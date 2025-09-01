МТС и «Билайн» объединяют большие данные для охвата 60% аудитории Telegram

МТС и «Вымпелком» договорились об интеграции своих рекламных продуктов в области больших данных и таргетинга в Telegram. МТС Adtech, за счет интеграций с партнерами, уже является основным игроком на рынке рекламы в Telegram. Сотрудничество с «Вымпелкомом» позволит охватить 60% пользователей площадки.

Партнерство МТС и «Билайна»

Телекоммуникационные операторы «Мобильные телесистем» (МТС) и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») сообщили о заключении стратегического партнерства в области продвижения рекламы в Telegram и развит интонационных проектов на базе платформы Telegram Ads. Соглашение заключено между рекламными подразделениями обоих операторов - МТС Adtech и «Билайн» AdTech соответственно.

Рекламодатели смогут диверсифицировать каналы таргетинга на больших данных для рекламодателей и запускать таргетированные коммуникации в одном из самых быстрорастущих каналов на рынке рекламы России у двух независимых поставщиков больших данных. При этом МТС Adtech и «Билайн Adtech» будут использовать таргетинги незаивисмо друг от друга, каждый в своих рекламных объявлениях. не объединяя из для рекламных кампаний в Telegram. «Рекламу в Telegram Ads с возможностью таргетинга по географии, интересам и другим параметрам теперь модно запускать как с командой МТС, так и с командой «Билайн Adetch», - говорится в сообщении компаний.

Клиенты компаний смогут таргетировать кампании на основании собственных и партнерских рекламных сегментов. В кабинетах партнеров будет доступна онлайн-аналитика показа кампаний, а также расширенная аналитика - возможность провести Brand Lift и Sales Lift исследования, которые позволяют измерить влияние рекламных инвестиций на бренд метрики и продажи.

Покрытие 60% пользователей Telegram

«МТС AdTech является основным игроком на рынке рекламы в Telegram ADS.: до сих пор мы охватывали обезличенные агрегированные данные абонентов МТС (это примерно треть населения России) и клиентов партнеров - X5, «Магнит», КХЛ - это данные еще о нескольких сотнях миллионов покупателей и зрителей, - пояснили CNews в компании. - Остальные данные можно было только экстраполировать. Теперь же можно охватить данные также у абонентов «Вымпелкома», и, соответственно, теперь рекламодатели могут охватить точными коммуникациями на больших данных телекомов 60% пользователей площадки».

В целом аудитория площадки оценивается в более чем 100 млн пользователей. «Так мы будем совместными усилиями стимулировать развитие рынка таргетинга на больших данных, развивать инструменты внутри площадки, - рассказали в компании. - По сути происходит диверсификация поставщиков данных в канале, чтобы позволит превратить его в ведущий канал data-driven маркетинга. При этом таргетинг у нас, и у «Вымпелкома» происходит по отдельности и в независимых кабинетах, что позволяет обеспечить защиту данных».

«Партнерство позволит превратить Telegram Ads в одном из ведущих медиа, где реализована технология data-driven (управляемого данными) маркетинга, а также ускорит развитие инструментов аналитик с использованием больших данных на рекламном рынке России, - говорится в сообщении сторон. - Стороны намерены дополнять и совершенствовать собственные рекламные кабинеты, а также сертифицировать тагетологов, обеспечивать модерацию, оказывать технологическую и консультационную поддержку другим участникам рынка и рекламным агентствам».

Как отмечает гендиректор МТС Ads Елена Мельникова, темпы роста инвестиций в Telegram Ads в несколько раз опережают динамику роста выручки друге популярный каналов «За последние несколько лет мы значительно повысили популярность рекламы в Telegram в России, выстроив партнерские отношения с крупнейшими агентствами», - говорит Мельникова.

Как МТС и «Билайн» инвестировали в рекламные технологии

МТС в последние годы активно инвестировала в рекламные технологии. В 2023 г. была приобретена 67% доля в группе компаний Buzzola. В 2024 г. МТС заплатила 2,2 млрд руб. за консолидацию 100% доли в Buzzola. в результате сделки в контур adtech-МТС вошли Buzzola DSP (инструмент для рекламодателей, предназначенный для настройки и размещения рекламных кампаний), Buzzola SSP (инструмент для паблишеров, предназначенный для монзтизации площадок и рекламных сетей) и AD Exchange (марктеплейс DSP, SSP, рекламные платформы в сети).

Также в 2023 г. МТС за 105 млн руб. приобрела 100% долю в операторе programmatic-рекламы Segmento. Продавцом выступил фонд Sistema Venture Capital, созданный основным владельцем МТС - АФК «Система». Programmatic-реклама - способ покупки, продажи и размещения рекламы с помощью автоматизированной системы.

В 2024 г. МТС за 1,6 млрд руб. приобрела 100% доли в площадке для размещения рекламы у блогеров GetBlogger. В будущем планируется выход МТС Adtech на IPO (первичное размещение аакций).

В 2021 г. группа Veon, в которую на тот момент входил «Вымпелком», приобрела 67% в доли в группу ОТМ, владеющей технологической платформой для автоматизации и планирования закупок интернет-рекламы. Сумма сделки составила $16 млн. В 2022 г. Veon продал «Вымпелкому» свою долю в ОТМ, также «Вымпелком» консолидировал 100% в ОТМ.