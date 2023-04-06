МТС купила Segmento для увеличения доли на рекламном рынке

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявила о том, что ее дочерняя структура Stream (ООО «Стрим») закрыла сделку по приобретению 100% долей компании Segmento (ООО «Сегменто») у Sistema_VC (контролируется АФК «Система»). В результате сделки МТС укрепит собственный рекламный контур и усилит позиции на AdTech-рынке. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Segmento – участник рынка programmatic-рекламы. Покупка компании позволит МТС усилить собственную рекламную вертикаль, увеличить долю на российском рекламном рынке, а также выстроить эффективную работу с клиентами по модели full-service. В результате сделки Stream и Segmento смогут объединить технологическую экспертизу, совместно развивать инструменты динамического ретаргетинга, увеличить выручку за счет дополняющих друг друга технологий обеих компаний: DSP и DMP-платформ, собственной SSP и рекламного инвентаря. Для клиентов Segmento все текущие процессы останутся без изменений.

«Для рекламной вертикали МТС покупка Segmento – это еще одно стратегическое партнерство, которое позволит нам стать одним из крупнейших независимых игроков российского AdTech-рынка. Мы объединяем технологии, базы, данные и команды двух компаний, чтобы сделать наши продукты более эффективными, а клиентский сервис – еще более качественным. Segmento традиционно славился своей клиентоориентированностью, и наша задача сегодня – сделать так, чтобы пользователи платформы не почувствовали переход в контур МТС, а также не потеряли в качестве и эффективности рекламных запусков. Мы рассчитываем, что в ближайшее время клиенты – и наши, и Segmento – получат доступ к современному портфелю AdTech-продуктов и расширенному инвентарю с помощью Buzzoola SSP. Это позволит крупным рекламодателям и агентствам повысить эффективность своих кампаний, отслеживать путь клиента, повышать конверсию и увеличивать прозрачность показателей качества рекламных запусков», – сказала директор по рекламным технологиям МТС Елена Мельникова.

«Segmento – это, в первую очередь, одна из сильнейших на рынке технологических и бизнес-команд. Мы всегда стремились предложить клиентам инновационные продукты и решения, обеспечивающие им лидерство в своих областях. Помимо клиентоориентированности, мы обладаем уникальным опытом в работе с Big Data и ИИ, а также собственной экспертизой в построении data-driven стратегий. Это позволило успешно развивать продукты, нацеленные на рост бизнеса наших клиентов: O2O размещения с таргетингом и оценкой эффективности на базе покупательского поведения, brandformance продукты в партнерстве с ведущим маркетплейсом и крупнейшими e-commerce игроками и разработки long-term стратегий силами наших сотрудников. Для того, чтобы выйти на новый виток развития в максимально короткие сроки, наша команда будет объединена с командой Stream. Обмен знаниями, опытом и технологиями позволит обеспечить минимальный time-to-market новых продуктов и сервисов, предлагаемых нашим клиентам. Мы рады присоединиться к команде МТС и усилить ее для достижения новых выдающихся результатов, – отметил генеральный директор Segmento Александр Худолей.

В феврале 2023 г. МТС объявила о приобретении 67% в капитале группы Buzzoola. В результате сделки в AdTech-контур МТС вошли рекламная биржа (AdEx) и SSP-платформа Buzzoola с доступом ко всему независимому рекламному инвентарю рунета.

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Компания Stream – дочерняя компания ПАО «МТС», которая занимается разработкой передовых AdTech и MarTech-продуктов на основе технологий Big Data и ИИ. Среди ключевых продуктов компании – рекламная платформа для самостоятельного запуска рекламы «МТС маркетолог». Компания также занимается разработкой платформы МТС ADS, на базе которой развиваются продукты и технологии для крупного бизнеса и рекламных агентств. В ее основе - DSP-платформа для запуска programmatic-рекламы, а также рекламная биржа (AdEx) и SSP-платформа, вошедшие в AdTech-контур компании после приобретения компании Buzzoola. Все рекламные технологии Stream работают на базе Big Data МТС, которая сегодня представляет собой 65 млн абонентов, давших согласие на получение рекламы, 250 сегментов аудитории для таргетинга, сформированных на основании анализа 5000 метрик.

Компания Segmento является одним игроков на рынке programmatic-рекламы. Технологический AdTech стек компании включает: DSP и DMP-решения, собственные системы аналитики рекламных кампаний, контекстуального анализатора сайтов, мониторинга и оптимизации сайтов. Среди клиентов платформы – более 600 российских и международных брендов.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.