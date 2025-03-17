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Мельникова Елена


17.03.2025 МТС AdTech и Kokoc Group объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения AI и Big Data в digital-рекламе 1
10.12.2024 МТС приобрела платформу Getblogger для усиления рекламного бизнеса 1
20.09.2024 Okkam и «МТС Ads» запустили сервис медиапланирования Samba 1
17.10.2023 МТС Ads открыла возможность таргетинга в Telegram на внешних данных и сегментах Big Data 1
21.04.2023 МТС инвестирует до 1 млрд рублей в технологии динамического ретаргетинга 1
21.04.2023 МТС вложит миллиард в модные рекламные технологии на замену тем, которые бежали из России 1
06.04.2023 МТС купила Segmento для увеличения доли на рекламном рынке 1
27.02.2023 МТС купил российскую платформу интернет-рекламы 1
22.02.2023 МТС приобрела компанию Buzzoola для развития рекламных технологий 1
06.10.2021 В МТС назначен директор по рекламным технологиям 2
21.08.2020 «МТС Маркетолог» расширил аудиторию рекламных рассылок 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Мельникова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12893 11
Google LLC 11862 4
Criteo - Критео 16 4
Telegram Group 2063 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8796 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 2
МТС Стрим - Segmento - Сегменто 15 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 176 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 2
Yandex - Яндекс 7487 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3995 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2928 1
МТС Стрим - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 9 3
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 2
RTB House 4 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 141 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1023 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1380 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 896 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
О2О Холдинг 56 1
Okkam - Амнет - Дэфт 7 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 244 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2771 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 95 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4796 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6683 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51436 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7184 5
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 334 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14009 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67259 4
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 250 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5137 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2323 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12160 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7756 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2178 3
Data monetization - Монетизация данных 1656 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24393 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21415 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6886 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4442 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12089 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11285 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19861 2
Trigger - Триггер - триггерная система 281 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8544 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1068 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12858 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2207 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16120 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28049 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 638 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 403 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 534 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5828 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5349 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30046 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2547 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1652 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24687 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 555 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7178 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 72 10
МТС Big Data 280 4
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 133 3
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 26 3
Telegram Ads 12 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1092 1
VK - Яндекс.Дзен 189 1
Яндекс.Бизнес 34 1
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 99 1
Samba 147 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - Getblogger - Гетблоггер 3 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 288 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ЕРИР - Единый реестр интернет-рекламы - ЕИС УРИ - Eдиная информационная система учета рекламы в интернете 19 1
Солодухова Наталья 3 2
Николаев Вячеслав 102 1
Худолей Александр 6 1
Мельниченко Ольга 1 1
Солодухина Наталья 1 1
Лысенко Юрий 33 1
Желяпов Виталий 5 1
Оганесян Анна 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 146208 8
Швеция - Королевство 3631 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17554 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14172 1
Беларусь - Белоруссия 5745 1
Армения - Республика 2300 1
Украина 7641 1
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 59 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3512 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 248 2
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 121 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1561 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4502 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11054 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6215 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51684 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 476 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48522 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16474 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 684 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 515 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14614 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3568 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2144 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4182 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 384 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3192 1
MarTech - Influence-маркетинг - Маркетинг влияния 9 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1335 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24364 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2757 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 546 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 26 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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