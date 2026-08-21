Получите все материалы CNews по ключевому слову
UTM-метка Urchin Tracking Module
UTM-метка представляет собой инструмент, используемый в системе аналитики, который информирует владельца сайта о параметрах источников трафика. Такие метки позволяют сегментировать посетителей веб-ресурса по типу, что упрощает анализ аудитории проекта и конверсии.
UTM-метка нужна для отслеживания разных источников трафика. Этот инструмент используется для детальной проработки рекламной кампании и анализа ее эффективности. Например, чтобы отслеживать рекламу из Рекламной Сети Яндекса в Google Analytics, к ссылкам нужно добавить UTM-метки.
Аналогичным образом дела предстоят в email-маркетинге и социальных сетях. Чтобы отслеживать переходы из разных источников, прописываются параметры UTM. Если не указать эти метки, то будет невозможно отследить число переходов на ресурс и действия посетителей.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
UTM-метка и организации, системы, технологии, персоны:
|Долженкова Наталья 48 1
|Сурнин Константин 12 1
|Герм Филипп 9 1
|Солодкин Дмитрий 7 1
|Литвинов Павел 23 1
|Мельникова Елена 14 1
|Ходасевич Дмитрий 1 1
|Кудрин Сергей 12 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169887 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48408 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19908 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.