открыла возможность таргетинга в Telegram на внешних данных и сегментах Big Data 1
27.06.2023 МТС потратила 371 миллион на рекламную платформу на замену иностранным решениям 1
17.04.2023 Власти собрались штрафовать до 700 тыс. руб. за отсутствие маркировки рекламы в интернете 1
27.02.2023 МТС купил российскую платформу интернет-рекламы 1
18.10.2022 МТС, «Билайн», «Яндекс» и VK помогут властям контролировать интернет-рекламу 1
17.10.2022 «Дочка» МТС утверждена в качестве оператора рекламных данных 3

Публикаций - 7, упоминаний - 9

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13487 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8981 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4266 3
Амбердата - Amberdata - ОРД-А 2 2
Google LLC 12025 2
Criteo - Критео 16 2
Yandex - Яндекс 7926 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 778 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1812 1
Telegram Group 2314 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Segmento - Сегменто 15 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1230 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7791 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - МТС Рекламные технологии - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 9 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1496 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2856 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3017 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3464 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12265 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 348 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 98 2
Единая Россия - Политическая партия 307 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 143 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4971 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7018 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2583 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2280 2
Data monetization - Монетизация данных 1737 2
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 337 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25091 1
Маркировка - Marking 1150 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1749 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3010 1
UTM-метка - Urchin Tracking Module 7 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7786 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21431 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 590 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2175 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1302 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54186 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69550 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 947 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7227 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25192 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 255 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ЕРИР - Единый реестр интернет-рекламы - ЕИС УРИ - Eдиная информационная система учета рекламы в интернете 22 5
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 98 2
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 116 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1151 2
Telegram Ads 20 1
МТС Big Data 295 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 137 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 108 1
Мельникова Елена 13 2
Желяпов Виталий 5 2
Солодухова Наталья 3 2
Любарский Роман 1 1
Панин Геннадий 1 1
Мельников Николай 1 1
Петров Вячеслав 1 1
Солодухина Наталья 1 1
Кирьянов Артем 14 1
Горелкин Антон 101 1
Морозов Сергей 59 1
Евтушенков Феликс 29 1
Немкин Антон 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 151231 5
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 60 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1616 5
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 125 5
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 255 5
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 568 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3626 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8324 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3588 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4567 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16907 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1579 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1412 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11388 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6451 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4294 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1041 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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