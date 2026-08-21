UTM-метка - Urchin Tracking Module

UTM-метка представляет собой инструмент, используемый в системе аналитики, который информирует владельца сайта о параметрах источников трафика. Такие метки позволяют сегментировать посетителей веб-ресурса по типу, что упрощает анализ аудитории проекта и конверсии.

UTM-метка нужна для отслеживания разных источников трафика. Этот инструмент используется для детальной проработки рекламной кампании и анализа ее эффективности. Например, чтобы отслеживать рекламу из Рекламной Сети Яндекса в Google Analytics, к ссылкам нужно добавить UTM-метки.

Аналогичным образом дела предстоят в email-маркетинге и социальных сетях. Чтобы отслеживать переходы из разных источников, прописываются параметры UTM. Если не указать эти метки, то будет невозможно отследить число переходов на ресурс и действия посетителей.