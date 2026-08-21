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UTM-метка Urchin Tracking Module

UTM-метка - Urchin Tracking Module

UTM-метка представляет собой инструмент, используемый в системе аналитики, который информирует владельца сайта о параметрах источников трафика. Такие метки позволяют сегментировать посетителей веб-ресурса по типу, что упрощает анализ аудитории проекта и конверсии.

UTM-метка нужна для отслеживания разных источников трафика. Этот инструмент используется для детальной проработки рекламной кампании и анализа ее эффективности. Например, чтобы отслеживать рекламу из Рекламной Сети Яндекса в Google Analytics, к ссылкам нужно добавить UTM-метки.

Аналогичным образом дела предстоят в email-маркетинге и социальных сетях. Чтобы отслеживать переходы из разных источников, прописываются параметры UTM. Если не указать эти метки, то будет невозможно отследить число переходов на ресурс и действия посетителей.

 

СОБЫТИЯ

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21.08.2026 M2 объединила планирование, KPI и работу с подрядчиками в едином маркетинговом пространстве MWS Tables 1
06.11.2025 Интеграция онлайн-чата Whatcrm и «Телфин» с amoCRM помогает компаниям минимизировать потери лидов с сайта 1
17.10.2023 МТС Ads открыла возможность таргетинга в Telegram на внешних данных и сегментах Big Data 1
03.08.2023 Летние обновления ELMA365 Service – платформы для организации внутреннего и клиентского сервиса 1
02.12.2021 Как и зачем сокращать URL-адреса 1
08.09.2021 MCN Telecom добавила интеграцию телефонии с CRM для агентств недвижимости 1
26.08.2020 «Манго телеком» интегрировала email-трекинг в инвентарь платформы облачных коммуникаций для бизнеса 1
23.12.2016 Tickets Cloud представил прогноз развития рынка культурных событий на 2017 год 1
15.07.2015 Zebra Telecom предлагает корпоративным абонентам услугу по отслеживанию звонков 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

UTM-метка и организации, системы, технологии, персоны:

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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16359 2
Meta Platforms - Facebook 4640 2
Telegram Group 3056 2
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МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 347 1
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Zebra Technologies 159 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1144 1
RetailCRM - РитейлДрайвер 51 1
VK - YClients - УайКлаентс 71 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 115 1
Google LLC 12865 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 28 1
ЛайфТелеком - Телфин 302 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - Медиаскаут 11 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8491 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5476 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8855 4
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 25020 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12030 3
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Website URL - Website Uniform Resource Locator 1077 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5399 2
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2917 2
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