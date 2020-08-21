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«МТС Маркетолог» расширил аудиторию рекламных рассылок

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МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщила о добавлении опции рассылки сообщений по собственной базе клиента абонентам всех телеком-операторов. Она доступна в сервисе для самостоятельного запуска таргетированной рекламы и лидогенерации в интернете «МТС Маркетолог». Услуга предоставляется вне пакета опций и без установки минимального бюджета – заказчик платит исключительно за необходимое ему количество SMS абонентам, которые согласились получать рассылку. Индивидуальная уникальная подпись отправителя предоставляется бесплатно.

Опция доступна индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Для запуска SMS-рассылки, рекламодателю необходимо загрузить свою базу мобильных номеров и запросить использование индивидуальной подписи в личном кабинете «МТС Маркетолога». На момент запуска рассылка на номера МТС стоит 1,5 руб. за SMS, на номера других операторов – 2,4 руб. В личном кабинете пользователи могут запустить рекламу для абонентов МТС вне собственной базы.

«Рассылка SMS – это один из ключевых способов коммуникации бизнеса с клиентом. Часто, для экономии предприниматели отправляют сообщения с подписью агрегатора вместо названия своей компании – они избегают платы за нейминг или подпись отправителя. Но рассылка таким образом теряет эффективность и может вызвать негативную реакцию – пользователям просто не понятно, кто к ним обращается. В "МТС Маркетологе" компании используют рассылки "на полную" с собственной подписью без доплат. МТС гарантирует, что сообщения будут отправлены абсолютно всем контактам, согласным на ее получение, из предоставленной клиентом базы. Кроме того, результаты рекламной кампании прозрачны и всегда доступны в личном кабинете сервиса с удобным и понятным интерфейсом», – отметила Елена Мельникова, руководитель центра продуктов цифровой рекламы и информирования.

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