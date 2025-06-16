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Аналитика «МТС AdTech»: каждая третья рекламная кампания в Telegram запускается на больших данных

МТС сообщила, что ее дочерняя компания «МТС AdTech» провела исследование и выяснила — 32% от общего числа рекламных кампаний в Telegram Ads запускается на Big Data МТС и сторонних компаний, таких как X5 Group, «Магнит» и других. В 2024 г. за аналогичный период число таких кампаний составило 25%. Big Data российских компаний стала ключевым драйвером рынка онлайн-рекламы.

Таргетинг на внешних данных вырос быстрее рынка в целом. При темпе роста рынка на 53% год к году в 2024 г. сегмент рекламы в интернете с таргетингом на больших данных растет опережающими темпами. Особенно заметна эта динамика в новых каналах, таких как Telegram Ads: по данным «МТС AdTech», за первые пять месяцев 2025 г. расходы компаний на рекламу с использованием Big Data выросли в 5 раз до более чем 750 млн руб. и составили 41% бюджетов рекламных кампаний в Telegram Ads. Число кампаний на Big Data выросло в 3 раза.

Причина роста интереса к Big Data – высокая эффективность такой рекламы. Для рекламодателей отдача от инвестиций в кампании на Big Data показывает рост ROI до 200% по сравнению с другими онлайн-размещениями. Несмотря на более высокий CPM (в среднем на 30%), такие кампании обеспечивают большее количество целевых действий на нижнем этапе воронки. Кампании, направленные на узкие сегменты пользователей, позволяют точно контролировать и прогнозировать результаты. Поставщики Big Data в свою очередь монетизируют строки кода. Big Data также увеличивает лояльность клиентов к брендам и защищает пользователей от нерелевантных предложений.

Топ-5 отраслей в 2025 г. с использованием Big Data в диджитал — медицина, HoReCa, супермаркеты, маркетплейсы и финансы. Медицина впервые вышла на первое место по использованию Big Data, которая годом ранее входила в топ-3.

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цифровизация

Большинство рекламных кампаний на Big Data запускаются на обезличенных и агрегированных данных МТС. Однако «МТС AdTech» активно расширяет пул внешних поставщиков данных. Одним из ключевых шагов стало партнерство с X5 Retail, «Магнит», «М.Видео-Эльдорадо» и КХЛ.

«Рынок data-driven маркетинга в России активно развивается. Будучи первопроходцем использования больших данных в рекламе, «МТС AdTech» таргетирует с их помощью в среднем более 30% всех наших рекламных кампаний. Использование data-driven подхода в рекламе напрямую влияет на эффективность рекламных кампаний. И это закономерно: данные позволяют выстраивать персонализированные коммуникации с клиентами и создавать уникальный клиентский опыт. В будущем мы ожидаем, что число кампаний на данных будет расти, как и число поставщиков внешних данных «МТС AdTech», — отметила генеральный директор «МТС AdTech» Елена Мельникова.

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