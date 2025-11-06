Интеграция онлайн-чата Whatcrm и «Телфин» с amoCRM помогает компаниям минимизировать потери лидов с сайта

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» и команда Whatcrm расширяют возможности онлайн-чата Whatcrm. Благодаря новой интеграции пользователи решения могут вести диалоги с клиентами на сайте прямо из amoCRM. Это позволяет сохранять историю переписки в профиле клиента, быстро получать данные о нем при обращении и избегать потери лидов с сайта.

Теперь пользователям онлайн-чата Whatcrm стала доступна интеграция с системой amoCRM. Коммуникация прямо из приложения ускоряет общение с посетителями сайта компании и повышает их лояльность. Не надо дублировать данные из чата в CRM: вся информация автоматически попадает в систему. История диалогов и аналитика обращений хранятся в amoCRM, что помогает улучшать продукт и оптимизировать маркетинг.

Кроме этого, функциональные возможности онлайн-чатов от Whatcrm и «Телфин» позволяют изучать путь клиента. Используя utm-метки в онлайн-чатах, компании могут достоверно определять, откуда пришли потенциальные покупатели. Идентификация посетителей и источников трафика помогает оптимизировать работу корпоративного сайта и улучшать клиентский опыт.

Пользователи чата получают ряд базовых опций, которые помогают быстрее и удобнее реагировать на онлайн-запросы клиентов: кнопки быстрых ответов, внутренний чат, обмен голосовыми сообщениями, реакции и т.д. Настройки сервиса также позволяют гибко распределять нагрузку внутри компании, назначая в онлайн-чате ответственных сотрудников для обработки запросов, переводить диалоги на персональных менеджеров или профильные группы специалистов.

«Онлайн-чат расширяет каналы коммуникаций с клиентами, а возможность его интеграции с мессенджерами и CRM-системой делает данный сервис максимально эффективным для создания омниканальной платформы. Пользователи получают возможность вести все диалоги с клиентами в одном интерфейсе, а также обмениваться сообщениями и документами, не выходя из amoCRM», — сказал Константин Сурнин, руководитель разработки Whatcrm.