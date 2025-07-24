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УПОМИНАНИЯ
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельникова Елена 13 2
|Желяпов Виталий 5 2
|Солодухова Наталья 3 2
|Любарский Роман 1 1
|Панин Геннадий 1 1
|Мельников Николай 1 1
|Петров Вячеслав 1 1
|Солодухина Наталья 1 1
|Кирьянов Артем 14 1
|Горелкин Антон 101 1
|Морозов Сергей 59 1
|Евтушенков Феликс 29 1
|Немкин Антон 43 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151231 5
|Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 60 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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